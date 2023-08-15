11 привычек умных людей, от которых у окружающих глаза на лоб лезут

Эксцентричные привычки, лень и нестандартное поведение могут быть проявлениями высокого интеллекта. Поэтому если вы не стремитесь покорять вершины Гималаев, а вместо этого предпочитаете посидеть дома с чашкой чая, загляните в эту статью: может, по одному из следующих признаков вы вдруг поймете, что вы — обладатель неординарного ума?

Любить работать ночью, даже когда клонит ко сну

Исходя из результатов некоторых исследований, чем выше IQ человека, тем больше вероятность того, что он будет вести ночной образ жизни. Поэтому и важные дела, в том числе рабочие задачи, такие люди частенько могут оставлять на поздние часы.

Нередко допускают совершенно глупые ошибки, но не любят их признавать

Привычка быть правым и верно рассуждать, иногда играет с умными людьми скверную штуку: они выдают слишком быстрое и необдуманное решение какой-то проблемы, а потом оказываются неправы. И при этом личная убежденность в своей правоте не дает им заметить свою ошибку. А то, что кто-то сомневается в их правоте, они и вовсе могут воспринять как личное оскорбление.

Повсюду опаздывать

Люди, которые вечно куда-то опаздывают, с большой долей вероятности могут обладать высоким уровнем креативности. Личности, с трудом реализующие все свои планы в установленные сроки, способны к более творческому мышлению и довольно оптимистичны.

Смеяться над странными шутками и грустными ситуациями

Кажется, что интеллектуально развитых людей привлекают исключительно британский юмор и острая сатира. Но и они тоже могут посмеяться над мрачными шутками и даже над ситуацией, когда у человека случилось что-то неприятное. Причина проста: юмор — одно из самых эффективных средств снятия стресса. А люди с высокими показателями IQ подвержены тревожности даже больше обычного. Поэтому странные шутки помогают им расслабиться. Исследования показали, что люди, позитивно реагирующие на черный юмор, даже меньше подвержены приступам гнева и агрессии.

Часто беспокоиться и даже паниковать

Психологи считают, что умные люди склонны к пессимизму и порой придумывают в своей голове различные неприятные ситуации, которые с ними могут произойти. Они утверждают, что интеллектуалы привыкли более полно анализировать события прошлого и, соответственно, обращать больше внимания на детали, формирующие будущее. Таким образом, мы получаем палку о двух концах: с одной стороны, умники лучше подготовлены к возможным трудностям, с другой — вынуждены жить в состоянии постоянного стресса.

Слишком сильно давить на людей

East News

Умники часто достигают успеха легче и быстрее, чем другие люди. И требуют того же от окружающих. Из-за этого их характер может казаться абсолютно несносным. Они просто не понимают, как можно не справиться с той или иной задачей и почему другим приходится прикладывать больше усилий, выполняя работу, которую они делают в два счета. Поэтому, если коллега будет слишком долго корпеть над каким-то делом, интеллектуалы могут начать давить на него, будучи убежденными, что тот просто что-то сделал неправильно или недостаточно потрудился.

Ненамеренно говорить обидные вещи

Люди с высоким IQ запросто могут выпалить в разговоре с человеком что-то не очень приятное для собеседника. Но в большинстве случаев такие люди делают это без злого умысла. Просто им сложно распознавать чувства других. Эта особенность часто отталкивает людей и мешает умникам иметь много друзей и близких.

Во всем довольствоваться малым

Умники стремятся к минимализму. Они организуют свое пространство на работе и дома так, чтобы им не мешали никакие лишние вещи. В телефоне и ноутбуке у них обычно есть только самые необходимые приложения и иконки. И даже в отношениях с окружающими они придерживаются философии минимализма, редко впуская кого-то в свой мир. Рядом с умными находятся только самые дорогие им люди. А с теми, кто отягощает их жизнь, они быстро расстаются.

Никому не нравиться

Мнение окружающих о вас напрямую связано с их уровнем интеллекта: людям гораздо легче общаться с равными. Проще говоря, мы стараемся выбирать себе в компанию людей с таким же уровнем умственного развития, как у нас, при этом для комфортного общения разница в IQ должна составлять не более 15 баллов. Средний уровень интеллекта составляет примерно 100 баллов — такой уровень развития демонстрирует 68 % населения Земли. Попробуйте пройти тест IQ: если ваш результат выше 115 баллов, то непонимание и неприязнь со стороны большинства окружающих будут вполне объяснимы.

В компании часто отмалчиваться и наблюдать за другими

Пользователи сети заметили, что часто самый тихий человек в компании, который, кажется, совсем не умеет поддержать разговор, на поверку оказывается наиболее начитанным и интеллектуально развитым. У умников действительно есть такая особенность. Находясь в группе других людей, они редко разговаривают сами, а больше слушают. Просто они любят долго наблюдать за окружающими, чтобы понять, как лучше вести себя в той или иной обстановке. Часто это происходит потому, что умники чувствуют: их внутренний мир мало кто поймет, поэтому легче приспособиться к коллективу.

Обожать лежать на диване и ничего не делать

Умники не любят движение и физическую активность. Вместо того чтобы постоянно напрягать себя какими-то делами, в том числе домашними, лишний раз куда-то ходить и уж тем более заниматься спортом, они лучше полежат на диване. Такое времяпрепровождение помогает интеллектуалам поразмышлять о многом и «завести» свой мозг.