18 человек, которые наткнулись на вещи невиданных размеров и поняли, что он таки имеет значение
Мы привыкли к тому, что окружающие нас вещи знакомы и понятны. Привычный размер, запах, цвет и вкус. Но временами заставить нас удивленно хлопать глазами могут даже банальные куриные стрипсы. В такие ситуации попали и герои нашей подборки. Здорово, что они догадались сделать фото.
«У меня 44-й размер обуви, я примерил ботинок 99-го размера»
«Рост моего мужа — 190 см. Это отпечаток его ноги во младенчестве, а рядом отпечаток ноги нашего сынишки, который родился раньше срока»
«Полюбуйтесь на разницу в длине шорт для мальчика и для девочки. Они одного размера»
«Это унитаз у меня на работе. Нога для понимания размера»
«Эта куриная стрипса была сегодня у меня на обед. Моя барышня сказала, что она мне идеально подходит»
«Это самая жирная птица из всех, что я видел. Интересно, может ли она вообще взлететь?»
Это все одна огромная настольная игра. Чтобы в нее поиграть, нужно 33 часа
«Моя собака и ее 30-сантиметровый носище»
«А это кошелек сына»
«Мы разрезали здоровенный лимон. И вот что нашли внутри»
«Сняли с кота клеща. Монетка для понимания размера»
Поглядите только на лапы уплывающей черепахи
«Увидел клубничку в магазине»
Да как это вообще в одной руке удержать? Невероятно
«Пицца с прошедшего дня рождения»
Рука по сравнению с рукой Сильвестра Сталлоне
Спаржа бывает и такой
На таких болтах держатся мосты
Если вам понравилась эта статья, то наверняка будет любопытно взглянуть на похожие (спойлер: оно стоит того):
- 18 наглядных доказательств того, что размер познается в сравнении
- 20+ крохотных хвостиков, чей размер обратно пропорционален их обаянию
- 20 раз, когда реальный размер вещей оказался, мягко скажем, неожиданным
- 20+ нетривиальных доказательств того, что размер имеет значение
- 19 вещей, размер которых заставляет разум сжиматься в комочек
Фото на превью Melibee33 / Reddit
AdMe/Наука/18 человек, которые наткнулись на вещи невиданных размеров и поняли, что он таки имеет значение
Поделиться этой статьёй