18 человек, которые наткнулись на вещи невиданных размеров и поняли, что он таки имеет значение

Мы привыкли к тому, что окружающие нас вещи знакомы и понятны. Привычный размер, запах, цвет и вкус. Но временами заставить нас удивленно хлопать глазами могут даже банальные куриные стрипсы. В такие ситуации попали и герои нашей подборки. Здорово, что они догадались сделать фото.

«У меня 44-й размер обуви, я примерил ботинок 99-го размера»

«Рост моего мужа — 190 см. Это отпечаток его ноги во младенчестве, а рядом отпечаток ноги нашего сынишки, который родился раньше срока»

«Полюбуйтесь на разницу в длине шорт для мальчика и для девочки. Они одного размера»

«Это унитаз у меня на работе. Нога для понимания размера»

«Эта куриная стрипса была сегодня у меня на обед. Моя барышня сказала, что она мне идеально подходит»

«Это самая жирная птица из всех, что я видел. Интересно, может ли она вообще взлететь?»

Это все одна огромная настольная игра. Чтобы в нее поиграть, нужно 33 часа

«Моя собака и ее 30-сантиметровый носище»

«А это кошелек сына»

«Мы разрезали здоровенный лимон. И вот что нашли внутри»

«Сняли с кота клеща. Монетка для понимания размера»

Поглядите только на лапы уплывающей черепахи

«Увидел клубничку в магазине»

Да как это вообще в одной руке удержать? Невероятно

«Пицца с прошедшего дня рождения»

Рука по сравнению с рукой Сильвестра Сталлоне

Спаржа бывает и такой