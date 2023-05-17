7 чрезвычайно редких астрономических событий, которые произойдут до 2100 года

Всё во Вселенной находится в постоянном, вполне предсказуемом движении. Очень сложные математические вычисления помогают предсказать, как будет выглядеть ночное небо через десятки и сотни лет! Поэтому астрономы составляют календари необычных небесных событий. Итак, давайте узнаем о самых интересных астрономических событиях, которые ожидают нас в ближайшие сто лет.

2029 год: астероид Апофис

Наша Солнечная система полна разнообразных астероидов: от маленьких камешков до гигантских глыб. И многие из них находятся неприятно близко к Земле! В две тысячи двадцать девятом году один из таких астероидов должен пролететь мимо нас. Он называется девять девять девять четыре два Апофис. Астероид довольно большой и имеет диаметр около трехсот двадцати пяти метров. НАСА обнаружило его в две тысячи четвертом году назвало одним из самых опасных объектов, вращающихся вокруг Солнца. Это потому, что тринадцатого апреля две тысячи двадцать девятого года он будет всего в нескольких шагах от столкновения с Землей. Даже название этого астероида довольно пугающее. Апофис — имя древнеегипетского божества хаоса и разрушения. Гигантский змей, воплощение хаоса, противник бога Ра и света. Символично, да? Но не стоит волноваться. Ученые обещают, что астероид подойдет близко, но не врежется в нас. Он пролетит на расстоянии около тридцати двух тысяч километров от Земли. Да, это ближе к нам, чем Луна и даже некоторые спутники НАСА. Но, к счастью, не грозит столкновением. Само событие будет весьма красивым. Апофис будет виден на небе даже без телескопа! А если по какой-то причине вы его пропустите, не волнуйтесь: в две тысячи шестьдесят восьмом году он снова пролетит рядом с Землей.

2029 год: самое темное лунное затмение века

Лунное затмение происходит, когда Луна оказывается в тени Земли. Иногда в такие моменты наш естественный спутник кажется ярко-красным. Выглядит пугающе, но не переживайте: это просто потому, что красные лучи легче проникают в нашу атмосферу. Такие затмения, в отличие от солнечных, происходят довольно часто. Обычно, чем ближе Луна к центру тени, тем темнее затмение. И, по мнению ученых, двадцать шестого июля две тысячи двадцать девятого года мы увидим одно из самых темных затмений за последние сто лет! Само затмение будет длиться примерно один час сорок две минуты. А всё событие — с момента, когда тень Земли коснется Луны, и до выхода спутника из нее — продлится около трех часов сорока минут. Лучше всего это событие будет видно в Южной Америке. Забронируйте билеты заранее.

2024 год: парад планет

Парад планет — это момент, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию. Конечно, они не образуют идеальную прямую. Но всё равно это впечатляющее зрелище. Некоторые планеты, такие как Юпитер и Венера, хорошо видны даже в больших городах и невооруженным глазом. Но во время парада планет — особенно если вы поедете за город, где темнее — вы сможете наблюдать их ВСЕ! По данным НАСА, следующий парад произойдет восьмого сентября две тысячи сорокового года. Так что запасайтесь телескопами!

2052 год: самое яркое суперлуние XXI века

Орбита Луны на самом деле не идеально круглая. Наш естественный спутник движется вокруг Земли по эллиптической орбите. В связи с этим существуют две точки: ближайшая к Земле и самая дальняя. Самая дальняя точка называется «апогей», а самая близкая — «перигей». Однако, поскольку в космосе всё немного нестабильно, некоторые перигеи могут быть ближе к нам, чем другие. Эти орбитальные изменения довольно запутаны, и даже ученым иногда бывает трудно их предсказать. Как бы то ни было, когда полная Луна находится НАСТОЛЬКО близко к Земле, мы получаем так называемое суперлуние. Название для этого события было введено в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. В эти моменты Луна кажется нам очень большой — прямо как в фантастических фильмах или в мультфильмах. Кроме того, она может выглядеть на тридцать процентов ярче, чем обычно! И чем темнее остальное небо, тем ярче кажется Луна. Шестого декабря две тысячи пятьдесят второго года произойдет нечто особенно крутое. Это будет самое близкое и яркое суперлуние за весь двадцать первый век. Наш любимый спутник окажется на двадцать семь тысяч километров ближе к нам, чем обычно. Такое событие будет трудно пропустить!

2060 год: самая яркая комета

Кометы — это пыльные остатки космических объектов, пролетевших через Вселенную тысячи лет назад. И только в нашей Солнечной системе их тысячи! Каждый раз, когда комета приближается к Солнцу, она нагревается и начинает выбрасывать газы и пыль. Она выглядит как маленькая звезда — ее «голова» превращается в большое, размытое газовое облако. А благодаря солнечным ветрам у нее появляется красивый длинный хвост. Всё это очень эффектно, и мы можем наблюдать такие кометы даже невооруженным глазом. Чем ближе к Земле проходит комета, тем ярче она выглядит на небе. Комета Пятнадцать пи Финлея, названная в честь своего первооткрывателя Уильяма Финлея, посетит нас двадцать седьмого октября две тысячи шестидесятого года. И мы ждем ее с девятнадцатого века! Это будет одна из самых близких комет, пролетевших мимо Земли в последние сто лет. Она пролетит на расстоянии всего четыре целых шесть десятых миллиона километров. Вид, несомненно, будет очень красивым.

2084 год: «Земное затмение»

Это одно из самых захватывающих событий, которое произойдет в двадцать первом веке! И, к сожалению, мы не сможем наблюдать его с Земли. Это событие будет видно только с Марса. Земля и Луна пройдут мимо Солнца и будут выглядеть как яркие силуэты. В последний раз такое происходило в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году. Официально событие называется «планетарным транзитом». Это своего рода солнечное затмение, но с планетами вместо Луны. В нашем случае это земное затмение. Другими словами, марсиане могли бы увидеть, как Земля проходит мимо Солнца, блокируя его свет. И кто знает? Возможно, десятого ноября две тысячи восемьдесят четвертого года на Марсе действительно будут люди, которые смогут это наблюдать. Но даже если нет, мы сможем увидеть кадры этого события с космических зондов. Например, марсоход «Персеверанс» уже присылал нам фотографии подобного затмения на Марсе, когда марсианский спутник Фобос пролетел между ним и Солнцем.

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