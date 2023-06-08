9 аксессуаров, по которым вы можете читать людей как открытую книгу

Аксессуары, одежда и украшения, которые мы выбираем для своих образов, не только демонстрируют наш вкус, но и многое рассказывают о нашем темпераменте, характере и стиле жизни. Например, часы могут говорить о пунктуальности и деловитости, а рюкзак — о практичности и предприимчивости. В этой статье мы решили изучить, какие тайны нашей индивидуальности раскрывают некоторые популярные аксессуары.

Сумки-оверсайз

Люди, предпочитающие вместительные сумки, часто находятся в движении и поэтому предпочитают быть готовыми ко всему. Возможно, друзья даже подтрунивают над вами и считают, что количество вещей в вашей сумке избыточно, но вы убеждены, что никогда не знаешь, что может пригодиться. Вы критически мыслящий, деятельный, всегда организованный, а главное практичный человек. Вам приходится решать довольно много дел, и большая сумка вмещает в себя все необходимое для достижения ваших целей.

Классические часы

Любители наручных часов, как правило, ценят время, а значит не хотят тратить его попусту и сами довольно пунктуальны. Кроме того, часы, конечно же, считаются статусной вещью, а значит, вы предпочитаете, чтобы люди воспринимали вас как солидного и серьезного человека.

Очки «кошачий глаз»

Оправы «кошачий глаз» могут указывать на причудливое сочетание игривой штучки и строгой учительницы в характере женщины. Скорее всего, вы экстравертны, любите выделяться из толпы и привлекать к себе внимание. Вы испытываете слабость к винтажу, гламуру и через тщательно подобранные образы подчеркиваете свою женственность.

Резинка для волос

Резинка для волос — базовый классический аксессуар, который никогда не выйдет из моды. Если вы никогда не выходите из дома без резинки на запястье «на всякий случай», это говорит о вашей практичности. Вы очень цените функциональность и терпеть не можете хаос. Вам нравится, когда все идет по плану, но в то же время вы легко адаптируетесь к любой ситуации.

Чехлы для телефона

Чехлы способны рассказать о предпочтениях человека очень многое. Если вы любите классические, монохромные чехлы, это может говорить о вашей приземленности, а также о желании упростить жизнь, ведь однотонная расцветка избавляет от лишнего стресса, связанного с размышлениями о том, что с чем сочетается. А вот животные принты сигнализируют, что человек с большими запросами и высоким уровнем притязаний. Вы довольно открытая и независимая личность, которая умеет постоять за себя.

Полноразмерные рюкзаки

Вам присуща спонтанность и склонность к путешествиям. Вы цените в аксессуарах надежность и комфорт, поэтому выбираете рюкзаки, поскольку в них можно переносить все необходимые вещи без ущерба для удобства и маневренности. Вы общительны и оптимистичны, в вас есть лидерские качества и вы всегда готовы смело встретить любой жизненный вызов.

Очки-авиаторы

Если вы предпочитаете носить очки авиаторы, это может говорить о том, что вы довольно самоуверенны и обаятельны. Кроме того, вы производите впечатление загадочного и скрытного персонажа. Если вы носите их не только в солнечную погоду и даже в помещении — это означает, что вы любите наблюдать за миром и при этом оставаться незамеченным.

Комплекты браслетов

Любители большого количества браслетов чаще всего общительные и активно жестикулирующие люди, проще говоря — настоящие болтуны, которые любят привлекать к себе внимание. Кроме того, считается, что браслеты в несколько слоев выдают в человеке творческую натуру, которая предпочитает носить аксессуары, подчеркивающие индивидуальность.

Палантины

Ценители широких шарфов, в которые можно укутаться, как правило, ответственные и надежные люди. Они отличные слушатели и хранители тайн, но в отношении своей жизни довольно загадочны и скрытны. Кроме того, это глубокие люди, которые ценят хорошие отношения, остаются верными до конца и ждут от друзей того же.