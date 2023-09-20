Беременная женщина вдруг начала окрашивать все, что к чему прикасается, в голубой цвет. Сначала ей не поверили даже врачи

24-летняя будущая мать была шокирована, когда поняла, что ее тело окрашивает все, к чему прикасается. Женщина, которой показалось, что она «превращается в Аватара», искала ответы на вопросы и рассказала о своей истории в вирусном видеоролике.

Кейша Сетхи обратилась к пользователям социальных сетей, чтобы привлечь внимание общественности к редкому симптому беременности, который мучил ее в течение недели. «Я буквально крашу поверхности в синий», — начала говорить она в ролике, размещенном в социальных сетях. «Вчера я пошла в туалет, и когда я встала с сиденья унитаза, оно было синим. На мне даже не было ничего синего», — отметила она. В интервью фитнес-тренер объяснила, что все произошло за одну ночь. К слову, джинсы девушка перестала носить еще за 3 месяца до этого инцидента. «Мне казалось, будто я осьминог. Я пыталась оттереть пятна, но они просто не отходят», — призналась она.

Надпись на фото: «Синий. Самый настоящий синий» «В этой майке я спала сегодня ночью» «А это розовая простыня»

Когда Сетхи обратилась в медицинское учреждение, чтобы выяснить, что послужило причиной, там решили, что она шутит. «Мне сказали, что никогда не слышали об этом. Это такая редкость. Моя собеседница рассмеялась, потому что подумала, что я шучу», — вспоминает она. Будущая мама, которая тогда была на 7-м месяце беременности, и ее партнер взяли дело в свои руки и тщательно изучили это явление. Они пришли к выводу, что это редкий симптом беременности. «Оказалось, что это просто моя кожа и пот меняют цвет из-за гормонов», — рассказала она. Хотя Сетхи не сообщала свой медицинский диагноз, ее симптом соответствует так называемому хромгидрозу — редкому заболеванию, при котором потовые железы выделяют цветной пот.