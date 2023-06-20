Что, если бы у Земли был «близнец» в Солнечной системе?

Из всех планет Солнечной системы только на Земле есть жизнь. Но что, если у нас появится двойник? Что, если из ниоткуда вдруг возникнет вторая Земля? Тогда возможно два сценария. Первый — это уничтожение обеих планет. У второго есть неожиданный, но довольно логичный финал. Давайте начнем с плохого сценария. Вторая Земля с такими же условиями могла бы существовать только в том случае, если бы она получала такое же количество солнечного света, как и мы. Орбита нашей Земли идеальна для получения необходимого количества солнечного тепла. Если бы мы были немного дальше, поверхность нашей планеты напоминала бы Антарктиду. А если бы Земля была чуть ближе к Солнцу, мы жили бы в огромной пустыне с очень немногими живыми существами. Итак, чтобы вторая Земля была идентична нашей, она должна находится на орбите нашей планеты.

Два массивных объекта могут существовать близко друг к другу. Союз Земли и Луны — отличный пример. Но если второй объект будет таким же тяжелым и огромным, как наша планета, места для них обоих просто не хватит. Гравитация двух планет станет огромной проблемой. Два мира столкнутся, потому что их притянет друг к другу. Этот процесс продлится сотни миллионов лет. И в конце концов две планеты превратятся в один гигантский мир. А их остатки будут летать вокруг новообразованной планеты, как кольца вокруг Сатурна. Или одна из планет вытолкнет другую с орбиты. В этом случае одна из Земель устремится к Солнцу и сгорит в его атмосфере. Важно помнить, что Земля постоянно движется со скоростью сто пять тысяч километров в час. Это более чем в восемьдесят раз быстрее скорости звука. А теперь представьте, что навстречу друг другу с такой скоростью летят две огромные планеты. Даже у микроскопического организма, живущего в жерле вулкана, не останется шансов выжить при столкновении двух Земель. Взрывная волна разорвет Луну на куски! Но давайте представим, что двойник Земли движется по другой орбите, где-то между Марсом и Землей. Даже в такой ситуации жизнь людей изменилась бы навсегда.

Кстати, теория о том, что у Земли может быть двойник, появилась давно. Ученые прошлого полагали, что вторая планета может скрываться с противоположной стороны от Солнца. Благодаря современным технологиям в астрономии мы знаем, что эта теория неверна. Иначе наши телескопы и другое оборудование уже засекли бы сигналы с этой планеты. Ученые изучают космические объекты, удаленные от нас на тысячи световых лет. Так что они определенно заметили бы рядом другой мир. Как бы то ни было, давайте представим, что вторая Земля и правда существует и мы ее недавно открыли. Все области астрономии и астрофизики получают огромное финансирование. Изучение двойника Земли становится для людей главной целью. Эксперты выдвигают сотни гипотез о том, как выглядит вторая Земля и что там происходит. Планета находится почти на том же расстоянии от Солнца, что и мы. Это значит, что погода там должна быть такой же. Вскоре ученые узнают, что у двойника Земли есть жидкая вода и континенты. Но они не похожи на наши. Они другой формы и расположены иначе. Скорее всего, там тоже существует жизнь. Но какая именно?

Есть теория, что жизнь на нашей планете появилась благодаря аминокислотам, которые занесло метеоритом. Маловероятно, что то же самое произошло и с другим миром. Возможно, там жизнь возникла совсем по-другому. Быть может, на той планете рыбы не вылезали из воды, и первые разумные существа появились в океане. Это могут быть амфибии с чешуей и плавниками или осьминогоподобные монстры с огромными щупальцами. Рыбы на второй Земле могли выйти из воды и отрастить конечности. Но что, если им не понравилось ходить по земле? Тогда этот мир может быть населен разумными человеко-птицами. Или жизнь могла зародиться глубоко в почве, и тогда эволюция создала гуманоидных кротов или умных червей. Чтобы выяснить это наверняка, ученые отправляют туда планетоход. Аналогичная миссия на Марс прошла успешно, так что и с этой всё должно быть хорошо. Люди на Земле ждут: что же найдет аппарат? Чтобы туда добраться, кораблю потребуется несколько лет. Как ни странно, через два дня после запуска он возвращается. Стоп, это не наш космический зонд! Всё это время жители второй Земли наблюдали за нашей планетой, и они тоже послали зонд. Он сделан из тех же материалов, что и наш. В нем есть камера и записывающее устройство. Но чужой планетоход похож на механического паука, и это беспокоит. Может быть, там живут гигантские тарантулы?

Ученые понимают, что нужно наладить общение, и посылают гостям радиосигнал с информацией о нашей цивилизации. Те получают сообщение и отправляют нам свое. Оно содержит странные символы, похожие на царапины. Его пытаются расшифровать лингвисты всего мира. Тем временем астрономы отправляют в космос запись человеческой речи. Несколько дней спустя наши спутники улавливают сообщение от наших космических соседей с их голосами. Ученые собираются воспроизвести запись. Весь мир слушает, затаив дыхание... Это рычание. Ужасный и непонятный рык! В нем есть паузы и необычный ритм — но это совсем не похоже на человеческую речь! Вся планета в панике, страны готовятся к вторжению. Сейчас самое главное — создать щиты, чтобы уберечь планету. Никто не может расшифровать эти сообщения. Вполне возможно, что наши соседи тоже не могут нас понять. Люди предпринимают последнюю попытку установить контакт. Мы отправляем видео, чтобы объяснить с помощью жестов и знаков, что мы хотим только мира и сотрудничества. Ответ не заставляет себя долго ждать. Наши спутниковые приемники получают их видеофайл. Ученые воспроизводят запись. Это шокирует.

Мы видим динозавров в роботизированных костюмах. Жизнь на второй Земле развивалась так же, как и на нашей планете. Но печально известный метеорит там не падал. За миллионы лет эволюции динозавры стали разумными. На видео они рычат и указывают когтями на изображение нашей Земли. Затем они начинают рычать еще громче и... Неужели это смех? Запись заканчивается. Люди считают это объявлением о вторжении. Проходит несколько лет. За это время ученые несколько раз обмениваются сообщениями с динозаврами, и, похоже, мы начинаем их понимать. Оказывается, рептилии тоже хотят мира. Они говорят, что их планета когда-то была населена гуманоидами, похожими на людей, но сильное наводнение стерло их с лица земли. Динозаврам удалось выжить и развиться в разумных существ. Пройдет много лет, прежде чем люди ступят на ту планету. Когда это случится, мы почувствуем облегчение, осознав, что мы не одиноки. Но что, если на второй Земле не окажется разумной жизни? Люди тоже будут счастливы. Мы поймем, что у нас появился второй дом, станем исследовать двойника Земли или начнем добывать там ресурсы, чтобы пополнить наши. Наша жизнь изменится не сразу, потому что та планета довольно далеко. Сменятся десятки поколений, прежде чем люди начнут селиться на второй Земле. Наша родная планета к тому времени исчерпает свои ресурсы, и всем захочется переехать в новый мир. Сначала это позволят себе только самые богатые. Но со временем космические путешествия станут дешевле.