Что, если проглотить шершня и он вас ужалит?

О нет! Вы проглотили какое-то насекомое, и теперь оно находится у вас в желудке! Да, вы слышали жужжание, прежде чем открыть рот и сделать глоток сока. Это была не оса. Вам в рот влетел кто-то похожий, но покрупнее.

Шершни вырастают до пяти сантиметров в длину — проглотить их нелегко, но всё же возможно. У них есть два крыла, антенны, шесть ног и большие темные глаза. Они разноцветные, но у большинства шершней черные и коричневато-красные тельца с желтыми или белыми полосами. Шершни относятся к семейству ос, но они крупнее и шире обычной осы. Как и у их двоюродных братьев, у них есть заостренное жало, вполне гладкое, чтобы не застревать после укуса. Оно связано с железой, где находится яд. Самцы агрессивны по отношению к незваным гостям, но ужалить может только самка шершня. Укус шершня неприятнее, чем у осы. Шершень при укусе выделяет меньше яда, чем пчела, но его эффект сильнее из-за более высокого содержания ацетилхолина, который и вызывает дискомфорт. Видимо, шершень подлетел к вам, потому что день был теплый и солнечный — идеальная погода для полетов, и из-за еды, которую вы принесли на пикник. Может быть, поблизости у него гнездо.

Шершни не агрессивны и не гоняются за людьми, чтобы ужалить. Но если шершень окажется у вас во рту, то почувствует страх и раздражение и попытается найти выход и как-то защититься. Он станет более агрессивным и будет защищать свое гнездо, если подойти слишком близко. Если он ужалит вас в горло или в рот, то это место и всё вокруг опухнет. Это может блокировать дыхательные пути, что крайне опасно, особенно, если у вас аллергия. А если шершень каким-то образом доберется до желудка и выживет... Что ж, в желудке полно ферментов и кислот, которые расщепляют пищу. Не стоит это недооценивать: кислота представляет собой водянистую бесцветную жидкость, которая может растворять такие прочные материалы, как кости и металлы, или даже другие органы в вашем теле.

Шершню будет очень трудно там уцелеть. Но если он как-то сможет пережить кислоту и ужалить вас, прочная и толстая слизистая оболочка желудка защитит вас от любых повреждений. Из-за кислоты у шершня не будет времени попытаться ужалить вас еще раз. Шансов на то, что такое случится, почти нет. И даже если это каким-то образом произойдет, то только в теплую погоду, потому что зимой шершни неактивны. В холодный сезон можно найти только их пустые гнезда. Новые молодые королевы — единственные шершни в улье, которые выживают зимой вместе со своими яйцами. Они защищают яйца в относительно безопасных местах: в жилых строениях или под корой деревьев.

Шершни — это социальные насекомые. Они жуют древесину, превращают ее в строительную массу и строят ульи. Они вылупляются из яиц в своем защищенном улье-коммуне. Королевы отвечают за ульи и размножаются. Другие самки занимаются сбором пищи, строительством, защитой колонии и кормлением детенышей. Жизнь для них начинается весной, когда детеныши королевы вырастают в рабочих и берут на себя хозяйственные дела. Шершни питаются древесным соком, но они еще и довольно хитрые хищники, которые охотятся на пчел, мух и других насекомых.

Они предпочитают гнездиться относительно высоко над землей — на верхушках деревьев или крышах. В уединенных и безопасных местах им проще поддерживать свою мирную жизнь. А на земле они обычно ищут заброшенные участки, поля или норы, надеясь, что там их никто не потревожит. Они используют гнездо только один раз, никогда не возвращаются и не используют его повторно. Королевы отдыхают и зимуют в другом месте, пока весной не выберут новое место для улья. Пчелы — дальние родственники ос и шершней. Они произошли от древних хищных ос, но их генеалогическое древо разделилось более ста миллионов лет назад. Древние осы были похожи на пчел. Они собирали пищу для потомства, строили и защищали гнезда.

Пчелы не хищники: они вегетарианцы и в основном питаются цветами. Но их предки были больше похожи на сегодняшних ос и вовсю питались другими насекомыми. Одиночные осы также используют свое жало, чтобы отбиваться от хищников, в то время как социальные пчелы и осы используют его для защиты гнезд. Иногда пчелы жалят других пчел, если видят в них опасность. Защищая свои ульи от посторонних, некоторые пчелы действуют как охранники. Они остаются у входа и обнюхивают каждую пчелу, которая пытается проникнуть внутрь. Если охранник почувствует, что пчела прилетела из другого улья, чтобы украсть нектар, он укусит нарушительницу, а при необходимости даже использует жало. Пчелы менее агрессивны, чем осы, не только из-за мирного характера. Они не выживают после того, как ужалят. Поэтому они используют жало, только если чувствуют, что защитить себя или гнездо по-другому не получится. У пчел на жале есть зазубрины, из-за чего они теряют его после атаки. Когда жало во что-то вонзается, пчела теряет вместе с ним важные мышцы, пищеварительный материал, железы и ядовитый мешок. У нее остается зияющая дыра на конце брюшка. В теории пчела могла бы выживать после того, как кого-то ужалила, но кожа млекопитающих слишком волокнистая. Она не выпускает жало, которое пчелы загоняют как можно глубже. Когда пчела пытается убежать, становится слишком поздно.

Впрочем, некоторые медоносные пчелы могут жалить несколько раз. Это пчелиные матки. Они редко покидают гнездо. Королева может жить до пяти лет и на пике активности откладывает до двух тысяч яиц в день. У медоносных пчел пять глаз — два спереди и три на макушке. А на глазах у них есть волоски, которые помогают им определять скорость полета и направление ветра для навигации. У них это отлично получается. Представьте себе путешествие по какой-нибудь стране без сети железных и автомобильных дорог. Это невозможно, но не для пчел. У них есть специальные пути, которые проходят через города и сельскую местность. Эти пути создают удобную и красивую сеть, которая соединяет районы дикой природы подобно человеческим железным дорогам. Во время навигации пчелы используют положение солнца и, скорее всего, ощущают магнитное поле Земли. Кроме того, их глаза чувствительны к поляризованному свету. Этот свет проникает сквозь плотные облака, вот почему пчелы могут «видеть» солнце, даже когда мы этого не можем. У них четыре крыла — по два с каждой стороны. Они соединяются вместе, образуя одну большую пару во время полета, а затем расцепляются, когда пчелы не в воздухе. А еще пчелы — хорошие танцоры. Именно так они друг с другом общаются. У них есть два вида танца — хоровод и виляние. Когда они водят хоровод, то посылают сообщение о том, что рядом еда. А когда они виляют, еда находится дальше.