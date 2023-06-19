Если увидите эти огни, покиньте район как можно скорее

Мы отправляемся на Ближний Восток, в пустыню. Сейчас ночь, и повсюду царит темнота. За исключением одного места. Большой круг, который светится ярким оранжевым светом, называется кратер Дарваза. И это гигантская газовая горелка. Много лет назад геологи нашли здесь газ и начали его добывать. Но при раскопках они наткнулись на пустоту под землей. Пустота обрушилась, и образовался кратер шириной с половину футбольного поля, способный вместить пятиэтажный дом. Из трещин в кратере начал выходить газ. А поскольку рядом с этим местом часто паслись животные, геологи решили поджечь газовые потоки, чтобы истощить запасы. Геологи думали, что пожар закончится через день или два. Однако, как вы можете видеть, эти ворота в подземный мир горят уже почти пятьдесят лет.

В две тысячи тринадцатом году человек впервые спустился на дно горящего кратера. Он собрал там множество различных образцов, и ученым удалось обнаружить бактерии, которые не встречаются больше нигде на Земле. Им вполне комфортно на дне бесконечно горящей сковороды.



В две тысячи девятом году житель итальянского города Л’А́куила увидел мерцающие огни, которые словно танцевали над мощеной улицей. Он сразу понял, что нужно делать, и отвел свою семью в более безопасное место. Всего несколько секунд спустя на регион обрушилось землетрясение магнитудой восемь целых три десятых балла. Знания о странных огнях спасли жизнь ему и его семье. Так что же это за таинственные предупреждения? Веками люди интерпретировали такие огни как нечто потустороннее. Научное сообщество не принимало их всерьез, относя к ложным воспоминаниям, игре воображения или простым выдумкам.

С появлением камер наблюдения и смартфонов появились и многочисленные доказательства. Связь стала очевидной: там, где видят огни, происходит землетрясение. Поэтому эксперты наконец стали воспринимать их всерьез и решили выяснить природу явления. Но после многих лет исследований геологи так до конца и не разобрались, почему возникают огни. Однако они распознали пять их типов: Яркие вспышки, освещающие небо, которые похожи на грозовые молнии или сильную вспышку фотоаппарата.

Лучи в небе, которые могут выглядеть как световые столбы.

Пламя разного размера, пробивающееся сквозь землю.

Диффузное свечение над горами.

..И медленно движущиеся шары света, которые можно по ошибке принять за шаровые молнии. Это, кстати, еще одно малопонятное атмосферное явление — шарообразные молнии, которые плавают в воздухе и взрываются, оставляя после себя серный запах. В отличие от шаровых молний эти круглые огни кажутся безвредными... если не считать того, что будет потом. Как бы то ни было, эксперты не знают, как именно огни связаны с землетрясениями. Они появляются не только перед землетрясением, но и иногда после. Они также сопровождают другие явления, такие как падение метеоритов, извержение вулканов или северные сияния. Пока ученые могут только выдвигать теории для объяснения необъяснимого...

Одна из них утверждала, что огни — это электрические линии, оборванные во время землетрясения. Но эта теория не объясняла, почему люди видели такое свечение сотни и даже тысячи лет назад. Например, в Древнем Китае была легенда о том, что облака, похожие на драконов, появлялись в небе, чтобы предупредить о грядущем землетрясении. А один древнеримский историк сообщил об огромных огнях, похожих на пламя, которые вспыхнули перед сильным землетрясением. Теорию об электрических линиях быстро отвергли. Согласно другой теории, это был газ. Во время землетрясения подземные породы расширяются и сжимаются под воздействием давления и тепла. При этом между ними открываются и закрываются небольшие пространства. Через эти отверстия выходят различные газы. Например, во время сейсмической активности может выделяться радон. Он ионизирует воздух, делая его электрически заряженным — но не настолько сильно, чтобы создавать вспышки света. Хорошая теория, но, к сожалению, не рабочая.

Одна из самых распространенных гипотез гласит, что вспышки — это следствие электричества, поднимающегося из-под земли. Когда подземные магматические породы (те, которые формируются из магмы в глубинах нашей планеты) находятся под напряжением, они выделяют ионизированный (или электрически заряженный) кислород. Он проходит через поверхность и поднимается в атмосферу, где создает локальное электрическое поле. Это может привести к вспышкам видимого света. Некоторые из них даже могут затянуться на несколько минут!



А вы тем временем прибыли на место. Вы ехали всю ночь, не выспались и здорово устали. Вы останавливаете машину и выходите, чтобы размяться. Вы смотрите на небо и видите прекрасный восход солнца. Стоп, подождите! На небе три солнца! Вы протираете глаза, но нет. На небе по-прежнему три яркие точки.

Нет, нашу родную звезду не разорвало на три части. Также ее не посетили две другие звезды. Это явление называется паргелий. В основном оно возникает во время сильных морозов. Маленькие кристаллы льда искривляют свет. В результате вы можете увидеть в небе три ярких пятна вместо одного. Паргелий — это вариант гало. Обычно гало — это просто круг вокруг солнца. Но его можно увидеть даже ночью. Посмотрите на уличный фонарь, и вы увидите яркий круг вокруг него. Иногда гало может иметь более причудливую форму. Если в воздухе много льда, свет искажается еще больше. Как в комнате с десятком зеркал. Тогда ореол может принять форму человеческого глаза. Из-за этого явления возникает и ложный рассвет. Пока вы смотрите на горизонт, начинается рассвет, и появляется краешек солнца. Еще немного, и... упс. Солнце растворяется в небе. Через несколько мгновений снова наступает темнота. И только через минуту показывается настоящее солнце. Это тот же самый эффект искривления света, который вы видели раньше с тремя солнцами. Только теперь свет искривился вертикально, а не горизонтально, и вместо настоящего солнца появилось его отражение в кристаллах льда.

Двигаемся дальше. Это облако похоже на динозавра. А это — на кошку. А это... что, собирается упасть? Нет, это всего лишь вымеобразное облако. Из-за его формы действительно может показаться, что куски облака вот-вот упадут на землю. Этого не произойдет, но вам всё равно лучше начать искать укрытие. Такие облака — признак приближающейся сильной грозы. Чтобы они образовались, требуется много влажного воздуха с кристаллами льда в верхней части и сухого воздуха в нижней. Затем между слоями возникают вертикальные потоки воздуха. Благодаря этим течениям облака приобретают форму, которая напоминает человеческий мозг. А это гигантское облако похоже на купол, который накроет целый город. На самом деле именно это и произойдет. Огромное облако накрывает большую территорию, а затем на нее проливается сильный дождь. Иногда облачный фронт принимает причудливую форму, как на этих снимках: облака напоминают не то гигантские спагетти, не то огромных облачных червей. Такое явление часто можно наблюдать в Австралии, и называется оно утренняя глория. Оно возникает, когда сильный ветер закручивает части облака с обеих сторон. И тогда огромный лист воздушного теста разделяется на толстые полосы.

А иногда в небе можно увидеть облака, состоящие из... птиц. Ух ты, это облако быстро движется и меняет форму. Оно становится более прозрачным, но затем снова делается плотнее и темнее. Кажется, что птицы участвуют в каком-то танце или представлении. Но они делают это не ради зрителей, собравшихся внизу. Таким образом они защищаются. Когда птицы группируются в облако, они отпугивают хищных птиц. Орлу или ястребу трудно выбрать цель среди бесконечного количества пернатых. К тому же они быстро перемещаются, прикрывая друг друга. Точно так же рыбы собираются в косяки. Такое облако может даже спугнуть голодного хищника.