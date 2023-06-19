Если вокруг Солнца появится кольцо, немедленно ищите укрытие

Надо же, какая красота! Вы прогуливаетесь со своим другом и смотрите на небо. Солнце сегодня выглядит как-то по-другому! Вокруг него появилось кольцо, которое очень похоже на радугу. «Ты только взгляни на Солнце!» — и тут ваш друг наконец отрывается от телефона. «Смотреть на солнце вредно, — говорит он, — и это же гало! Нужно срочно найти укрытие, если только у тебя нет под рукой самого большого в мире зонтика!»

Гало предвещает снежную или дождевую бурю. Это явление образуется из-за облаков, состоящих из миллиардов мелких кристаллов льда, которые находятся на высоте порядка шести километров. Солнечный свет, проходя через эти кристаллы, рассеивается и преломляется, как при появлении радуги. Ни в коем случае не смотрите на гало незащищенными глазами. Конечно, это красивое, редкое и зрелищное явление, но ультрафиолетовый свет может сжечь ткань сетчатки и вызвать серьезные повреждения. Лучше не рисковать. Наденьте солнцезащитные очки, и всё будет в порядке. Это явление длится около сорока минут. Такие же облака могут стать причиной появления жутковатого кольца вокруг Луны в ночное время. Природа по-разному посылает предупреждения о надвигающихся бедствиях. Например, изогнутые деревья могут означать, что грядет оползень. Поскольку земля движется медленно, деревья начинают постепенно приобретать необычную форму. Постарайтесь найти ровную площадку и не подходите близко к таким деревьям, если только у вас нет суперспособностей.

Вы прогуливаетесь по пляжу и радуетесь жизни. Песок, солнце, на небе ни облачка. Вдруг вы замечаете, что вода уходит назад, прочь от берега, превращая морское дно в сушу, где можно разглядеть кораллы, рыбок и других мелких морских существ. Самое время уходить как можно дальше от берега, так как это — предвестник цунами! Цунами образуется, когда под водой происходит землетрясение, и может обрушиваться на побережье со скоростью восемьсот километров в час. В основном это случается в Тихом океане, но лучше перестраховаться, где бы вы ни были!

Если перпендикулярно пляжу появляется полоса бурлящей воды, держитесь от нее подальше! Под поверхностью может возникнуть отбойное течение, и это очень опасно. Иногда волны странным образом ударяются о берег, что и вызывает отбойные течения. Это явление можно определить по странным разрывам в волнах или по обрывкам водорослей, которые движутся в разных направлениях. Если попадете в такое течение, постарайтесь держаться на плаву и не тратить силы, плывя против течения. Зовите на помощь и плывите вдоль пляжа. Как только вы выплывете из течения, направляйтесь по диагонали к берегу. Если окажетесь в океане и заметите стаю акул... да, так себе ситуация.. Однако есть и хорошая новость: они не обязательно проявят к вам интерес. А плохая новость? Скорее всего, акулы спасаются от тропического шторма или даже урагана. Они прекрасно чувствуют такие явления, поэтому, когда природа бунтует, они собираются в стаи и плывут глубоко под поверхностью в безопасное место. И вы тоже спасайтесь. Удачи!

Золотое правило, которое возникло еще в древние времена, — следуйте за животными. Насекомые, крысы и змеи покидают свои дома за пару дней до крупных землетрясений. Ученые пока не могут объяснить, как они узнают о грядущих бедствиях. Но, похоже, животные действительно могут предчувствовать землетрясения! Возможно, они улавливают небольшие ударные волны, которые мы ощущать не способны. Что, если к вам стремительно несутся какие-то животные? Они либо вот-вот съедят вас на обед, либо спасаются от лесного пожара. Земноводные, такие как лягушки, жабы и саламандры, пытаются защититься, зарываясь глубоко в землю, а другие просто бегут. Но прежде чем бросаться в бегство вместе с ними, попробуйте разглядеть дым. Вдруг тревога ложная?

Кстати, повышенной чувствительностью обладают не только животные. Мы тоже можем замечать предупреждающие знаки. Например, если вы чувствуете, что ваши волосы встали дыбом, а украшения начали жужжать, — немедленно ищите убежище! Похоже, рядом вот-вот ударит молния! Если вы находитесь на улице и не можете забежать в дом, ни в коем случае не делайте следующее: Не стойте рядом с любыми высокими сооружениями!

Не ложитесь на землю!

Не находитесь рядом с водой!

Не прячьтесь под деревом!

Не стойте на открытом пространстве! И, кстати, не поднимайтесь на небоскреб, ведь в них очень часто бьет молния!



Вам нравится кататься на лыжах? Это очень весело до того момента, пока всё вокруг вдруг не станет белым. Лавины могут двигаться со скоростью до ста тридцати километров в час, поэтому обращайте внимание на предупреждающие знаки. Чувствуете пустоты, когда идете по снегу? Вокруг ваших ног появляются трещины? Видите, как надвигается огромная лавина? Спасайтесь!

Иногда при грозе синий свет смешивается с красным светом Солнца, и получается довольно впечатляющий зеленый. Лучше смотреть на это с безопасного расстояния, и желательно из помещения. Сверхвысокая грозовая туча обычно означает, что вот-вот пойдет град или, что еще хуже, начнется торнадо. Скорее найдите укрытие! Например, на подземной парковке или в подвале. Сами знаете: лучше перебдеть, чем недобдеть! Очевидно, что вулканы опасны, но как насчет озер, которые находятся рядом с ними? Как думаете, их стоит остерегаться? Озера, расположенные рядом с чем-то кипящим, напоминают банку с колой, которую долго-долго трясли. Магма, находящаяся под землей, выталкивает углекислый газ сквозь дно озера. Он накапливается, и даже что-то незначительное, например дождь, может вызвать внезапный... БАМ! Или БУХ. В общем, вы поняли.

Дайвинг, плавание, подводное плавание... Море удивительно и довольно непредсказуемо. Когда два волновых течения сталкиваются друг с другом, может возникнуть явление, которое называется перекрестные волны. Издалека это выглядит довольно круто, но представляет большую опасность для пловцов, серферов и даже для кораблей. Вы опять прогуливаетесь по пляжу (каждая хорошая история должна начинаться именно так) и вдруг видите пещеру! Ну разве не круто?! Надо туда поскорее забраться и как следует всё изучить! Так вот, если сейчас полнолуние, вы, скорее всего, не сможете выбраться из пещеры, ведь полная луна влияет на приливы и отливы. Эта пещера выглядит доступной и заманчивой, но вместо захватывающего приключения можно угодить в ловушку — примерно до следующего полнолуния! Берите с собой побольше еды!

Грозовой воротник — одно из тех явлений, которое одновременно и очень красивое, и пугающее. Пугающее — потому что вы не знаете, что это такое, а красивое — ну, потому что оно действительно выглядит эффектно! Но что бы вы ни чувствовали, лучше скорее бежать в укрытие. Во время бури грозовой воротник опускается ниже к земле и может простираться в длину на восемь километров. А если он еще и начнет вращаться... После такого Элли с Тотошкой оказались в Волшебной стране! И кто знает, где можете оказаться вы! Две тысячи девятый год, Италия. Мужчина возился у себя на кухне, а затем вдруг увидел несколько мерцающих огней. Он точно знал, что нужно делать, и тут же спрятался с семьей в безопасном месте. Через несколько секунд на весь регион обрушилось мощное землетрясение. Семья нашего героя выжила благодаря его быстрой реакции. Мужчина знал, что мерцающие огни предвещали землетрясение! Люди веками наблюдали эти таинственные огоньки и иногда принимали их за таинственные знаки из космоса.