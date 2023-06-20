Какую максимальную скорость может развить человек и остаться в живых?

Итак, наденьте очки, пристегнитесь и держитесь как можно крепче! Сейчас мы узнаем, какую максимальную скорость мы можем развить! Длинные ноги и изящное, пусть и спортивное телосложение не очень типичны для бегунов на короткие дистанции. Обычно они довольно коренастые. Но этому спринтеру все нипочем! На данный момент максимальная скорость, которую развивал человек, составляет чуть более сорока трех километров в час. Рекорд был установлен Усэйном Болтом во время победоносного стометрового забега. Но люди могут передвигаться еще быстрее!

Наша максимальная скорость зависит от того, насколько быстро двигаются наши мышцы. Они способны развивать скорость до шестидесяти четырех километров в час. Проблема в том, что нам придется слишком долго находиться в воздухе! Во время соприкосновения с землей наши конечности могут принимать на себя лишь определенную нагрузку. Вот почему на коньках можно обогнать бегуна: скольжение обеспечивает лучшую тягу! А вот что помогло бы нам развить большую скорость: более длинные ноги, широкие бедра или дополнительные ноги... как у насекомых! Я бы попробовал бегать на четвереньках. Как минимум, это очень забавно. В две тысячи шестнадцатом году скоростные рекорды были побиты не только на стадионе, но и на горном склоне во Франции. Мировой рекорд по скоростному спуску принадлежит итальянскому лыжному инструктору и горному гиду. В две тысячи шестнадцатом году с помощью одной лишь гравитации мужчина смог развить скорость двести пятьдесят пять километров в час всего за пять с половиной секунд! Ну, лично я еле могу стоять на лыжах, не то что кататься!

Жук-скакун разгоняется до восьми километров в час. Может показаться, что это не так много, но за одну секунду он покрывает расстояние в сто двадцать длин своего тела! Для сравнения: результат Болта — расстояние в шесть длин его тела в секунду. Чтобы сравняться с жуком, ему пришлось бы бежать со скоростью семьсот семьдесят два километра в час! Это в два раза больше скорости сапсана! По сравнению с другими насекомыми жуки-скакуны обладают чрезвычайно острым зрением, но, когда они бегут, мир превращается в размытое пятно! А значит, жуку нужно время от времени останавливаться, чтобы посмотреть, куда он несется! Кроме этих жуков, существует клещ, чья скорость сопоставима со скоростью человека, который пробегает примерно две тысячи километров в час! В какой-то момент, развив максимальную скорость, клещ размером с кунжутное семечко может за секунду покрыть расстояние в триста двадцать две длины своего тела! Ух ты! Большинство кошек пробегают расстояние в ноль длин своего тела в течение всего дня. Мяу!

И хотя мы не можем так быстро передвигаться, у нас всё равно есть огромное преимущество! Наш мозг! Мы можем использовать технологии. Самая быстрая скорость, которую мы развили на суше, составляет тысячу двести двадцать семь километров в час. Рекорд был установлен еще в тысяча девятьсот девяносто седьмом году автомобилем Thrust Эс Эс Си. Предыдущий же рекорд был установлен в тысяча восемьсот девяносто восьмом году электрическим автомобилем и составлял невероятные для того времени шестьдесят два километра в час! В воздухе мы развили скорость в три целых три десятых Маха, что составляет около трех тысяч четырехсот километров в час! Всё благодаря самому быстрому реактивному самолету в мире — Локхид Эс Ар семьдесят один Блэкбёрд. Что самое удивительное, у этого самолета нет максимальной скорости! Единственное, что его ограничивает, — это температура! Если бы самолет летел так быстро, как только возможно, он бы буквально растаял в воздухе!

На воде скоростной рекорд составляет немногим более двухсот семидесяти пяти узлов, или чуть более пятисот десяти километров в час! Реактивный гидроплан Spirit of Australia установил его еще в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году! А что, неплохо! Можно быстро добраться до любимого места для рыбалки! В тысяча восемьсот девяносто шестом году законов о правилах дорожного движения было не так уж много. Однако Уолтер Арнольд умудрился нарушить один из них и стал первым человеком в истории, который получил штраф за превышение скорости! Ограничение в то время составляло три километра в час. Мы даже ходим быстрее! Уолтер рискнул прокатиться по городу со скоростью тринадцать километров в час! В конце концов его остановили и оштрафовали на один шиллинг. Довольно крупный штраф для того времени!



Феликс Баумгартнер взмыл в небо на тридцать девять километров на воздушном шаре, который в надутом виде был размером со статую Свободы! Поскольку другого выхода не было, мужчина выпрыгнул из шара и достиг самой быстрой скорости свободного падения: тысяча триста пятьдесят семь километров в час. Конечно, он был в специальном костюме! Приземлившись на твердую землю всего через девять минут, он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении!

Самая быстрая скорость, с которой когда-либо перемещался человек, составляет около сорока тысяч километров в час! Двадцать шестого мая тысяча девятьсот шестьдесят девятого года ее развил «Аполлон-десять»! Также это была самая высокая скорость, которой когда-либо достигал пилотируемый аппарат. Вы уже ощутили жажду скорости? Хорошие новости! Земля совершает один оборот за двадцать четыре часа. Посчитаем... Получается, и мы, и планета вращаемся со скоростью около тысячи шестисот километров в час! И это не считая того, как быстро все мы движемся в космосе! А ведь мы несемся со скоростью тридцать километров в секунду! За час мы пролетаем в темной бездне восемь тысяч километров! Наше Солнце и Млечный путь движутся в космосе со средней скоростью семьсот двадцать тысяч километров в час! И пускай кажется, что скорость невероятная (так и есть!), всё равно потребуется около двухсот тридцати миллионов лет, чтобы преодолеть весь Млечный Путь! Так что мы движемся намного быстрее, чем можно подумать. И это нам совсем не вредит.

Как вы, наверное, знаете, основную угрозу представляет не сама скорость, а ускорение! Изменение скорости усиливает воздействие гравитации и вызывает перегрузку. Выражается она величиной Же. Если вы сидите на диване, вы испытываете перегрузку в один Же. Большинство людей может без проблем выдержать до четырех-шести Же. Примерно такая сила воздействует на нас на американских горках. Некоторые пилоты могут выдерживать примерно девять Же в течение секунды или двух. Но постоянное воздействие представляет серьезную проблему. Некоторые пилоты надевают специальные гравитационные костюмы и тренируются напрягать мышцы, чтобы кровь не приливала то к голове, то к ногам. Рекорд выдержанной человеком непостоянной перегрузки составляет восемьдесят две целых шесть десятых Же. В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году в ходе эксперимента Эли Бидинг-младший ударил по тормозам ракетных саней и остановился менее чем за десятую долю секунды. Мужчина потерял сознание, но сумел отделаться лишь парой синяков, что показало невероятную устойчивость тела к быстрому замедлению.

Более ста лет назад Эйнштейн выдвинул идею теории относительности. Позже был проведен эксперимент, в ходе которого двое часов установили на одно и то же время. Одни часы оставили на Земле, а другие отправили в полет на самолете. Время на часах сравнили после того, как самолет вернулся из кругосветного путешествия. Часы с воздушного судна немного отставали! Так что, похоже, путешествия во времени все-таки возможны, если вы движетесь быстрее другого объекта. Кстати, когда стоишь в очереди, время замедляется. В общем, всё относительно!