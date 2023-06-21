Луна не вращается вокруг Земли!

Поднимите руки, кто всё еще верит, что Солнце вращается вокруг Земли. Наверное, никто. Но раньше все думали, что так и есть. «Солнце встает на востоке. Солнце садится на западе. Солнце снова встает на востоке. Значит, Солнце вращается вокруг Земли!» Это кажется интуитивно неопровержимым, но всё совсем не так. Солнце не вращается вокруг Земли, но мы об этом узнали сравнительно недавно. Так почему же люди по-прежнему верят, что Луна вращается вокруг Земли? Это тоже не так. Давайте отправимся на пятьсот лет назад, чтобы понять, как трудно науке изменить общепринятые «факты».

Николай Коперник в тысяча пятьсот десятом году первым предложил гелиоцентрическую модель Солнечной системы. Но он не сделал этого публично, а написал письма другим астрономам, объяснив им, почему общепринятый «факт» Солнечной системы, ориентированной на Землю, пора заменить более простой и астрономически правильной концепцией Солнечной системы, ориентированной на Солнце. Внедрить ее оказалось сложнее из-за другого смелого нововведения Коперника: Земля вращается. Концепция Коперника о вращающейся Земле шла вразрез с утверждением Библии о том, что Земля возникла «на прочном фундаменте, который никогда не будет сдвинут». И католическая церковь не планировала позволять оспаривать или менять это «мировоззрение». Копернику, который и сам был церковником, было что терять, поэтому он не стал активно продвигать свою революционную гелиоцентрическую теорию. Сто лет спустя Галилео Галилей был не таким сдержанным. У Галилея были доказательства, потому что у него был телескоп!

В начале тысяча шестьсот десятого года Галилей впервые наблюдал спутники Юпитера и отслеживал их орбиты. Спутники Юпитера и правда вращаются вокруг Юпитера по реальным орбитам, в отличие от нашей Луны, которая вращается вокруг Солнца вместе с Землей. Но об этом позже. Галилей стал знаменитым или печально известным — тут всё зависит от точки зрения — потому что обнаружил орбитальные движения, которые не были гелиоцентрическими. Это потрясло космологию цивилизации, ориентированную на Землю. Галилей действительно был революционером! Итак, в тысяча шестьсот десятом году Галилей наблюдал в свой телескоп, апертура которого составляла всего тридцать восемь миллиметров, как Венера проходит фазы, точно так же, как Луна проходит стадии. Галилей написал в своей записной книжке на латыни, что «Венера имитирует Луну». Другого объяснения этим наблюдениям быть не могло: Венера вращалась вокруг Солнца. Люди боялись смотреть в телескоп Галилея, когда он установил его на большой площади Пизы. Им было страшно, что их мировоззрение может измениться. Как ни странно, сейчас мы испытываем нечто подобное в отношении Луны, вращающейся вокруг Солнца и действующей как двойная планета с Землей.

Многие, включая ученых, упорно продолжают рассматривать Луну так, как это официально определил Международный астрономический союз. Это спутник Земли, вращающийся вокруг Земли и показывающий свои различные фазы в течение лунного месяца. Луна — самый яркий объект в ночном небе. Луна сама не светится, и мы видим ее только тогда, когда она освещена Солнцем. Но вернемся к нашей науке. Именно так в наших школьных учебниках изображают фазы Луны: это то, во что люди верят сейчас. Обратите внимание, что Земля является центром для Луны и та вращается вокруг Земли по круговой траектории. Это геоцентрическое видение Луны, то, что мы наблюдаем с Земли. «Восход Луны. Заход Луны. Еще один восход Луны. Луна вращается вокруг Земли». Но это не то, что происходит в космосе. Нам давно пора «исследовать Луну по Копернику» и начать смотреть на нее с гелиоцентрической точки зрения, как мы это делаем для всего остального в Солнечной системе.

Геоцентрический вид фаз Луны показывает, что Земля неподвижна и находится в центре лунного пути в течение целого месяца. Но Земля вовсе не неподвижна! Мы вращаемся вокруг Солнца с очень высокой скоростью, от ста шести тысяч до ста девяти тысяч километров в час. Поэтому любое изображение Луны, вращающейся вокруг неподвижной Земли, вводит в заблуждение и в корне неверно. Гелиоцентрическое видение Земли и Луны, движущихся вместе в космосе, должно выглядеть примерно так. Обратите внимание, что Луна не вращается вокруг Земли. Она движется вместе с Землей вокруг Солнца. Путь Луны вокруг Солнца представляет собой синусоидальный путь назад и вперед по постоянно движущейся траектории Земли. Обратите внимание, что Луна тоже всегда движется вперед. Она никогда не возвращается назад относительно Земли или Солнца.

За счет синусоидального движения вперед траектория Луны не квалифицируется как «орбита» в том же смысле, в каком другие спутники Солнечной системы вращаются вокруг своих планет по эллиптическим траекториям. Так что говорить, что Луна вращается вокруг Земли, неправильно. «Луна вращается вокруг Солнца вместе с Землей» или «Луна и Земля вращаются вокруг Солнца» — такие утверждения Коперник и Галилей явно бы одобрили. Но сегодня науке трудно принять гелиоцентрический взгляд на Луну. Пришлось бы переиздать слишком много книг, и очень многие профессора астрономии были бы вынуждены признать, что они всё время ошибались. Поэтому у подхода есть немало противников. Один из их аргументов состоит в том, что Луна никогда не выходит за пределы земной гравитации и поэтому ее следует по праву считать спутником Земли — орбитальным, если использовать астрономический термин для обозначения спутника.

Бесспорно, Луна никогда не выходит из зоны притяжения Земли, иначе мы бы ее потеряли. Но утверждение о том, что Луна движется вокруг Земли внутри гравитационного колодца, неверно. Луна никогда не возвращается к Земле, как это было бы необходимо, находись она на эллиптической орбите. Так что аргумент о гравитационном колодце можно отклонить: те, кто считает, что Луна всегда остается в гравитационном колодце Земли, просто игнорируют непрерывное поступательное синусоидальное движение Луны. Скорость выхода Луны из гравитационного колодца Земли составляет около четырех тысяч трехсот двадцати километров в час. Относительно Земли Луна движется со скоростью около трех тысяч шестисот километров в час. Какое воздействие потребуется для ускорения Луны, чтобы получить эти семьсот двадцать километров в час и вывести ее из гравитационного колодца Земли? Если решите посчитать, пожалуйста, оставьте свой ответ в комментариях! Кстати, печально было бы потерять Луну...

Есть еще один аргумент против того, чтобы смотреть на Луну с гелиоцентрической точки зрения. И он включает в себя барицентр системы Земля — Луна. Барицентр — это центр тяжести между Землей и Луной. Представьте себя на качелях. А на другой стороне качелей будет сидеть массивный качок. Как далеко вперед по отношению к вам ему придется сдвинуться, чтобы вы оба были равномерно сбалансированы? Ему придется сесть почти у центра качелей! Вы — Луна, а качок — Земля. Точка равновесия системы Земля — Луна, барицентр, находится более чем в тысяче шестистах километрах вглубь Земли. Именно эта точка равновесия, как прилежно указывают астрономы, вращается вокруг Солнца. Это гелиоцентрическая точка зрения. Коперник и Галилей это бы одобрили. Однако эти же астрономы упорно добавляют геоцентрическую анимацию Луны, вращающейся вокруг Земли, с барицентром внутри. Так они могут удерживать Луну на орбите вокруг Земли. Вот только нечестно сочетать две разные точки зрения в одной анимации. Нельзя усидеть на двух стульях.