Оказывается, родители мальчиков стареют быстрее (Спойлер: количество сыновей тоже влияет на родителей)

На протяжении десятилетий ученые изучают влияние детей на жизнь их родителей. Однако недавнее исследование пролило свет на один занимательный феномен: как рождение сыновей влияет на процесс старения мам и пап.

В исследовании приняли участие 13 000 человек

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Предыдущие исследования уже предполагали наличие взаимосвязи между количеством сыновей у матери и ее здоровьем. Чтобы глубже изучить этот вопрос, ученые провели комплексное исследование когнитивного старения.



В ходе исследования были изучены исходные когнитивные показатели и скорость снижения когнитивных функций у более чем 13 000 взрослых в возрасте 50 лет и старше. Исследователи также учитывали различные социально-демографические факторы. Это исследование дает ценную информацию о том, как влияет на когнитивное здоровье родителей наличие хотя бы одного сына.

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Ученые сосредоточились на участниках, у которых был хотя бы один ребенок. В анализ вошла выборка родителей, из которых 82,3% имели хотя бы одного сына, а 61,6% респондентов были женщинами.

Рождение сыновей может иметь негативное влияние на когнитивные способности родителей

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Результаты исследования подтверждают идею о том, что рождение сыновей негативно влияет на здоровье родителей. Хотя ученые не до конца понимают, почему так происходит, полученные результаты позволяют предположить, что это связано скорее со взаимоотношениями внутри семьи, чем с биологическими факторами. Удивительно, но схожие закономерности наблюдались как среди матерей, так и среди отцов, то есть влияние наличия сыновей на старение не ограничивается определенным полом.

Родителям нескольких мальчиков приходится еще труднее

Результаты показали, что у родителей нескольких мальчиков когнитивные способности снижались еще быстрее по сравнению с родителями девочек.