Он работал клерком и другие факты, которые вы не знали об Эйнштейне

Представьте, что вы настолько умны, что ваш мозг удостоился места в музее! Да, такое случается не со всеми сверхумными людьми, но мы говорим об Альберте Эйнштейне — одном из величайших умов всех времен. Давайте начнем с самого начала. Видите город между Штутгартом и Мюнхеном? Это город под названием Ульм, родной город Эйнштейна. Он родился в тысяча восемьсот семьдесят девятом году. Это был тот же год, когда Томас Эдисон попробовал свою первую работающую электрическую лампочку. И год, когда родились еще три лауреата Нобелевской премии. Должно быть, в воде в том году было что-то такое, что породило гениев во всем мире.

Но Эйнштейн не всегда был гением. Точнее, его не всегда им считали. На самом деле родители беспокоились о его способностях к обучению, когда он был маленьким. До пяти лет Эйнштейн не мог строить полные предложения. Прошло немало времени, прежде чем он начал говорить связно. Однако он всегда был ребенком, увлеченным окружающим миром и деталями того, как всё работает. И в возрасте пяти лет с ним произошло нечто важное. Однажды отец дал ему поиграть с компасом. Мальчик впервые увидел подобный предмет и чрезвычайно им заинтересовался! Особенно его поразило то, что игла всегда указывала на магнитный полюс Земли. Позже в своей автобиографии Эйнштейн напишет, что увлечение компасом заставило его задуматься о том, что в мире могут действовать невидимые силы. Он вспомнит, что это был особенно важный момент в выборе будущей профессии.

К пятнадцати годам Эйнштейн уже освоил дифференциальное и интегральное исчисление. Если вы, как и я, понятия не имеете, что это значит, скажем лишь, что это связано с вычислением длин, площадей, объемов и скоростей. В то время подросток начал проявлять гениальность в некоторых областях знаний, но испытывал трудности в других областях, таких как изучение языка. Он не очень любил школу, и его часто изображали как человека с сильным и не очень легким характером. Один учитель, уставший от истерик Эйнштейна, даже сказал, что этот парень никогда ничего не добьется. Как же он ошибался, да? Так или иначе, неспособность вписаться в школьную жизнь заставила Эйнштейна бросить учебу в возрасте пятнадцати лет.

Следующие шаги он сделал в Швейцарии, где подал документы в престижную Швейцарскую высшую технологическую школу Цюриха. Он пытался поступить два раза. Сначала он провалил вступительный экзамен. Он хорошо сдал экзамены по математике и физике, но, как говорят, ужасно сдал экзамены по языку, зоологии и ботанике. Еще одной проблемой было то, что экзамен проводился на французском языке. Он продолжил учебу в средней школе, и именно благодаря ошеломляющим школьным оценкам его всё-таки взяли в институт. Он поступил на четырехлетнюю программу для будущих преподавателей математики и физики. Эти годы стали решающими для карьеры и гениальности Эйнштейна. Именно там он встретил свою будущую жену Милеву Марич — единственную девушку в его классе физики. В тысяча девятисотом году Эйнштейн окончил обучение и получил диплом по обеим специальностям.

Эйнштейн сказал: «Если вы не можете объяснить это просто, вы не понимаете это достаточно хорошо». Для него умение просто объяснять сложные вещи было основой преподавания. Именно поэтому он попытался стать учителем в самом начале своей карьеры. После окончания вуза он подал документы на несколько академических должностей, чтобы преподавать математику и физику, но его не взяли на работу. Позже, после двух лет поисков, он устроился в швейцарское патентное бюро в Берне. Сначала Эйнштейн был не очень доволен полученным предложением. Тем не менее он провел на этой должности следующие семь лет своей жизни. Оказалось, что эта работа была замаскированным подарком. Утром и днем он изучал заявки на патенты и судил, настоящие ли это изобретения, а вечером у него было время подумать. Работа не была слишком интеллектуально сложной, и это позволило Эйнштейну посвятить свободное время тому, что он любил: изучению физики. И тогда для самого известного в мире гения всё начало стремительно меняться.

Однажды вечером весной тысяча девятьсот пятого года Эйнштейн только что закончил свою смену в патентном бюро. Он вышел на улицу, сел в трамвай и поехал домой. В этом трамвае произошло нечто, что полностью изменило его представление о функционировании окружающей его Вселенной. Он смотрел в окно трамвая, рассеянно глядя на башню с часами в центре Берна. Когда трамвай тронулся, он представил, что было бы, если бы вагон трамвая двигался со скоростью света. Он понял, что если бы он двигался со скоростью триста тысяч километров в секунду, то стрелки часов бы практически замерли. В то же время Эйнштейн знал, что на часовой башне стрелки часов двигались бы с обычной скоростью. Но с точки зрения человека, путешествующего со скоростью света, время замедлилось бы почти до полной остановки.

Эта мысль совершенно заворожила Эйнштейна! Он понял, что чем быстрее вы перемещаетесь в пространстве, тем медленнее вы перемещаетесь во времени. Эта первая подсказка привела Эйнштейна к мысли, что время может быть относительным. Другими словами, оно всегда зависит от опыта наблюдателя.

Тысяча девятьсот пятый год стал для Эйнштейна годом чудес! В том году он написал четыре работы, которые впоследствии были опубликованы и изменили представление человечества о Вселенной. Среди опубликованных в тысяча девятьсот пятом году работ была теория, которая принесла ему мировую известность, она же «Специальная теория относительности» Эйнштейна. И всё это началось во время поездки домой на трамвае. И я полагаю, что в школе вы учили знаменитую формулу из этой работы Эйнштейна. «E равно эм цэ квадрат», что в основном означает, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Если вам трудно в этом разобраться, не волнуйтесь! Сам Эйнштейн сказал: «Не переживайте о своих трудностях в математике. Уверяю вас, мои трудности еще больше». Пожалуй, просто согласимся с ним в этом вопросе.

В тысяча девятьсот двадцать первом году Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии за теорию света, но не за теорию относительности. Часть научного сообщества всё еще не была уверена в теории относительности Эйнштейна, поскольку она не учитывала законы гравитации. Эйнштейна это тоже очень беспокоило, поэтому он никогда не переставал размышлять над своими открытиями и постоянно искал пути их усовершенствования. Помните сэра Исаака Ньютона? Человека, который сидел под яблоней и открыл гравитацию после того, как яблоко упало ему на голову? Согласно Ньютону, гравитация — это постоянная сила, действующая на все объекты на нашей планете и во Вселенной.