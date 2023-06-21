Опасность фиолетового неба: не ждите, бегите!

Пурпурный закат... Вы наверняка видели такой хотя бы раз в жизни. Обычно в нем нет ничего зловещего, и связан он с тем, как распространяется свет. Свет, который производит Солнце, белый. Когда он проходит через призму, вы видите световые волны разных цветов: от красного и оранжевого до синего, зеленого и индиго. Свет обычно движется по прямой линии, если на его пути нет препятствий. Более короткие световые волны, включая синие и фиолетовые, легче рассеиваются, когда встречаются с препятствиями, например с молекулами и аэрозолями в атмосфере. Поскольку на закате и восходе Солнце находится низко над горизонтом, его свету приходится проходить через большее количество молекул, которые рассеивают фиолетовый и синий свет. В результате ваши глаза воспринимают желтый, оранжевый и красный цвета. Но при правильных условиях вы можете увидеть великолепное фиолетовое небо.

Иногда фиолетовое небо появляется по гораздо более пугающим причинам: оно может быть вызвано ураганами, лесными пожарами или пыльными бурями. Концентрация паров в воздухе увеличивается, и свет рассеивается сильнее, чем обычно. Пыль, заходящее солнце и низкая облачность также способствуют этому природному зрелищу. В сумерках небо становится оранжевым и красным, если света еще достаточно. Затем оно дает розовые оттенки, которые смешиваются с темно-синим небом над головой. А теперь вспомните, что происходит, когда вы смешиваете розовый и синий. Получается фиолетовый цвет! Не каждый ураган делает небо фиолетовым, и пытаться предсказать, произойдет ли это, всё равно что пытаться предсказать радугу. Тем не менее люди сообщали, что несколько крупных ураганов заставили небо стать фиолетовым.

Зеленое небо выглядит так же эффектно, как и фиолетовое, и оно буквально кричит об опасности! Обычно оно говорит о том, что где-то рядом гроза, град или торнадо. Уникальный цвет — это результат смешения желтых лучей солнца с синим светом, исходящим от грозовых облаков. Вы наслаждаетесь прекрасным днем на берегу океана, свежий бриз играет с вашими волосами, как вдруг вы замечаете, что вода начинает отступать от берега с огромной скоростью. Это знак, что нужно бежать как можно быстрее и дальше от пляжа. Скорее всего, цунами уже на подходе. Быстрая реакция увеличит ваши шансы на выживание. Если вы заметили, что уровень моря поднимается, но не слишком резко, это может быть еще одним признаком приближающегося цунами. Такое происходит в сорока процентах случаев, и прибывающая вода — это первая волна цунами. Следующая — гораздо более крупная и опасная — обычно следует примерно через десять минут. Еще одна особенность цунами в том, что они сопровождаются громкими звуками. Люди описывают их как гром, звук локомотива, вертолета или просто резкий «бум».

Видите канал неспокойной воды у берега? В ваших интересах не купаться в этом месте. Под поверхностью скрывается отбойное течение, которое может быть очень опасным. Иногда волны ударяются о берег странным образом, что приводит к образованию таких течений. Вы можете увидеть странный излом в волнах или участок, цвет которого отличается от цвета остальной воды. Кусочки водорослей, разлетающиеся во все стороны, — еще один знак, предупреждающий об отбойном течении. Если вы попадете в него, постарайтесь держаться на плаву, но не плывите против течения. Вы только зря потратите драгоценную энергию. Кричите о помощи и пытайтесь плыть вдоль берега. Как только вы вырветесь из течения, плывите к берегу по диагонали.

В следующий раз, когда увидите в небе облака конической формы, помните, что сейчас самое время искать укрытие. Если они статичны, надвигается сильная гроза. Если же облако такой формы начинает вращаться, значит, оно вот-вот превратится в торнадо. Если поблизости есть пчелы, они могут однажды спасти вас от больших неприятностей. Эти трудолюбивые создания становятся более активными, чем обычно, когда чувствуют, что надвигается гроза. Они ускоряются, чтобы собрать больше нектара до того, как погода испортится. И, покончив с делами, они всегда возвращаются в улей за десять-пятнадцать минут до начала сильного дождя, даже если нет явных признаков его приближения. Их секрет — в сверхчувствительных волосках на спине, которые могут улавливать электростатические заряды от грозовых туч.

На протяжении веков люди замечали, что за несколько дней до крупных сейсмических событий животные ведут себя странно. Собаки лают без конца, коровы прекращают давать молоко, а жабы, крысы и змеи покидают свои дома. Похоже, животные чувствуют начальные толчки, в отличие от людей. Ученые пытались найти этому объяснение и проводили бесконечные тесты и эксперименты. Они всё еще не разгадали эту загадку. Чувствуете запах озона в воздухе? Когда надвигается гроза, вы можете уловить его отчетливый и резкий запах. Электрический заряд молнии высвобождает озон на большой высоте. Другой, более приятный аромат дождя — это петрикор. Дождевая вода пробуждает молекулы на растениях, деревьях, бетоне и асфальте. Их аромат распространяется повсюду. Вы даже можете почувствовать этот запах у себя во рту! Положительные ионы в воздухе, которые высвобождает молния, смешиваются с озоном и вашей слюной. Так появляется горьковатый металлический привкус.

Когда молния вот-вот ударит, вы можете услышать потрескивающие, жужжащие или вибрирующие звуки, исходящие от металлических предметов поблизости. Ваши ладони могут вспотеть. А затем вы можете почувствовать, как волосы встают дыбом. Это явный призыв к действию, и это действие — бежать, спасая свою жизнь. Положительные заряды проходят через ваше тело, пытаясь дотянуться до отрицательно заряженной части грозы. Не в ваших интересах, чтобы эти заряды встретились. Если вы не видите укрытия, до которого можно быстро добраться, постарайтесь стать меньше окружающих вас предметов. Опустите зонт и держитесь подальше от проволочных ограждений, металлических труб, рельсов и других металлических объектов. И не ложитесь на землю. Скорее всего, она мокрая и отлично проводит электричество.

Трещины на асфальте, которые вдруг появились рядом с вашим домом, могут предупреждать о карстовой воронке. Осмотрите дом изнутри. Не заедает ли дверь? Или, может быть, в месте примыкания стен к потолку есть щель? Неровные кухонные шкафы и ящики, кривой пол, лестница, которая начинает наклоняться, протекание воды после каждого дождя, смещенные плинтусы — всё это признаки того, что вот-вот разверзнется воронка. Чтобы выяснить, точно ли это воронка и насколько она опасна, необходимо обратиться в инженерную компанию. Если вы обнаружили уже существующую карстовую воронку, держитесь от нее подальше. Огородите ее, чтобы сделать менее опасной для других. Устранить воронку смогут только профессионалы.