Почему мы не спим на полу и еще 10+ случайных фактов
https://thesoul.io/animation/ru_RU/edit/45425528
- Не хочу вас разочаровывать, но деньги делают не из бумаги. Это также доказывает тот факт, что деньги не растут на деревьях. Большинство банкнот на двадцать пять процентов состоят из льна и на семьдесят пять из хлопка. Поэтому они так отличаются на вид и на ощупь от бумаги. В девятнадцатом веке деньги делали из пергамента, так что их легко можно было подделать.
- Летом Эйфелева башня почти на пятнадцать сантиметров выше. Когда вы нагреваете материю, ее частицы двигаются активнее, и их объем увеличивается. Этот процесс называется «тепловое расширение». Когда температура опускается, материя снова сжимается. Такой эффект наиболее заметен в газах, но его можно отследить в жидкостях и твердых веществах, включая железо. Поэтому люди строят большие конструкции вроде мостов, используя деформационные швы. Они дают возможность структуре расширяться и сжиматься без какого-либо ущерба. Ого. У меня дома есть пара таких штанов.
- Мед может храниться тысячи лет и не испортиться. Пчелы приземляются на цветы и собирают сладкий нектар. Затем они переносят нектар к себе в улей и передают его другим рабочим пчелам. Эти пчелки уменьшают содержание воды в нектаре, непрерывно поглощая и отрыгивая жидкость. Хмм... Пчелиная рвота. Особые ферменты в их желудках расщепляют глюкозу в нектаре, и он становится более кислым. Пчелы помещают этот нектар в соты и обмахивают его крылышками, чтобы вода быстрее испарялась. Высокая кислотность и низкое содержание воды помогают меду сохранять свежесть дольше. Бактерии, из-за которых портятся другие продукты, просто не могут выжить в таких условиях.
- Много лет назад люди не поднимали свои матрасы с пола. Эта практика появилась в древнем Египте и продолжилась во многих других культурах. Люди поняли, что на полу спать холодно, и нагревать кровати будет легче, если поднять их с земли. Раньше в домах было прохладнее. Холодный воздух сквозил из-под дверей. Центрального отопления не было, так что людям приходилось искать другие способы согреться. Горячий воздух обычно поднимается вверх. Расположившись повыше, вы не будете мерзнуть так, как на полу. А еще так было проще поддерживать чистоту кроватей. Раньше в домах полы были куда грязнее, чем сейчас. И всю эту грязь обычно переносили на кровать.
- Продолжим наши «грязные» разговорчики. Как думаете, люди опрятные от природы? Как-никак, наши предки, жившие тысячи лет назад, использовали уборные и приводили в порядок волосы с помощью расчесок. Они также содержали дома и себя в чистоте. Наша естественная потребность в гигиене и чистоте обусловлена нашей брезгливостью. Это тот самый механизм, который защищает наш организм от различных вредоносных инфекций. Поэтому мы более чувствительны к определенным запахам и вещам. Однако у нас все еще есть довольно неряшливые привычки. Например, перекусы у компьютера. Фуу! Я так никогда не делаю. Но существуют животные, которые даже опрятнее нас.
- Так, гремучие змеи любят поддерживать окружающую среду в чистоте. Некоторые используют свои шеи и головы, чтобы отметать заросли травы в сторону во время охоты. Многие животные расчищают себе путь, преследуя свою будущую еду, в том числе рептилии. Чем меньше растений, тем выше шанс поймать еду. Птицы тоже очищают свое гнездо от остатков пищи и другого мусора. Благодаря этому их дома становятся менее заметными для врагов.
- Тем временем в космосе... Тени на Луне темнее, чем на нашей планете. Все потому что атмосфера Земли рассеивает больше света. Но если бы вы слетали на Луну, то наблюдали бы такие темные тени, где даже не видно, куда вы идете. А еще на поверхности Луны вы заметили бы свежие следы. Человека не было здесь несколько десятилетий, но следы выглядят так, словно их оставили только вчера. Поскольку на Луне нет ни воды, ни ветра, ничто не может стереть эти следы. Поэтому они могут сохраняться здесь миллионы лет. В общем, смотрите, куда наступаете, ладно?
- Ядро Земли содержит столько золота, что оно может покрыть планету. И если попробовать это сделать, то золото будет доходить вам до колена. На протяжении тысяч лет люди добывали множество драгоценных минералов из-под поверхности Земли. Поэтому мы могли исчерпать некоторые запасы в определенных зонах. Однако на Земле все еще есть огромное количество таких залежей. Нужно лишь подобраться ближе к ядру. Все из-за бесчисленных метеоритов, сталкивавшихся с Землей в период ее формирования. Метеориты содержали различные минералы, включая золото. В то время Земля все еще была в расплавленном состоянии, поэтому большая часть тяжелого золота оседала вблизи ядра. А силикатная мантия, расположенная вокруг ядра, притягивала огромные количества золота и других минералов. К сожалению, большая часть из них недосягаема. Речь идет о глубине примерно в две тысячи девятьсот километров и температуре в тысячи градусов. Другими словами, там слишком жарко.
- Если бы вы собирались лететь в космос, то, разумеется, вам понадобился бы скафандр. А вы знали, что в космосе есть возможность выжить даже без него? Впрочем, вы продержались бы не больше пятнадцати секунд. Именно через столько времени вы потеряете сознание, так как кислород перестанет поступать в ваш мозг.
- В шестьдесят пятом году один техник случайно разгерметизировал свой костюм в вакуумной камере. Он потерял сознание через двенадцать-пятнадцать секунд, а спустя двадцать семь секунд его костюм заново загерметизировался. Позже мужчина сказал, что помнит, как влага на его языке начала кипеть. Он также утратил чувство вкуса. Оно вернулось к нему лишь спустя четыре дня после инцидента.
- Задержать дыхание в космосе тоже не получится, так что это не поможет. В какой-то момент ваши легкие разорвутся, так как воздух внутри расширится. Как и кислород в других частях вашего тела. А значит, вы раздуетесь как шарик. Прямо как Мардж, тетушка Дадли Дурсля, из Гарри Поттера. Вы не взорветесь только благодаря эластичности кожи: она будет вас удерживать. Кроме того, жидкости в вашем организме начнут испаряться. Разве это не прекрасно? Нет!
- Своим синим цветом океан обязан солнечному свету. Когда светит солнце, вода поглощает более длинные оранжевые и красные волны спектра и отражает более короткие голубые. Но это работает только с большими объемами воды. Чем больше воды собрано в одном месте, тем она голубее. Поэтому вода в вашем стакане не имеет ничего общего с синевой океана.
- Океан выполняет много важных функций. Во-первых, он производит от пятидесяти до восьмидесяти процентов всего кислорода на нашей планете. А значит, сохраняет нам жизнь. Но еще он помогает интернету функционировать! Так что, когда вы смеетесь над забавным видео или смотрите сериал, благодарите за это океан. Большая часть кабелей, обеспечивающих работу интернета и позволяющих людям его использовать, проходит под водой. Сотни километров подводных коммуникационных кабелей пересекают океаническое дно. Для их установки есть особые лодки, спроектированные специально для выполнения этой задачи. Чтобы ничто не могло повредить провода, их нужно размещать на относительно плоских участках океанического дна. Кроме того, кабели устанавливают вдали от затонувших судов и крупных океанических экосистем. Некоторые из таких кабелей имеют специальное покрытие, защищающее их от повреждений. Поэтому голодные акулы и любопытные рыбки не могут их пожевать.
- Деревья умеют разговаривать. Ну, не так, как люди. Однако у них есть свой способ коммуникации. Их корни соединяются через подземную сеть грибов. Такую сеть прозвали древесной паутиной. Хах! Благодаря этой сети деревья могут обмениваться ресурсами друг с другом. Так они «разговаривают». Посредством грибов они передают друг другу питательные вещества и воду. Например, в лесу есть материнское дерево или просто самое крепкое и старое из всех. Оно делится питательными веществами и сахарами с небольшими деревцами, что растут поблизости. Спасибо, мам.
- Посмотрите, сколько насекомых летает вокруг в этот солнечный день. Думаете, они могут обгореть? Ну, те, что проводят большую часть времени под солнцем, нет. У них темные экзоскелеты, содержащие меланин. Они умеют блокировать УФ-лучи. Но у тех насекомых, что обитают под землей, в воде или ведут ночной образ жизни, более бледная и тонкая кожа. Проводя слишком много времени под солнцем в течение дня, они и правда могут обгореть или еще чего хуже. Их могут съесть.
Поделиться этой статьёй