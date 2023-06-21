Почему нужно прятаться, если небо вдруг позеленеет?

Недавно в Южной Дакоте произошло интересное событие... Оно облетело весь интернет, возможно, вы о нем уже знаете. В июле две тысячи двадцать второго года небо здесь вдруг позеленело. Итак... Что же случилось? Это дело рук человека или природное явление? Давайте разбираться. Вторник, пятое июля две тысячи двадцать второго года. После сильной бури небо над Южной Дакотой было пасмурным, а когда местные жители, наконец, вышли на улицу, то увиденное повергло их в шок: небо стало тёмно-зеленым. Очевидцы утверждали, что всё это было похоже на фильм ужасов. Неудивительно, что жители Южной Дакоты сразу же рассказали об этом в социальных сетях. Люди поделились красивыми, но невероятно жуткими снимками в Твиттере, где показали небо над Су-Фолс и другими городами.

Несмотря на то, что выглядит это как что-то сверхъестественное, здесь нет ничего страшного. Всё дело в игре света и атмосферы. Такое явление случается довольно редко и обычно знаменует ухудшение погодных условий. Именно это объясняет произошедшее в Южной Дакоте. Незадолго до того, как люди начали отправлять друг другу фотографии, над городом Су-Фолс пронеслась гроза. Это подтвердила Национальная метеорологическая служба США. Был ужасный ураган — скорость ветра достигала ста шестидесяти километров в час. По шкале Бофорта, это самый разрушительный ветер: на шкале всего двенадцать цифр, а максимальная сила ветра начинается со ста восемнадцати километров в час! Но почему об этом не рассказали в СМИ?! Просто для местных это довольно привычное явление.

В США грозы случаются очень часто, особенно в тёплое время года. И одна из десяти таких гроз может превратиться во что-то вроде торнадо. Наш случай не исключение — в Южную Дакоту пришла буря деречо. Такие бури обширные и долгоживущие, потому что они представляют собой группу быстро движущихся сильных гроз и ливней. Говорят, что буря деречо по силе не уступает торнадо, но разница между ними всё же есть. Торнадо — это атмосферный вихрь, вращающийся воздушный столб, обычно составляющий около ста пятидесяти трех метров в диаметре. Иногда его ширина может доходить до четырех километров... Не завидую тем, кто столкнется с торнадо. И самое страшное — он ВРАЩАЕТСЯ. Ветер очень быстро движется по кругу возле какого-то «невидимого центра».

Деречо — сильная гроза или система гроз с прямолинейными ветрами. То есть деречо не крутится, а «выбирает» какую-то точку и «бежит» к ней как амбициозный марафонец. Если сравнить деречо с обычным торнадо... У последнего шесть уровней силы, от шестидесяти пяти до шестисот десяти километро в час. Получается, деречо — это своего рода «малый», средний уровень торнадо со скоростью в пределах от ста семнадцати до ста восьмидесяти километров в час. Оба явления могут сопровождаться сильными дождями с громом и молнией, но все же они разные. Буря превращается в деречо, если нанесенные ей повреждения превышают триста восемьдесят пять километров, а скорость ветра составляет не менее девяноста трех километров в час.

Предсказать ураган деречо очень сложно: он может образоваться даже в ясный день, когда никаких гроз по прогнозу не обещают. А потом вдруг появляются ветры. Удивительно, но они могут быть очень опасными, поэтому Национальная метеорологическая служба старается предупредить население хотя бы за полчаса-час до того, как это произойдет, чтобы жители успели подготовиться и спрятаться. Но в этот раз все было по-другому. Ураган пронесся почти по всей Южной Дакоте, а также по Миннесоте и Айове. Последствия были довольно серьёзными: больше тридцати тысяч человек остались без электричества. К счастью, никто не пострадал, а всё потому, что местные жители уже привыкли к деречо. Но зелёное небо повергло их в шок. Всем было интересно, почему такое произошло. Это дурной знак или обычное погодное явление?

Что ж... По правде говоря, у учёных нет точных объяснений, только предположения, хотя звучат они довольно убедительно. Зелёное небо — очень редкое явление. Многие считают, что такое случается, когда мощный ураган приближается к местности перед заходом или восходом солнца. Тогда небо здесь окрашивается в зелёный. Метеоролог Билл Каринс, который когда-то сам столкнулся с подобным, предполагает, что зелёным небо стало из-за большого града перед ураганом. Давайте разберемся, почему небо кажется нам голубым (или любым другим в зависимости от состояния). Если коротко, Солнце несет все лучи цветового спектра одновременно. Оно может показаться нам белым, но на самом деле в нём есть все цвета! Все цветовые волны имеют разную длину: например, синие лучи короче остальных. Они «отскакивают» от молекул воздуха лучше, чем красные волны, поэтому быстрее доходят до нас. Из-за этого в ясный день небо кажется голубым.

В то же время красные и оранжевые цветовые волны длинные и движутся медленнее, поэтому они обычно остаются позади. Но когда Солнце заходит или восходит, направление лучей меняется, и эти волны доходят до нас быстрее. Значит, даже если рассветы и закаты мы видим красными и оранжевыми, в них все равно есть синие и зеленые волны. Но им нужно «отскочить» от чего-то, чтобы добраться до нас быстрее и стать сильнее красных лучей. Вы поняли, о чем я? Именно тут в игру вступает вода, ведь из нее состоят облака. Когда капли в них становятся довольно большими, но еще не падают (например, из-за сильного ветра), они влияют на поведение света на небе. Сильные бури в основном состоят из воды и града, а вода лучше всего отражает синие и зеленые лучи. Именно поэтому реки и озера кажутся нам голубовато-зелеными, хотя на самом деле вода в них прозрачная. Кстати, многое зависит и от водорослей.