Пользователи сети рассказали, какие современные технологии яйца выеденного не стоят

Сегодня прогресс не просто идет вперед, он буквально несется со скоростью света. Ежедневно появляются новые технологии, а искусственный интеллект и вовсе скоро нас всех заменит. Но есть бессмертные вещи, которые были, есть и будут лучше любых современных изобретений.

1. Электрический консервный нож

Если у вас нет хронических болей в руках, то, скорее всего, электрическая открывалка станет еще одним ненужным девайсом на кухне. По мнению некоторых людей, она не помогает экономить время и в целом не приносит пользы. Кроме того, электрический консервный нож гораздо чаще и быстрее приходить в негодность. Недавно я нашел консервный нож, который буквально может открыть что угодно. Он режет банки, словно они из масла. © Menamar / Reddit

2. Сенсорный экран на панели управления автомобиля

Первые сенсорные экраны появились в автомобилях аж в 1986 году. С тех пор их популярность только нарастала. Сегодня такие экраны можно встретить почти в любом автомобиле. С их помощью можно регулировать климат-контроль, аудиосистему, навигацию и многое другое. Однако сенсорное управление небезопасно и может стать причиной аварий. Механически ручки и кнопки не отвлекают от дороги. Не понимаю, кто в здравом уме решил заменить их на экраны. © ufanders / Reddit

Для меня сенсорные экраны в авто абсолютно недопустимая вещь. Это ненужный дополнительный риск, и он должен быть запрещен на законодательном уровне.

© philipquarles / Reddit

3. Электронные книги

Электронная библиотека — это удобно. В маленькое устройство можно загрузить все свои любимые книги и брать их с собой куда угодно. Однако бумажные книги — это не только источник информации, но и особая атмосфера. Бумага, шрифт, иллюстрации, запах, потертости — все это создает особый контакт с книгой. Кроме того, бумажный экземпляр не сломается, если упадет или намокнет, в отличие от электронного. Я никогда не пользовался электронными книгами и не уверен, что буду в будущем. В том, чтобы держать в руках настоящую бумажную книгу, есть что-то по-настоящему удивительное. © bertmerps / Reddit

У настоящей книги никогда не сядет батарейка. © schmattywinkle / Reddit

4. «Умные» электронные устройства

Трудно представить, как еще несколько лет назад мы жили с обычными электронными устройствами. Сегодня почти все они имеют приставку «умный»: умный холодильник, колонка, чайник, регулятор температуры и вся другая электроника в доме. Все эти устройства с помощью Wi-Fi можно подключить к телефону и управлять ими удаленно. Но если подумать, в этом не так много смысла. Я не планирую подключать к интернету большую часть вещей, которые я покупаю. Мне просто нужно, чтобы они исправно работали и не ломались. Все. © rustybeancake / Reddit

5. Электронные календарь и заметки

Электронный календарь или заметки удобно использовать набегу или когда нужно быстро понять, на какой день недели выпадет конкретная дата. Однако если что-то нужно записать и не забыть, то нет ничего лучше старых добрых бумажных носителей. Всю нужную информацию можно записать во всех деталях и оставить на столе, чтобы наверняка о ней не забыть. На мой телефон приходит так много уведомлений, что я действительно могу пропустить важное напоминание из моего электронного календаря. Поэтому я всегда использую бумажный. © WhiskeyFF / Reddit

Я постоянно отвлекаюсь, когда беру в руки смартфон, чтобы что-то записать или уточнить. В конечном счете я вообще забываю, зачем изначально взял телефон.

© xdonutx / Reddit

6. Приложения

Сегодня, когда открываешь сайт какой-нибудь компании, почти всегда сталкиваешься с предложением скачать их удобное приложение. Так делают все: от магазинов и доставок еды до интернет изданий и онлайн-кинотеатров. И это не просто так. Большинство приложений буквально шпионят за своими пользователями, а после используют информацию в личных целях. Самое забавное, что в 99% случаях, приложение — эта та же страница браузера.

© Stummi / Reddit

© Stummi / Reddit На самом деле, большинство приложений созданы для того, чтобы постоянно собирать ваши персональные данные. © ff889 / Reddit

7. Музыкальные диски и онлайн-музыка

Виниловые пластинки и проигрыватели кажутся чем-то устаревшим. Это дорого и довольно заморочено. Зачем так стараться, если в любой момент можно включить любимую песню на компьютере или телефоне. Однако, как и в случае с книгами, винил — это не только про качество, но и про атмосферу. Возросшие продажи пластинок доказывают, что забвение винилу пока не грозит. Люблю винил. Я понимаю, что пластинки, вероятно, звучат хуже, чем аудиофайлы. Но мне просто нравится их особенный звук. Кроме того, они являются физическим воплощением музыки как искусства. © Youareposthuman / Reddit

8. Электронное меню

Сегодня все больше ресторанов переходят на формат цифрового меню. Для самих заведений это очень удобно. Электронное меню дешевле в производстве, его не надо перепечатывать. Можно менять цены в одно касание и собирать информацию о гостях. А вот сами гости не всегда восторженно отзываются о таких нововведениях. Как минимум — это неудобно. Как максимум — ограничивает в возможностях некоторых посетителей. Например, тех, что не взяли с собой телефон. Когда я обедаю с родными людьми, я оставляю телефон дома. © PercussiveRussel / Reddit

Если в ресторане не будет бумажного меню, то я просто встану и уйду. © gorneaux / Reddit

9. Тефлоновая посуда

Многим чугунная посуда кажется пережитком прошлого. Чем-то очень старым и тяжелым, прямиком с бабушкиной кухни. Но на деле такая посуда имеет множество преимуществ. Чугун долговечен, универсален, совместим с любым типом плит и безопасен. А вот тефлоновое покрытие в долгосрочной перспективе может наносить вред вашему здоровью. При нагревании до 300 градусов и выше тефлон начинает выделять токсичные пары. Я верю, что чугун переживет любые современные технологии. © bog2k3 / Reddit

10. «Умные» часы

Сегодня почти каждый человек носит «умные» часы, которые следят за активностью, сердцебиением, качеством сна и много чем еще. Однако механические часы были, остаются и будут неустаревающей классикой. Более того, они практически бессмертны. Им не грозит разряженная батарея. А еще они могут стать неплохой инвестицией. Я обожаю свои механически часы. Они похожи на маленький живой организм и ради этого я готов заводить их дважды в день. © catschainsequel / Reddit

Раньше я носил смарт-часы. Сейчас я много путешествую по всему миру, и меня раздражает постоянная необходимость менять часовой пояс через Интернет. Так что теперь я просто ношу электронные часы. На них изменить часовой пояс можно в одно нажатие. Дополнительный бонус — часы больше не нужно заряжать, а так же в моем багаже на один провод меньше. © MuzzledScreaming / Reddit

11. Автоматическая коробка передач

Когда говорят о преимуществах механической коробки передач, часто упоминают больший контроль над автомобилем. Ручное переключение дает водителю преимущество в тяжелых погодных условиях. Благодаря этому риск аварий существенно снижается. Кроме этого, механика зачастую долговечнее и дешевле. Мой сын водит только механику. В прошлом году один парень пытался угнать его автомобиль, но не смог включить первую передачу. В итоге просто выскочил из машины и убежал. © Imaginary_Emu_4327 / Reddit

Я привык водить автомобиль с ручным управлением. Когда я сажусь за автомат, то начинаю скучать и отвлекаюсь от вождения. Это довольно опасно. © smalltomka / Reddit