У девочки, которую изводили в школе одноклассники, оказалось IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна

Детство этой девочки не предвещало ничего хорошего. Родилась она в трущобах Тлаука в Мехико. А попав в школу, оказалась в окружении сверстников, которые изводили ее своими издевками. И только мама чувствовала, что в ее испуганной забитой малышке скрыт огромный потенциал.

Уже в 3 года Адхаре Перес поставили диагноз «синдром Аспергера» — это одно из аутистических расстройств, из-за которого могут быть трудности в общении с другими людьми. Другие дети ее просто не понимали. Из-за издевательств одноклассников девочка трижды меняла школу, но на новом месте все начиналось вновь: дети издевались над ней и обзывали «чудилом» и другими обидными прозвищами. Учителя тоже не видели в ней особых талантов и жаловались, что она засыпала на уроках и, по их словам, не прилагала никаких усилий. И только мама верила в нее и знала, что Адхара — непростая девочка: в свои 5-6 лет крошка уже решала задачи по алгебре и выучила таблицу Менделеева.

Однажды мама малышки увидела, как другие дети заперли ее в домике. Они били по крыше домика и орали: «Чудила, чудила!» После этого девочка замкнулась в себе, впала в депрессию и отказалась ходить в школу. Чтобы помочь дочери справиться с ее состоянием, мама отвела ее на терапию к психиатру. А тот посоветовал ей сходить в Центр поддержки талантов. Так неожиданно все узнали, что у Адхары IQ равен 162 — что выше, чем у Альберта Энштейна и ее кумира Стивена Хокинга.

После этого девочку определили в классы, в которых преподают детям в соответствии с их способностями. Там она в 5 лет закончила начальную школу, в 6 — средние классы школы, а в 8 лет — старшие классы. Сейчас, к 11 годам, она уже имеет степень бакалавра в области системной инженерии.

Как оказалось, у Адхары есть мечта — стать космонавтом и лично исследовать Марс. Девочка планирует продолжить обучение в Аризонском университете, а тем временем работает совместно с Мексиканским космическим агентством, помогая популяризировать математику и исследования космоса среди других девочек. Мечтая побывать в космосе, Адхара не забывает и о земных проблемах. Она написала книгу о своем жизненном опыте «Не сдавайся» и разрабатывает смарт-браслет для детей с ограниченными возможностями, который поможет распознавать их эмоции и предотвращать судороги и другие приступы.

А недавно девочка вошла в число 100 самых влиятельных женщин Мексики и снялась для обложки мексиканского журнала Marie Claire.