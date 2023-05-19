Злой двойник Солнца, который портит нам жизнь

Давайте признаем: если говорить о звездах, наше Солнце... довольно скучное. В нем нет ничего необычного. Во Вселенной миллионы подобных желтых карликов. И всё же мы любим его. В конце концов, это единственная звезда, которая у нас есть, и она дает нам жизнь. Однако так было не всегда. Когда-то давно у Солнца был близнец — возможно, злой! Что с ним случилось? Давайте разберемся.

Вот это — гигантское молекулярное облако или, иначе говоря, звездная колыбель. Оно состоит из пыли и газа, и в нем могут рождаться звезды. Облака не имеют четких границ и часто принимают безумные формы. Некоторые из них можно увидеть невооруженным глазом. Посмотрите на чистое небо ночью — они выглядят как темные пятна на фоне яркого Млечного Пути.

В таком месте около четырех с половиной миллиардов лет назад родилось наше Солнце. Да, оно возникло в одном из молекулярных облаков. Миллиарды лет назад здесь проходили волны энергии. Они собрали материал воедино и сжали эти сгустки в плотное ядро. Тогда и родилась протозвезда. Эта молодая протозвезда была шаром из теплого водорода и гелия. А затем, миллионы лет спустя, температура и давление внутри шаров увеличились. В результате родилась настоящая звезда — наше Солнце. Но не всё в этом молекулярном облаке превратилось в Солнце. Оставшиеся материалы начали вращаться вокруг новой звезды. И, как вы уже догадались, они постепенно превратились в планеты. В том числе в нашу Землю. Так появилась Солнечная система. Но вполне возможно, что это не вся история и что в то же время вместе с нашей звездой родилась другая. Потерянный близнец Солнца, созданный из тех же материалов в тех же условиях. Но что навело нас на мысли о его существовании?

Недавно ученые запустили статистические модели, чтобы узнать больше о рождении звезд. И эти модели показали, что многие звезды появляются не по отдельности, а в скоплениях. Или по крайней мере с одним братом или сестрой. После дополнительных исследований ученые подтвердили, что большинство звезд в молекулярных облаках рождаются с компаньоном. Иногда эти компаньоны остаются вместе: например, маленькая звезда вращается вокруг большой. Они даже могут образовывать двойные, тройные и другие звездные системы... А иногда их пути могут разойтись. Навсегда. Вероятно, это произошло и с нашим Солнцем. У него тоже мог быть брат или сестра. Или даже целое скопление маленьких братьев и сестер и один больший близнец с похожей массой и другими характеристиками. Но если это так, где же он сейчас? У нас есть одна гипотеза. Согласно ей, этот близнец может быть не так хорош, как кажется. В восьмидесятых годах двадцатого века ученые начали замечать одну закономерность в истории Земли. Примерно каждые двадцать семь миллионов лет на нашей планете происходили масштабные вымирания. Довольно странно, правда? Каждые двадцать семь миллионов лет в истории Земли происходила катастрофа, которая навсегда меняла ее биосферу. Как будто что-то по расписанию, циклически вызывало их. Затем астроном Ричард Мюллер предположил, что может существовать нечто, вызывающее эти события. Некое небесное тело. По его словам, это может быть карликовая звезда, которую мы не видим из-за ее тусклости. Она может находиться на расстоянии около полутора световых лет от нас. Эта звезда вращается вокруг Солнца по огромной орбите, и для того, чтобы завершить свой оборот, ей требуется примерно двадцать семь миллионов лет!

А когда она приближается к Солнцу, то начинает творить полный хаос. Навещая нас, этот возмутитель спокойствия меняет траектории комет в облаке Оорта или в поясе Койпера. В результате все эти кометы начинают мчаться прямо к нам. Затем они врезаются в Землю и вызывают массовое вымирание — как это было с динозаврами. Гипотетическая звезда была названа Немезидой в честь древнегреческой богини возмездия. За что она нам мстит? Сложно сказать. Возможно, ей не понравилось, что когда-то давно Солнце забрало почти всю пыль и газ из молекулярного облака. Солнце стало довольно большой звездой, а его компаньон остался тусклым и маленьким. Более того, в конце концов он был вынужден улететь в никуда! Как тут не обидеться. Ученые выдвигают различные гипотезы о том, что представляет собой загадочная Немезида. Возможно, это коричневый или красный карлик? Остатки звезды, которая полностью исчерпала свое топливо? А может быть, это вовсе не звезда, а планета-изгой, которая еще больше Юпитера? Чем бы она ни была, ее существование не слишком приятно для нас. И все попытки найти ее отследить не увенчались успехом. На данный момент мы не нашли никаких признаков Немезиды. Последние исследования поставили под сомнение теорию регулярных массовых вымираний. Если углубиться в изучение окаменелостей, то можно заметить, что эти катастрофы происходили скорее случайно, чем по четкому графику. Теперь ученые сомневаются, что Немезида может существовать. Они также говорят, что любая звезда на такой орбите была бы нестабильной. И очень маловероятно, что она смогла бы просуществовать так долго.

Но, несмотря на отсутствие доказательств, Немезида стала довольно известной в сети. Многие СМИ и блоги до сих пор упоминают ее в разных контекстах. На нее любят списывать любые драматические события, происходящие в мире, например падения астероидов, цунами и так далее. Это стало напоминать типичную страшилку... Но не будем забывать о главном. Даже если самой Немезиды не существует, это не значит, что у Солнца не было близнеца. Во-первых, всё, о чем мы говорили в начале, по-прежнему актуально. Большинство звезд рождается не в одиночку. Вероятность того, что у нашего Солнца был брат или сестра, по-прежнему высока. Во-вторых, можно найти доказательства существования этого потерянного близнеца. И, вероятно, он прячется где-то в облаке Оорта. Это огромное облако во внешних пределах Солнечной системы. Оно состоит из множества комет и других космических камней. Ученые считают, что в облаке скопились фрагменты всего, что осталось после рождения Солнечной системы. Это как огромный музей нашего прошлого.