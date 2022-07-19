10+ деликатесов из прошлого, которые сегодня могут не на шутку разбередить душу

В детстве многим из нас казалось, что сухое молоко — это настоящий десерт, а жареную вермишель мечтали получить на ужин многие мальчишки и девчонки того времени. Мы успели подзабыть о том, какие же блюда и напитки вызывали у нас трепет каких-то 30–40 лет назад, и решили немного освежить память.

Мы в ADME не на шутку заностальгировали и попытались вспомнить все деликатесы, которыми нас потчевали наши бабушки и мамы.

1. Жареная колбаса

«Жареные гвозди» — так обычно раньше называли жареную колбасу, которые многие уплетали за обе щеки. Колбасу поджаривали на сковороде и делали с ней горячий бутерброд: мазали хлеб маслом и горчицей, а сверху выкладывали тот самый заветный кусочек. Некоторые делали настоящий деликатес. Нарезали колбасу кружочками, обмакивали их в муке, затем в яичной посоленной смеси и в панировочных сухарях. Далее обжаривали с 2 сторон до румяной корочки.

2. Печенье, раскрошенное в молоко

Многие девчонки и мальчишки любили молоко с накрошенным в него сладким печеньем. Кто-то из детей называл это лакомство «рыбки в море», другие — «ком-ком с молоком», третьи — «тюря». Некоторые утверждают, что самый вкусный десерт получался из 20%-х сливок и шоколадного печенья.

3. Хлеб, жаренный с молоком и яйцом

Жаренный на сковороде белый хлеб в молоке и яйце — излюбленное лакомство тогдашних детей, да и взрослые были не прочь отведать его. Для сладкоежек хлеб обмакивали в подслащенное молоко или воду, а после поджарки посыпали ломтики сахаром или сахарной пудрой. А для бутерброда с колбасой, например, хлеб окунали в молочно-яичную смесь, но уже без сахара.

4. Лапшевник

В «Книге о вкусной и здоровой пище» 1954 года лапшевник по-другому называется макаронником. Сначала отваривали макароны, затем в отдельную кастрюлю выливали молоко, яйца, сахар, соль, иногда творог. Полученную смесь вливали в форму, смазанную маслом, посыпали панировочными сухарями и запекали в духовке. После приготовления лапшевник посыпали сахаром или поливали маслом.

5. Жареная вермишель

Частенько наши бабушки и мамы перед тем, как сварить макароны, сначала поджаривали их. Это было связано с тем, что раньше эти изделия изготавливались не из твердых сортов муки, поэтому они с легкостью могли потерять форму при варке, а суп с паутинкой рисковал превратиться в кашу. Однако жареная вермишель в те времена была излюбленным самостоятельным блюдом для многих. В нее могли добавлять морковь и лук.

6. Суп из рыбных консервов

Суп из рыбных консервов не раз выручал наших бабушек и мам. Рецепт его приготовления настолько прост, что с ним мог справиться даже подросток. В число ингредиентов входили картошка, лук, пара ложек риса, сайра или горбуша в собственном соку. Один из фуд-журналистов как-то признался, что не готовит этот суп часто, но обязательно научит своего сына делать его.

7. Гороховое пюре

Гороховое пюре использовалось в качестве гарнира и практически всегда присутствовало в меню столовых. Некоторые дети и сейчас с удовольствием уплетают эту кашу за обе щеки, да и взрослые не упускают такую возможность.

8. Печеночные оладьи

Одна из пользовательниц сети вспоминала: «Печеночные оладьи казались чем-то божественным. Случались они редко, но были очень вкусными! Пробовала готовить сама — так не получается». Второе название печеночных оладий — сальники. Традиционно готовились они из куриной печени с добавлением сала, лука, яйца, риса и муки.

9. Чайный гриб

3–4 десятилетия назад практически в каждом втором доме стояла 3-литровая банка с мутноватой коричневой жидкостью, которая неизменно была накрыта марлей. Главным героем в ней был чайный гриб, который выращивался месяцами и даже годами. Говорили, что кисло-сладкий напиток на основе чайного гриба может вылечить ряд болезней, однако его эффективность так и не была доказана.

10. Лук с сахаром

Лук с сахаром — это традиционное средство наших бабушек от простуд. Рецепт его приготовления очень прост: лук нарезается мелкими кубиками и засыпается сахаром. По истечении некоторого времени образуется сироп, который и пьют от простуды. Кстати, для того, чтобы испить этого божественного нектара, некоторые дети даже притворялись заболевшими.

11. Сухое молоко, которое мы ели ложками

Одна пользовательница сети вспоминала: «В детстве нравилось есть сухое молоко. Оно слипалось во рту в некую ириску. Звучит, может быть, не очень, но было очень вкусно». В те времена сухое молоко покупалось килограммами и было широко распространено. Во многом это было связано с отсутствием широкого ассортимента недорогих сластей.