10 вещей, которыми все хвастались в нулевые и десятые, а сегодня они даром никому не нужны

В это сложно поверить, но еще каких-то 15 лет назад мир выглядел совершенно иначе, чем сейчас. Мы звонили друг другу при помощи телефонов-раскладушек, пользовались незнакомыми новому поколению гаджетами и всей семьей ждали очередную премьеру по телевизору.

ADME решил поностальгировать по временам, когда оригинальный никнейм в «аське» и наличие телефона с полифонией считались настоящим верхом крутости среди молодежи. Оказалось, что многие любимые нами атрибуты того времени уже давно стали раритетом.

1. Раскладные телефоны

Раскладные телефоны когда-то были непременным аксессуаром прогрессивных молодых людей. И хотя мода на столь удобный гаджет просуществовала вплоть до конца 2000-х, на сегодняшний день телефоны-«раскладушки» можно встретить разве что в тематических интернет-пабликах или у заядлых коллекционеров.

2. Интернет-кафе

Каждый уважающий себя студент не раз бывал в так называемых интернет-кафе — уютных местечках, где можно было не только пообщаться с друзьями, но и воспользоваться свободным выходом в сеть. С бурным развитием мобильного интернета необходимость в таких специализированных заведениях отпала, а молодежь получила возможность собираться в абсолютно любых пригодных для посиделок местах.

3. Журналы о звездах

Популярные подростковые газеты и журналы тоже канули в лету: им на смену пришли тематические паблики в социальных сетях и новостные агрегаторы. Возможность быть в курсе актуальных новостей мы получаем теперь не только при наличии нужного журнала под рукой, но и везде, где есть интернет.

4. ICQ

Любимая многими «аська» когда-то была чуть ли не единственным мессенджером, который в короткие сроки умудрился завоевать сердца миллионов пользователей по всему миру. Красивый номер ICQ был пределом мечтаний любителей «початиться» до тех пор, пока на смену программе не пришли более продвинутые приложения и социальные сети.

5. MP3-плееры

Сегодня самый дешевый смартфон может заменить сразу несколько устройств, которые были весьма популярными еще лет 10 назад. Одними из таких оказались и MP3-плееры, которые умели делать только одно — воспроизводить любимые и не очень треки. Та же судьба постигла и когда-то модные DVD-проигрыватели, фотоаппараты и игровые консоли.

6. Безумные интернет-челленджи

Поучаствовать в сумасшедших интернет-челленджах еще совсем недавно хотели многие: удивить до глубины души окружающих можно было при помощи планкинга (флешмоба, во время которого его участники лежали, вытянув руки вдоль тела, в самых непредсказуемых местах. — Прим. ADME), обливания себя ледяной водой, или даже просто съев на камеру ложку корицы. К сегодняшнему дню планкинг подрастерял количество своих поклонников, хотя в сети изредка все еще можно стать свидетелем оригинального эксперимента заядлого поклонника необычного времяпровождения.

7. Вычурные образы

Яркий и чересчур броский внешний вид, которым так славились нулевые, тоже канул в Лету. Сегодня балом правит максимальная естественность: тонны тонального крема на лице уступили свои позиции легкому мейкапу или даже вовсе его отсутствию. То же самое произошло и с начесами в волосах, которые были популярны в конце 2000-х: теперь все это «безобразие» прошлого мы можем увидеть лишь на обложках глянцевых журналов 15-летней давности.

8. Субкультуры

Конец 2000-х и начало 2010-х ознаменовались для нас всплеском всевозможных субкультур, в которые по интересам объединялись подростки и молодые люди. Отличали их друг от друга не только одинаковые в группе музыкальные предпочтения и стиль одежды, но и схожий образ жизни. Эмо, готы, панки — хоть кому-нибудь из них симпатизировали почти все мы. И хотя сегодня принадлежность к какой-либо из субкультур растеряла почти всю свою ценность, некоторые попытки возродить традицию все-таки предпринимаются и сейчас.

9. Телевизор

Появление стабильного и быстрого интернета сыграло злую шутку с когда-то любимыми всеми телевизорами: если раньше перед голубым экраном собирались целыми семьями, то сегодня компьютеры, ноутбуки и смартфоны разделили нас по отдельным спальням. Низкое качество телепрограмм лишь добавляет масла в огонь, и пользователей телевизоров с каждым днем становится все меньше.

10. Замысловатые прически

Упругие локоны, воздушные косы и сложные плетения — от всего этого мы отказались еще лет 10 назад, заменив затейливые прически их гораздо более легкими вариантами. Всему виной все тот же тренд на естественность, который сегодня лишь увеличивает количество своих поклонников.

А какие еще вещи вы бы добавили в наш список и почему?