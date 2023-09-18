11 актеров и актрис, которых мы запомнили на пике карьеры, а их последних ролей и не видели

Пересматривая старые фильмы, мы словно оказываемся в детстве. Вместе с родителями, бабушками и дедушками мы погружались в увлекательные сюжеты добрых кинолент. Актеры и актрисы стали частью этого семейного воспоминания. Мы решили рассказать о последних киноработах замечательных артистов, о которых мало кто знает.

Людмила Иванова

Трудно забыть бухгалтера Шурочку из комедии «Служебный роман» и проницательную Клавдию Матвеевну из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Но в кинокарьере Людмилы Ивановой было более полусотни других работ. С конца 80-х актриса часто появлялась в небольших ролях бабушек и тетушек. Нередко ее персонажи были похожи на героинь прославивших ее фильмов, а некоторых даже звали также. Взять хотя бы общественницу Шуру в картине «Первый дома» 2007 года. Последней ролью Ивановой стала Тася в драме о пожилых актерах «Хранимые судьбой» (2011).

Юрий Белов

Обаятельный актер стал всенародным любимцем благодаря фильмам «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Королева Бензоколонки» и многим другим известным лентам. Но с середины 1960-х он стал меньше сниматься. В то время состояние здоровья Юрия Белова ухудшилось, ему предлагали лишь эпизодические роли. И все же даже в этих малопопулярных фильмах он играл добряков. К примеру, в картине «Стоянка поезда — две минуты» мужчина исполнил роль волшебника, который помогает главным героям. А самой последней работой актера стала роль члена комиссии в музыкальной комедии «Вот такие чудеса» о создании народного ансамбля.

Фрунзик Мкртчян

Запоминающийся актер с яркой внешностью обрел бешенную популярность благодаря участию в комедиях «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Мимино». Фрунзик славился своим умением импровизировать. Многие фразы, придуманные им прямо на съемочной площадке, пошли в народ. Свои последние роли актер сыграл в 1980-х. В мелодраме «Танго нашего детства», поставленной по вспоминанием детства его брата Альберта Мкртчяна, Фрунзик исполнил роль отца, который оставляет семью и уходит к другой женщине.

Светлана Аманова

Одна из самых ярких ролей Светланы Амановой — победительница лотереи Таня в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Потом были эпизодические роли в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Барышня-крестьянка», «Бедная Настя». С начала 2000-х годов актриса все реже появляется на экране, отдавая предпочтение театру. Последней на данный момент ее работой в кино стала роль графини Лидии Ивановны в драме «Анна Каренина. История Вронского» 2017 года.

Алексей Кожевников

Хоть Кожевников и не стал звездой, а его имя вряд ли скажет что-то даже любителям старого кино, многие вспомнят его тихих и скромных персонажей из комедий «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». А ведь ролей в фильмографии актера было предостаточно. Однако практически все картины остались малоизвестными широкой публике. Последние киноработы Алексея вышли на экраны в конце 1980-х. В комедии «Я — вожатый форпоста» он сыграл отца Коли Гудкова. Кстати, актера там озвучивал Георгий Вицин. А в 2000 году Кожевников появился в роли мистера Меррея в телесериале «Воспоминания о Шерлоке Холмсе».

Нина Иванова

Роль учительницы Татьяны Сергеевны в мелодраме «Весна на Заречной улице» принесла 22-летней актрисе большую славу. В комедии «Легкая жизнь» 1964 года она вернулась к своей знаковой роли в небольшом эпизоде. В последний раз на киноэкране Татьяна появилась в драме «Еще можно успеть», сыграв наладчицу, но ее имя даже не было указано в титрах. Поскольку девушка не имела актерского образования, роли ей давались с трудом. В итоге Татьяна отказалась продолжать кинокарьеру.

Татьяна Аксюта

После того как 23-летняя актриса сыграла школьницу в драме «Вам и не снилось...», ей пророчили большое будущее в кино. Но к началу 1990-х Татьяна исчезла с экранов и сосредоточилась на работе в театре. Свою последнюю роль Аксюта сыграла в 1997 году. Эта была эпизодическая роль булочницы в драме «Маленькая принцесса».

Наталья Тенякова

Когда в 1984 году Наталья Тенякова сыграла бабу Шуру в комедии «Любовь и голуби», ей было всего 40 лет. И зрителям она запомнилась именно в этом образе, ведь потом в кино женщина снималась редко. Зато стала одной из ведущих актрис в Театре имени Моссовета. Одна из ее последний киноработ — роль Арины Власьевны, матери Базарова в фильме «Отцы и дети», поставленном по роману Ивана Тургенева.

Люсьена Овчинникова

Улыбчивая звезда фильма «Девчата», как правило, получала эпизодические роли. Главные тоже были, но мало и в малоизвестных фильмах: драме «На завтрашней улице» и мелодраме «Мама вышла замуж». Последние годы актриса работа в театре, но продолжала играть небольшие роли в кино. Например, она изображала администратора, дежурную станции, дворника. А в комедии «Альфонс» она сыграла импозантную продавщицу в колбасном отделе.

Леонид Харитонов

В 1950-х годах Леонид Владимирович был одним из самых популярных актеров. Фильмы с его участием — например, «Солдат Иван Бровкин» и «Улица полна неожиданностей» — имели огромный успех. Но со временем Харитонову перестали предлагать главные роли, и он соглашался на второстепенные. Но зато в фильмах, ставших классикой. Например, режиссер Владимир Меньшов пригласил его сыграть самого себя в эпизоде культовой картины «Москва слезам не верит». А одной из последних ролей актера стал царь в доброй сказке «Там, на неведомых дорожках...».

Елена Валюшкина

Роль очаровательной Марии в музыкальном фильме «Формула любви» была второй в кинокарьере Елены. Казалось бы, после отличного старта молодую и талантливую актрису должны были приглашать сниматься часто. Но вплоть до начала 2000-х годов она редко появлялась на экране. Зато потом почти каждый год Елена Валюшкина регулярно играет в фильмах и сериалах. Одна из самых популярных героинь актрисы — следователь по имени Светлана Карташова в серии детективных фильмов «Загадка». Последние два вышли в 2023 году — это «Загадка Римана» и «Загадка Евклида».