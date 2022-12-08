12 вещей, которые мы все носили в 2000-е, и непонятно, как мода это выдержала
В начале 2000-х мы как могли старались следовать моде. Высветляли волосы, выпрямляли их утюжком, красили губы консилером, носили ободки с «драгоценными» камнями, джегинсы и асимметричные топы. Мы были изумительны. Почему бы не устроиться поудобнее и не оживить в памяти некоторые бьюти-фишки, которые мы использовали в те времена.
Ободок, украшенный камнями
Не так уж и плохо, что мода на ободки с огромными бантами и стразами осталась позади. На праздник, в школу, на свидание — кажется, мы надевали их в любой ситуации. Да, такое украшение не всегда выглядело уместно. Сейчас это не так важно. Главное, что тогда мы чувствовали себя настоящими красотками.
Начес
Пряди от лица начесывались, аккуратно отводились назад и закреплялись невидимками. Так мы получали объем в прическе, который нас никогда не подводил.
Балетки
Эта обувь способна вернуть нас в школьные или студенческие годы. Балетки со своим элегантным округлым силуэтом захватили нас, кажется, на все 2000-е. Сложно было найти что-то более удобное.
Джегинсы
Как бы сложно ни было, но мы должны принять этот факт: джегинсы — это не джинсы, они всегда были и остаются легинсами.
Акриловые ногти
В начале нулевых длинные акриловые ногти любили носить многие знаменитости. Вслед за звездами этот тренд подхватили и многие из нас. Сухоцветы, фигурки бабочек, крупные стразы — и как все это могло уместиться на ногтях?
2 высоких пучка
Легендарная прическа принцессы Леи оказала огромное влияние на поп-культуру. На самом деле 2 высоких пучка никогда не выходили из моды, но в начале нулевых были особенно популярны среди обычных девчонок.
Очки-жалюзи
Если вы помните такие очки, ваше детство или юность пришлись на конец 2000-х. Они продавались в каждом втором магазине. Очки-жалюзи были всех цветов радуги и могли отлично сочетаться с любимой футболкой или огромным пластиковым колье. Смотреть сквозь такие очки было ужасно неудобно, но это все, конечно, мелочи.
Асимметричные вещи
Сама по себе эта тенденция не была плоха. Все дело в том, что ею злоупотребляли. Все же более логичным и естественным является платье с двумя рукавами, а юбка одной длины спереди и сзади.
Массивный ремень низко на бедрах
Звезды задавали тренд и носили широкие ремни с крупными бляшками. А мы смотрели на Бейонсе и Джей Ло и делали так же. Интересно, был ли тогда хоть один человек, кому бы это не нравилось.
Ярко-красные волосы
В целом это довольно мило, но давайте будем честны перед собой: многие ли из нас приняли именно такое решение лишь потому, что родители впервые разрешили покрасить волосы и мы просто не могли сделать это не на всю мощь. Не зря колористы считают красный символом смелости и силы.
Сочетание сумки и обуви
Сара Джессика Паркер научила многих модниц сочетать длинное платье с модными туфлями и сумкой через плечо. Сумка, подобранная к обуви, указывала на то, что ее обладательница тщательно продумала свой образ.
Бандажные платья
Эти экстраобтягивающие платья были, по сути, той самой вещью, которую надевали девушки, когда им срочно нужно было «нарядиться».
Какие модные штучки были в вашем арсенале в то время?