12 вещей, которые мы все носили в 2000-е, и непонятно, как мода это выдержала

В начале 2000-х мы как могли старались следовать моде. Высветляли волосы, выпрямляли их утюжком, красили губы консилером, носили ободки с «драгоценными» камнями, джегинсы и асимметричные топы. Мы были изумительны. Почему бы не устроиться поудобнее и не оживить в памяти некоторые бьюти-фишки, которые мы использовали в те времена.

Ободок, украшенный камнями

Dome, Jones, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Не так уж и плохо, что мода на ободки с огромными бантами и стразами осталась позади. На праздник, в школу, на свидание — кажется, мы надевали их в любой ситуации. Да, такое украшение не всегда выглядело уместно. Сейчас это не так важно. Главное, что тогда мы чувствовали себя настоящими красотками.



Начес

Пряди от лица начесывались, аккуратно отводились назад и закреплялись невидимками. Так мы получали объем в прическе, который нас никогда не подводил.

Балетки

Campbell / BuzzFoto / LFI / EAST NEWS

Эта обувь способна вернуть нас в школьные или студенческие годы. Балетки со своим элегантным округлым силуэтом захватили нас, кажется, на все 2000-е. Сложно было найти что-то более удобное.

Джегинсы

BIGPICTURESPHOTO.COM / EAST NEWS

Как бы сложно ни было, но мы должны принять этот факт: джегинсы — это не джинсы, они всегда были и остаются легинсами.

Акриловые ногти

В начале нулевых длинные акриловые ногти любили носить многие знаменитости. Вслед за звездами этот тренд подхватили и многие из нас. Сухоцветы, фигурки бабочек, крупные стразы — и как все это могло уместиться на ногтях?

2 высоких пучка

Легендарная прическа принцессы Леи оказала огромное влияние на поп-культуру. На самом деле 2 высоких пучка никогда не выходили из моды, но в начале нулевых были особенно популярны среди обычных девчонок.

Очки-жалюзи

Если вы помните такие очки, ваше детство или юность пришлись на конец 2000-х. Они продавались в каждом втором магазине. Очки-жалюзи были всех цветов радуги и могли отлично сочетаться с любимой футболкой или огромным пластиковым колье. Смотреть сквозь такие очки было ужасно неудобно, но это все, конечно, мелочи.

Асимметричные вещи

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Сама по себе эта тенденция не была плоха. Все дело в том, что ею злоупотребляли. Все же более логичным и естественным является платье с двумя рукавами, а юбка одной длины спереди и сзади.

Массивный ремень низко на бедрах

Звезды задавали тренд и носили широкие ремни с крупными бляшками. А мы смотрели на Бейонсе и Джей Ло и делали так же. Интересно, был ли тогда хоть один человек, кому бы это не нравилось.

Ярко-красные волосы

peus / Depositphotos.com

В целом это довольно мило, но давайте будем честны перед собой: многие ли из нас приняли именно такое решение лишь потому, что родители впервые разрешили покрасить волосы и мы просто не могли сделать это не на всю мощь. Не зря колористы считают красный символом смелости и силы.

Сочетание сумки и обуви

CJ Contino / Everett Collection / East News

Сара Джессика Паркер научила многих модниц сочетать длинное платье с модными туфлями и сумкой через плечо. Сумка, подобранная к обуви, указывала на то, что ее обладательница тщательно продумала свой образ.

Бандажные платья

Nick Poulis / Polaris / EAST NEWS

Эти экстраобтягивающие платья были, по сути, той самой вещью, которую надевали девушки, когда им срочно нужно было «нарядиться».