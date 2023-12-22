14 человек поведали, как они узнали, что Дед Мороз и Санта не существуют. И эти истории умиляют
Для детей Новый год — это пора чудес. Поэтому они так часто верят в Деда Мороза, Санту Клауса и прочих подобных персонажей. Ведь как здорово представлять, что добрый дедушка каждый год вспоминает о тебе и приносит заветные подарки. Но, конечно, эта вера не длится вечно. Пользователи сети вспомнили, как они узнали правду о главных новогодних волшебниках.
В конце вас ждет история о том, что иногда сыграть роль ребенка, верящего в Деда Мороза, хочется и во взрослом возрасте.
- Мне было 9. На рождественской вечеринке моего дяди мой брат прошептал: «Хочешь кое-что узнать?» Я была взволнована: старший брат хотел рассказать мне секрет. И он изрек: «Санта ненастоящий. Это просто мама и папа». Я немного расстроилась. Несколько дней спустя я рассказала маме про этот розыгрыш. Поскольку я уже знала, что Санта — фальшивка, мама решила, что я достаточно взрослая, чтобы знать всю правду. И поведала, что зубная фея — тоже фальшивка, а затем начала говорить со мной о менструациях. © Gollywood / Reddit
- Однажды рождественским утром, когда я еще должен был спать, а родители раскладывали подарки, я услышал, как мой отец сказал маме, что на следующий Новый год, возможно, увезет старую машину и подарит маме новую. Но я в тот момент думал, что это Санта. Моя логика заключалась в том, что 1) Санта может ворваться в чей-либо дом, 2) он собирается украсть машину моего отца, чтобы произвести впечатление на мою маму, 3) никто ничего не может с этим поделать. Рождественским утром мои родители имели дело с истерически рыдающим 4-летним ребенком, напуганным тем, что эльфы крадут все наше имущество, а Санта сбегает с моей мамой. В конце концов, чтобы меня успокоить, им пришлось признаться, что они и есть Санта. Затем я пообещал не рассказывать об этом старшему брату, который по-прежнему верил в Санту. © Unknown author / Reddit
- Я был совсем маленьким. Я оторвался от новых игрушек, чтобы заглянуть на кухню, и поймал своего дядю, который, как оказалось, играл Санту. Он приглаживал бороду, чтобы выпить стакан воды. © Charles Lyell / Quora
- Когда я училась в 5 классе, родители пустили в ход тонкие намеки на то, что Санта ненастоящий. Они рассказали мне немецкую историю о Санте, который удивил девочек, потому что оказалось, что их отец и есть Санта. И потом еще продолжали как бы между делом рассуждать, что Санта — это, скорее, вера в праздничное настроение. В конце концов, родители плюнули на все и сфотографировали, как мама заворачивает подарки с надписью «от Санты». Они якобы случайно оставили проявленные фотографии на видном месте, зная, что их 10-летняя дочь увидит снимки. © Lauren Leiggi / Quora
- Моя сестра проснулась, когда наша мама раскладывала подарки под елкой. Просто потому, что она не могла не могла пережить случившееся в одиночку, она рассказала об этом и мне. А я ведь младше на три года. Как подленько. © Shweta Arunachalam / Quora
- Я поняла, что никакого Санты нет, когда узнала почерк моей матери на подарках. Но я еще несколько лет подыгрывала маме и притворялась, что по-прежнему верю в Санту Клауса. © Stacey Le Jeune / Quora
- Я верила в Санту вплоть до 14 лет. Каждый год с надеждой ждала подарки и удивлялась, почему получала все новые части одной и той же компьютерной игры. Меня осенило, когда я связала это с предпочтениями папы. Ему нравилась именно эта игра. Вот тогда я и поняла, что что-то не так. © Joanne Wong / Quora
- Я задумался о том, что Санта может не существовать, в 3,5 года. Как этот пожилой, грузный мужчина мог делать так много всего? Я не верил в нелогичную магию. Поразмыслив, я пошел к бабушке и спросил, существует ли Санта. Она сделала паузу и задала вопрос: «Если расскажу тебе, не скажешь матери?» Я пообещал, и тогда она поведала мне правду. Я так благодарен, что бабуля не солгала. И до сих пор благодарю ее, потому что это укрепило мою способность к критическому мышлению. Если бы она соврала, я чувствую, что был бы сбит с толку. Я подыгрывал истории с Сантой до 8 лет. И только недавно рассказал маме, что узнал правду гораздо раньше. © Jacob Dean / Quora
- У нас в семье четверо детей, я третья по старшинству. Младшая сестра младше меня на два года. Помню, шли приготовления к празднику. Я не обращала особого внимания на болтовню. Была слишком увлечена мечтами о празднике. Но затем прислушалась. Мама попросила всех не говорить нашей младшей сестре, что Санта ненастоящий, потому что она еще не знала этого и по-прежнему верила. Я попыталась скрыть удивление. Он ненастоящий? Я тоже еще не знала! Конец фантазиям. © Cassie Lund / Quora
- Мне родители сами рассказали, когда я к этому была не готова. Видимо, попросить у Деда Мороза единорога на Новый год было ошибкой.
- Страшную вещь скажу. Не верила в Деда Мороза никогда, но перед взрослыми притворялась, что верю. Они так мило выглядели в такие моменты, что я просто не могла их разочаровать своей осведомленностью. Даже письма писала Деду Морозу, точно зная, что они для мамы. Но из-за этого не верю коту. Когда он приходит на ручки, я думаю, а вдруг он делает это не потому, что любит меня, а потому что ему не хочется меня обижать.
- Лет в 8-9 перед самым Новым годом я пришла от бабушки домой. Под елкой нашла подарок. Конечно же, сразу начала его открывать. А мама приговаривала: «Вот видишь, какой большой подарок Дедушка Мороз принес тебе!» Открываю, а там коньки, начала их мерить.
Дальше диалог с мамой:
— Ну что? Подходят?
— Кажется, да, с теплыми носками будут хорошо.
— Ну вот, я специально на размер больше покупала.
Минутное молчание и осознание всего произошедшего. © Палата № 6 / VK
- Я в детстве была очень сообразительной, поэтому сама догадалась, что Деда Мороза не существует. Решила я однажды подстеречь его и подглядеть, как он положит подарки. Ждала, наверное, около часа, не двигаясь с места. Во все глаза смотрела на елку. Как вдруг я услышала, что папа зовет меня в другую комнату. Как уже узнала позже, родители хотели отвлечь меня, чтобы успеть положить подарок. Когда я вернулась спустя пару минут, под елкой уже лежал сюрприз. Я стала подозревать, что тут что-то нечисто, и поняла, что под прикрытием Деда Мороза работают мои мама с папой.
- Никогда не забуду день, когда пришла из школы в слезах, потому что кто-то сказал, что Санты нет. На душе кошки скребли. Я спросила отца, правда ли это. Он не проболтался, что Санта ненастоящий. Вместо этого папа усадил меня на колени и сказал: «Ты хочешь повзрослеть или продолжать веселиться на Рождество?» Естественно, я выбрала последнее. И папа сказал: «Ну, тогда, конечно, Санта реален. И не имеет значения, что думают другие люди, пока твое сердце верит». Однако он добавил: «Санта просит родителей взять на себя его обязанности, как только ребенок достигает определенного возраста. Видишь ли, каждый день рождается так много детей, что Санта просто не смог бы сделать все за одну ночь без помощи родителей. Так что, этот год вполне может стать последним визитом Санты». Я понимала, насколько может понять 8-летний ребенок. Но в глубине души надеялась, что Санта все-таки придет в мой дом в этом году. Я написала ему письмо с просьбой навестить меня в последний раз. Сказала: «Понимаю, что тебе нужна помощь. Но, пожалуйста, принеси мне пару коньков». Рождественским утром я прокралась в гостиную. Никаких следов коньков. Я забрела в спальню родителей, шмыгая носом и пытаясь сдержать слезы, и сказала: «Санта не приходил, папа, это был мой последний год». Отец перевернулся на другой бок и сказал: «Может, нам стоит пойти проверить еще раз, просто чтобы убедиться?» И там, в гостиной, под рождественской елкой лежала пара самых красивых черных коньков с розовыми шнурками и письмом от Санты. «Он» поблагодарил меня за то, что я верила в него все эти годы, а также за понимание того, что ему нужно, чтобы мои родители взяли на себя его обязанности. Но попросил всегда помнить, что можно сохранить дух Санты живым в своем сердце, если просто верить. Сейчас мне 60, и часть моего сердца всегда будет верить в волшебство Санты. © Pattie Huggins Deitrick / Quora
Бонус: необязательно верить в Дедушку Мороза, чтобы ждать новогоднего чуда
- Дочь заболела в декабре, лежала с высокой температурой. Я устала от тревог, переживаний, бессонных ночей. Как-то заговорили про Новый год. И я громко попросила: «Пожалуйста, Дед Мороз, я хочу, чтобы доченька скорее выздоровела! И елку до потолка!» Дочь вскоре пошла на поправку. На елку потратили часть сбережений. Купили огромную, до потолка, и две коробки шикарных игрушек. Наряжали, когда дети уснули. В ту ночь мы с мужем были счастливее, чем все люди мира. © Подслушано / Ideer
А помните, как мы в детстве наряжались в костюмы, которые с любовью шили мамы, и шли на новогодний праздник в детский сад? В сети уже вспомнили десятки таких теплых историй.
AdMe/Ностальгия/14 человек поведали, как они узнали, что Дед Мороз и Санта не существуют. И эти истории умиляют
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