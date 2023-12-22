14 человек поведали, как они узнали, что Дед Мороз и Санта не существуют. И эти истории умиляют

Для детей Новый год — это пора чудес. Поэтому они так часто верят в Деда Мороза, Санту Клауса и прочих подобных персонажей. Ведь как здорово представлять, что добрый дедушка каждый год вспоминает о тебе и приносит заветные подарки. Но, конечно, эта вера не длится вечно. Пользователи сети вспомнили, как они узнали правду о главных новогодних волшебниках.