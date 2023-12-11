15+ доказательств того, что в нашем детстве на новогодних утренниках были самые крутые наряды. Все благодаря мамам
В нашем детстве утренники всегда были волнительным мероприятием, но больше всех переживали наши родители, особенно мамы. Ведь им нужно было, помимо повседневных проблем, как-то успеть подготовить костюм к празднику. А если не было возможности его купить, то приходилось часами заниматься шитьем и рукоделием, чтобы любимый ребенок выглядел среди своих сверстников достойно.
- Ради моего новогоднего наряда мама пожертвовала своим свадебным платьем. Это был восхитительный костюм Снежной королевы: стоячий воротник, юбка с каркасом из обручей, волшебная палочка (ветка, обмотанная фольгой), сверкающая корона. Я точно знала, что буду самой красивой на праздничном утреннике, но все равно долго не могла уснуть от волнения. На конкурсе новогодних костюмов мы заняли первое место, а призом была большая кукла почти с меня ростом. © Подслушано / Ideer
- Около 30 лет назад. В школе елка. Все должны были быть в костюмах. Бабушка и мама сообразили мне наряд. Только ткани на само платье не было, поэтому импровизировали. Верх — майка из какой-то странной ткани с буфами, низ — лосины блестящие. Юбку сделали из жесткой сетки в горошек, а ноты вырезали из бумаги и просто пришили к ней. Получилось очень неплохо. © Clotilde / Pikabu
- В детстве костюм для Нового года мне шили всей семьей. Бабушка всегда придумывала оригинальные образы. Я была мухомором, персиком, королевой рыбок, принцессой звездочек, и ни на одном утреннике не было костюма с похожей тематикой. Давно уже живу отдельно от родителей, но расплакалась сегодня, когда поняла, что ради моего новогоднего счастья родители и бабушка допоздна сидели. Они вырезали и пришивали мне белые кружочки для мухомора, рыбок из фольги, звездочки из картона. А всем утром нужно было рано вставать на работу. Как же я их всех люблю. © Подслушано / Ideer
- В первом классе мама сшила мне на елку костюм Снегурочки. Помню, как она снимала мерки, делала выкройки, неделю трудилась. Наконец-то доделала. Кулек со сладостями в подарок за костюм мне не дали, аргументировав это тем, что костюм якобы куплен готовым в магазине. © Подслушано / Ideer
- У меня был костюм Буратино. Не знаю, что это была за идея, но на всех фотографиях анфас у меня не было носа, а была просто большая точка. Нос был сделан из бумаги — здоровенный конус. © NeTotEngineer / Pikabu
- Мама заморачивалась с костюмами каждый год. В садике я была и снежинкой, и Снегурочкой. В школе забабахали Снежную королеву: стоячий воротник, усыпанный звездочками из фольги и через сложную конструкцию закрепленный на одежде. Все удивлялись, как он держится. Потом Золушкой была. Из очень красивого комплекта накидки и наволочек сделали мне шикарное платье. Потом была звездочетом: спортивный синий костюм, а сверху накидка-мантия и шляпа конусом. Обожала это время, когда дней за 10 до Нового года мама после работы, ужина и домашнего задания со мной начинала из подручного материала творить чудо. Мне именно процесс создания костюма нравился больше, чем сам праздник. © uspol / Pikabu
- Я в 3 классе была шахматной королевой. Увидела костюм в журнале «Семья и Школа», кажется, и настояла, чтобы мама мне такой сшила. Благо, костюм был несложный: верх от черной спортивной формы типа трико, а юбка сшита из квадратов 20 на 20 см черной и белой ткани, на резинке. Я была королевой. © Lalala / ADME
- На новогодний утренник мы с другом оба оделись Бэтменами. Каждый ученик должен был пройти перед всем классом под комментарии учительницы, показывая свой костюм. Мы с другом договорились выйти вместе. И вот вышли мы перед всем классом, а учительница взяла, да и громогласно объявила: «Кошки!» © StryderLi / Pikabu
- Я в 4 классе попросила у мамы костюм вампира. Мама сшила мне ярко-синее длинное платье с опущенной талией, длинными рукавами. Перед утренником мне напудрили белое лицо, накрасили яркие губы, я надела вампирские зубы. Все на елке говорили: «Ой, какая красивая принцесса». А я сохраняла невозмутимость, чтобы не улыбнуться и не довести взрослых до инфаркта. Только вот в хороводе петь с этими зубами было трудно. Но я была довольна. Спасибо, мамулечка, за костюм. © Lialin / Pikabu
- Моя мама была очень изобретательной, каждый утренник я была разной (ведьмой, бабой Ягой). Однажды она придумала такой костюм, что я рыдала долго-долго. Это был костюм тигренка. Я знала, в чем будут одноклассницы — снежинки, снегурочки и принцессы. Девочка я была влюбчивая и ранимая, мне было безумно обидно, что я буду животным перед мальчишками. Каково же было мое удивление, когда мальчики не давали мне пройти, расспрашивая, где же я купила такой костюм. Снежинки молча стояли в сторонке и злобно посматривали на меня. После утренника я крепко обнимала маму и благодарила за смекалку. Мамы знают, как привлечь внимание. © Подслушано / Ideer
- В 80-е мама мне по дефицитному журналу Бурда, который папа откуда-то ей достал, скроила и сшила новогодний костюм динозавра. Я страшно гордилась, ведь ни у кого такого не было. Радостно пошла на утренник. И была крайне расстроена, когда мне дали приз за костюм не динозавра, а крокодила Гены. © Подслушано / Ideer
- В детстве мне очень не нравилось, что у меня костюм снежинки, как у всех. Тогда мама сказала: «Так ты и не снежинка, ты — льдинка». Все как рукой сняло. Жалко было только, что на тот утренник мы забыли босоножки дома. Поэтому я была льдинкой, которая вокруг елки водила хоровод в вязаных шерстяных носках. © Майор Пронин / ADME
- Классе в четвертом мне мама сшила воистину королевское платье из золотой ткани, со всякими так фонариками и подъюбниками. И я была уверена, что буду самой красивой. В общем-то, так и было, если бы не одно «но». Почему-то нам в школе решили устроить полноценную дискотеку на елке, где все были одеты попроще, поудобнее, а я одна в бальном платье. Все похихикали, конечно, но я все равно чувствовала себя шикарно. А платье до сих где-то в шкафу пылится. Пусть будет на память. © n0isa / Pikabu
- Я помню, как мне мама сделала на один утренник шикарный аутентичный костюм Пеппи Длинныйчулок. Из своего старого коричневого платья. Даже в косички проволоку вплела, чтобы они торчали как надо, и веснушки нарисовала. А в школе я сидела в уголке и рыдала, ведь вокруг были красивые пушистые снежинки в блестках! Сейчас понимаю, что я была круче, а у них — ширпотреб с рынка. Но как же жаль, что я этого не видела тогда. Еще и маме потом высказывала. Стыдно. © Подслушано / Ideer
- 5-й класс. Костюмированный новогодний вечер. Все девочки — принцессы и елочки, а мальчики в костюмах и бабочках, а я гусеница. Потому что «А почему бы нет?» Ржали с мамой, пока она шила. Но сшить было просто: колбаса из зеленой ткани, а поперек вшито около 5 параллельных с верха до низа резинок. В школе смеялись все. Я чувствовала себя чуть неловко, ведь в моей голове костюмированная вечеринка — это что-то поинтереснее бабочек и принцесс. Но вспоминаю с удовольствием. Я же была такая одна — гусеница из 5 «Б» класса. © mylada / Pikabu
- Я как-то раз была «козявкой» в начальной школе. Это персонаж такой, из «Мухи-Цокотухи» — «Тут букашки и козявки выползают из-под лавки». У меня на то время были кислотно-зеленые спортивные штаны, которые дополнились зеленой водолазкой, и маминой вязанной жилеткой из шерсти такого же ядовитого цвета. Образ завершили рожки. Это были кусочки мишуры на проволочке, прикрученные к ободку. Вот так креативно мы с мамой представляли себе, как должна выглядеть козявка. © просто / ADME
Благодаря безграничной любви и терпению наших родителей, наши костюмы на утренниках выглядели шикарно. А некоторые праздники настолько сильно запомнились мальчишкам, девчонкам, а также их родителям, что забыть их ну никак не получится.
AdMe/Ностальгия/15+ доказательств того, что в нашем детстве на новогодних утренниках были самые крутые наряды. Все благодаря мамам
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