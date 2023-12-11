15+ доказательств того, что в нашем детстве на новогодних утренниках были самые крутые наряды. Все благодаря мамам

В нашем детстве утренники всегда были волнительным мероприятием, но больше всех переживали наши родители, особенно мамы. Ведь им нужно было, помимо повседневных проблем, как-то успеть подготовить костюм к празднику. А если не было возможности его купить, то приходилось часами заниматься шитьем и рукоделием, чтобы любимый ребенок выглядел среди своих сверстников достойно.