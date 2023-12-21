15+ человек показали елочные игрушки из закромов мам и бабушек. Мы не плачем, это просто детство в глаз попало

В преддверии зимних праздников на прилавках магазинов можно увидеть столько красочных елочных игрушек, что глаза разбегаются. Но все равно самыми крутыми для нас остаются те украшения, что достались от мам и бабушек. Ведь именно они висели на той самой первой елке. Пользователи сети показали игрушки своего детства, а мы не только не прошли мимо, но еще и выведали некоторые факты о них.

«Моя коллекция игрушек из детства»

«Каждый раз под Новый год шли с мамой в магазин, брали там большой бумажный пакет и покупали — две таких, три таких. А какие-то из этих игрушек еще из маминой юности — она привезла их в наш край со Смоленщины. Люблю каждую из них и считаю семейной реликвией. А еще у меня традиция — на елке обязательно должны повисеть бегемотик и снегирь. Иначе они очень огорчаются и печалятся в коробках на антресолях вплоть до следующего Нового года».

«Последнее, что осталось»

«Те самые „часики“, которые вскоре после выхода в 1956 году фильма Эльдара Рязанова „Карнавальная ночь“ обрели огромную популярность и висели практически на каждой новогодней елке в стране».

Кстати, о «Карнавальной ночи». В этой статье мы писали, как из нескладного сценария получилось создать новогодний киношедевр.

«Мне 21 год, я из деревни, и всю жизнь мы наряжали елку такими игрушками»

«Когда родился маленький брат, игрушки постепенно были заменены на пластиковые, я ужасно их не любила. Год назад я переехала в Питер, и первое, что я сделала, это купила две коробки с „правильными“ игрушками, как в моем детстве».

«Вот они, остатки новогоднего великолепия. Пережили три переезда. Сейчас на елку вешаю новые, а эти берегу»

Выдувные шары (те, которые не состоят из двух половинок и не имеют характерных бороздок) пользуются огромным спросом у коллекционеров.

«Редкая елочная игрушка „Баба Яга“»

Автор снимка абсолютно прав: украшение действительно редкое. В настоящее время игрушку «Баба Яга» продают на интернет-аукционах более чем за 19 тыс. рублей.

«На очередной юбилей Пушкина была выпущена серия игрушек по сказкам. Наверное, это князь Гвидон и сватья баба Бабариха»

Серии игрушек в виде пушкинских персонажей выпускали дважды: в 1937 году к 100-летию со дня гибели поэта и в 1949 году — в честь 150-летия с даты его рождения.

«И у меня есть чудом сохранившиеся игрушки — моя бабушка уронила коробку с игрушками, доставая с антресоли»

Справа мы также можем увидеть пушкинского героя — Звездочета из «Сказки о золотом петушке».

«Семейных старых игрушек особо не было, поэтому я просто потеряла дар речи, когда поняла, ЧТО, кроме шаров и шишек, раньше изготавливали»

А это — «Царевна-Лебедь» из «Сказке о царе Салтане» Пушкина. Кстати, игрушка на прищепке, которая будто стоит на ветке, была инновацией 1950-х годов.

«Стая собачек из 60-х»

Каждая елочная игрушка, выпущенная до 1980-х годов, была уникальна: даже одинаковые фигурки расписывались по-разному.

«В большой коробке со старыми елочными игрушками был найден этот прекрасный парень»

В 1950-1960-е годы праздничная елка могла также напоминать грядку, потому что в этот период выпускалось много игрушек в виде овощей и фруктов. Причем выглядели они настолько реалистично, что их хотелось съесть.

«С детства этот домик у меня самый любимый»

Неудивительно, что «домик» был одной из самых распространенных игрушек, ведь это символ тепла и уюта. Существовали сотни интерпретаций такого украшения.

«Сохранять в плане краски, к сожалению, было нечего. Теперь мишка доволен»

Мы полагаем, что на данных снимках — игрушка «Медвежонок Умка». В 1970-годах начали выпускать украшения по мотивам проектов «Союзмультфильма», и героев пушкинских сказок на елках заменили мультперсонажи.

А из этого материала можно узнать, как бы выглядели медвежонок Умка и другие персонажи любимых мультиков, будь они людьми.

«Вот такая вот „добрая“ елочная игрушка попалась нам сегодня на вернисаже. Цена 10 тыс. рублей»

Судя по всему, автор снимка наткнулся на игрушку «Синьор Помидор» из культовой серии «Чиполлино». Сейчас она особенно ценится — за весь набор продавцы антиквариата могут попросить около 500 тыс. рублей.

«Коллекционирую и реставрирую елочные игрушки. Вот такая вышла в этом году елка»

На этом замечательном снимке мы разглядели сразу 2 совы. Такие игрушки также являются одними из самых распространенных. Но среди них может встретиться и драгоценность, за которой гоняются коллекционеры — сова из мультфильма «Доктор Айболит».

«Наряжала новогоднюю елку у родителей»

«При виде коробки с игрушками аж слеза по щеке скатилась, некоторые из них помню с раннего детства. Эти еще прабабушка покупала в 60-е».

«Шел на работу, ничего не предвещало радости. У мусорных контейнеров обнаружил коробку, полную старинных елочных игрушек. Радости не было предела»

В 1957 году на орбиту нашей планеты был запущен искусственный спутник, а в 1961 году состоялся полет Юрия Гагарина в космос. Космическая тематика охватила и новогодние украшения. Начали производить игрушки в виде космонавтов в скафандрах самых разных расцветок.

А здесь вы найдете кучу занятных фактов о жизни первого космонавта.

«У нас принято наряжать елку старыми и новыми игрушками вперемешку. Самые старые из сохранившихся еще помнят молодость моей бабушки»

Украшения из стекляруса и бисера, напоминающие звезды, тоже можно отнести к «космическим» игрушкам.

«Началось все с разбора сарая в подвале бабушкиного дома. Были обнаружены всякие новогодние украшения из нашего детства. И я просто обязан поделиться с вами этими теплыми воспоминаниями»

Картонажные игрушки производились на фабриках с 1940-х годов. Как правило, это были фигурки животных и птиц. А также в журналах и газетах печатали шаблоны таких украшений, чтобы любой желающий мог изготовить игрушку самостоятельно.

«Целая коробка новогодней радости стояла на выброс! Представляете? Обняла ее как родную, загрузила в багажник и увезла домой»

Были популярны игрушки и в виде разной бытовой утвари, например, керосиновых ламп. Их делали в 1940-1950-х годах. Вероятно, на снимке именно такое украшение.

Мудрый старец, которого сложно идентифицировать

Такую елочную игрушку антиквары преподносят либо как колдуна Черномора из «пушкинской» коллекции, либо как старика Хоттабыча. Оба персонажа были «в ходу» у производителей елочных украшений.

А в этом материале мы рассказывали, какие секреты остались за титрами фильма-сказки «Старик Хоттабыч».

«Наряжали с женой елку и нашли в старых игрушках такого зайца. Всех с наступающим!»

Бонус: теплые истории о том, сколько радости могут подарить обычные, казалось бы, елочные игрушки