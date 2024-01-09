15+ фотографий, которые пробудят теплые воспоминания и телепортируют в зимние деньки детства

Холодными зимними вечерами так и хочется укутаться в плед с кружечкой горячего чая и ничего не делать. Но когда к нам в руки попадают старые фотографии, сделанные в это время года, происходит какая-то магия, которая согревает сердце и душу. Словно портал в прошлое, они позволяют нам вернуться в далекие времена.

«Мне 8 лет. Пошел в 1-й класс. У папы был фотоаппарат „Зенит“ и фонарь красного цвета. Этот снимок он сделал на пленку для цветных слайдов»

Супер! Словно в детство окунулся. © Kamoloff / Pikabu

«Моя бабушка была большой любительницей котиков. Фотография примерно конца 60-х годов. Фоткал дедушка»

«Для меня вкус детства — это хрустящая корочка белого хлеба, стакан деревенского молока и дымящаяся тарелка лапши со вкусом курицы»

«Бабушка жила в частном секторе, в построенном ее отцом доме. Запомнились зимние субботы, которые я часто проводил у нее. С черно-белым телевизором и обязательным субботним просмотром „Что? Где? Когда?“ после бани и ужина. И с докрасна протопленной угольной печкой под завывание метели».

Очень приятно читать. Так уютно и тепло написано. Но немного грустно. © Paul.Silver / Pikabu

Когда отменяли занятия из-за непогоды, все ребятишки спешили кататься на горку

А потом купить мороженое, потому что жарко. © svetirk20 / Pikabu

«Дедушка катает детей, прицепив санки к своему „Бурану“»

Все развлечения были на улице. Даже сильный мороз не останавливал детвору

East News

«С наступающим 1964 годом! Я не знаю, как эти дети не боялись такого волка. Моя тетя тут с косичками справа снизу»

«Умели же делать⁠⁠! Работает более 40 лет»

Кстати, посмотрите еще одну подборку новогодних фото — все «детишки» 30+ от нее всплакнут и побегут доставать с балкона запутанную гирлянду.

От Деда Мороза сложно было спрятаться даже на рабочем месте

EAST NEWS

Затаривались теплыми колготками на местном рынке

ASSOCIATED PRESS / East News

По пути на остановку можно было встретить бабушку, торгующую носками или платками

«Празднование Нового года в 1980 году»

Пойти на зимнюю рыбалку с отцом было настоящим удовольствием, хотя на улице было холодно

AP / East News

С нетерпением ждали уроки физкультуры, чтобы покататься на беговых лыжах

AP / East News

Если во дворе была горка, то дети со всего района приходили играть и веселиться

«Эти крохотные старые стеклянные игрушки не использовались никогда, потому что они для очень маленькой елочки, которой нет. Коробок спичек для масштаба»

Когда я вижу эти вещи на фото, то чувствую их, словно держу в руках: вес, материал, запах. © Unknown author / Pikabu

Если была горка, то развлечения находили даже взрослые

Покупали хурму с мороза

AP / East News

Семейные новогодние фотографии запоминались на всю жизнь

Бонус: «В преддверии праздника захотелось устроить маленький Новый год — делюсь с вами. Вся „модель“ выполнена своими руками»

«Через пару часов бой курантов, по телевизору идет „Карнавальная ночь“, стол накрыт, пахнет апельсинами. Папа принес торт, и скоро придут гости. А ты, маленький, стараешься помочь, хотя больше путаешься под ногами. Тебе дали пирожок и сказали не мешать».