15+ фотографий, которые пробудят теплые воспоминания и телепортируют в зимние деньки детства
Холодными зимними вечерами так и хочется укутаться в плед с кружечкой горячего чая и ничего не делать. Но когда к нам в руки попадают старые фотографии, сделанные в это время года, происходит какая-то магия, которая согревает сердце и душу. Словно портал в прошлое, они позволяют нам вернуться в далекие времена.
«Мне 8 лет. Пошел в 1-й класс. У папы был фотоаппарат „Зенит“ и фонарь красного цвета. Этот снимок он сделал на пленку для цветных слайдов»
- Супер! Словно в детство окунулся. © Kamoloff / Pikabu
«Моя бабушка была большой любительницей котиков. Фотография примерно конца 60-х годов. Фоткал дедушка»
«Для меня вкус детства — это хрустящая корочка белого хлеба, стакан деревенского молока и дымящаяся тарелка лапши со вкусом курицы»
«Бабушка жила в частном секторе, в построенном ее отцом доме. Запомнились зимние субботы, которые я часто проводил у нее. С черно-белым телевизором и обязательным субботним просмотром „Что? Где? Когда?“ после бани и ужина. И с докрасна протопленной угольной печкой под завывание метели».
- Очень приятно читать. Так уютно и тепло написано. Но немного грустно. © Paul.Silver / Pikabu
Когда отменяли занятия из-за непогоды, все ребятишки спешили кататься на горку
- А потом купить мороженое, потому что жарко. © svetirk20 / Pikabu
«Дедушка катает детей, прицепив санки к своему „Бурану“»
Все развлечения были на улице. Даже сильный мороз не останавливал детвору
«С наступающим 1964 годом! Я не знаю, как эти дети не боялись такого волка. Моя тетя тут с косичками справа снизу»
«Умели же делать! Работает более 40 лет»
Кстати, посмотрите еще одну подборку новогодних фото — все «детишки» 30+ от нее всплакнут и побегут доставать с балкона запутанную гирлянду.
От Деда Мороза сложно было спрятаться даже на рабочем месте
Затаривались теплыми колготками на местном рынке
По пути на остановку можно было встретить бабушку, торгующую носками или платками
«Празднование Нового года в 1980 году»
Пойти на зимнюю рыбалку с отцом было настоящим удовольствием, хотя на улице было холодно
С нетерпением ждали уроки физкультуры, чтобы покататься на беговых лыжах
Если во дворе была горка, то дети со всего района приходили играть и веселиться
«Эти крохотные старые стеклянные игрушки не использовались никогда, потому что они для очень маленькой елочки, которой нет. Коробок спичек для масштаба»
- Когда я вижу эти вещи на фото, то чувствую их, словно держу в руках: вес, материал, запах. © Unknown author / Pikabu
Если была горка, то развлечения находили даже взрослые
Покупали хурму с мороза
Семейные новогодние фотографии запоминались на всю жизнь
Бонус: «В преддверии праздника захотелось устроить маленький Новый год — делюсь с вами. Вся „модель“ выполнена своими руками»
«Через пару часов бой курантов, по телевизору идет „Карнавальная ночь“, стол накрыт, пахнет апельсинами. Папа принес торт, и скоро придут гости. А ты, маленький, стараешься помочь, хотя больше путаешься под ногами. Тебе дали пирожок и сказали не мешать».
Вглядываясь в старые зимние фотографии, начинаешь осознавать, что время неумолимо бежит вперед, но именно эти моменты делают наши воспоминания такими особенными. Как, например, старые новогодние открытки, которые тут же возвращают в детство.