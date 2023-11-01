15+ фотографий, от которых сразу так тепло становится. И немного грустно

Фотографии способны не только запечатлеть конкретный момент из жизни, но и передать те эмоции, которые испытывают герои на снимках. А особенно приятно пересматривать фото, глядя на которые расплываешься в улыбке и мысленно переносишься в прошлое. И мы как раз откопали немного подобных кадров.

«Бабушка с дедушкой играют водным пистолетом»

«Это было прошлым летом, столько радости было у них, бабушке 83 года, дедушке — 85⁠⁠».

«Дарите девочкам цветы⁠⁠. Даже если этой девочке 78 лет»

«93 или 94 год. Мы поехали на речку помыть машину, поесть шашлыки. Папа занимался бизнесом и это была его первая машина»

«Иногда бывают мысли найти такую же и утонуть в ностальгии».

«Минуты счастья — окунуться в детство»

Сторож на посту не спит!

«Нашел кусочек своего детства»

«Случайно наткнулся на данный артефакт и сначала не поверил своим глазам. Но, взяв в руки этот потрясающий предмет, окончательно убедился в его подлинности. Пощупал, понюхал, повертел в руках, смахнул слезу счастья и запустил его далеко-далеко... Поностальгировал на стремительно улетающие воспоминания 20-летней давности и пошел дальше работать взрослую работу с нелепой улыбкой во весь улыбальник».

«Первый день рождения в приемной семье. Только нам не годик, а уже 7 лет»

«Мои бабушка и дедушка 100 лет назад на своей свадьбе. Деда не застал, а бабушка меня растила. Сейчас трудно осознать, что она родилась в позапрошлом веке»

Начало романтической встречи

«Сегодня моя морковка пяти лет от роду принесла мне — маме — такой ужин»

«20 лет спустя⁠⁠. Я в центре внизу»

«Открытка на день отца⁠⁠. Клей, ножницы, цветная бумага, немного души — и мама смеется до слез»

«Дедушка с внуком. Мадрид, 2016 год⁠⁠»

«Сказали сидеть и охранять. Сижу и охраняю...⁠⁠»

Цветы к 8 Марта

Копилка на отпуск

«Это вам подарок капилка с деньгами чтобы мы улетели в отпуск!»

«Капилка на самалет»

(Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ADME)

«У меня есть две прекрасные дочери и супруга, которая беременна. На неделе начались довольно серьезные проблемы с работой, что ставит семейный бюджет в неопределенные перспективы в долгосрочном будущем. Старшая дочь (почти 8 лет), как будто чувствуя напряжение родителей, преподносит сегодня такой конвертик... Мы планировали отпуск в ближайшие дни, слетать на море, чтоб девчонки подышали морским воздухом, зарядились на год энергией. Сейчас это все уже под большим вопросом. И меня этот конверт сейчас просто вышибает. Она ведь эти деньги на планшет откладывала в течение года».

У моей бабушки до сих пор так

«Счастливы вместе⁠⁠»

«А вот и я! Дратуте!»