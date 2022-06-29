15 историй из студенческих времен, которые словно возвращают в родную общагу
Школьные и студенческие годы, как правило, оставляют в памяти целый ворох впечатлений. В особенности запоминается учеба в институте: тут и первые попытки жить самостоятельно, и новые знакомства, ранние подъемы и трудные экзамены. В общем, опыт незабываемый. Так что у каждого, кто был студентом, точно найдется парочка юморных историй об учебных буднях.
Мы в ADME собрали эти истории, чтобы и вы могли похохотать, поностальгировать и вспомнить свои студенческие годы.
- Нужно было написать курсач для университета. Времени до сдачи оставалось мало — написать с нуля не успевала, а менять чужие работы, чтобы обойти антиплагиат, было лень. Решила проблему гениально. Нашла в интернете чужой курсач по моей теме на чешском. В два клика перевела через гугл-переводчик, накидала своих примеров... Качество перевода было соответствующим, но, к счастью, преподаватель вчитываться не стала. Получила четверку. © Подслушано / Ideer
- В одно время прокатилась по нашему краю волна землетрясений, прямо одно за другим. Училась я на тот момент на первом курсе. Утро, первая пара. Преподавательница, наверное, еще мамонтов вживую видела. Вдруг началась настолько ужасная тряска, что с парт все посыпалось. Ребята один за другим в панике побежали к выходу. Поразила все та же преподавательница. С абсолютным спокойствием она произнесла: «Вы бегите, бегите... А мне лекцию закончить надо». © Подслушано / Ideer
- Был у нас препод, который не различал цвета. Как-то он вел у нас полевую практику и надо было определить по книге, какой вид клопа перед нами. Мы были усталые и голодные, а у клопа, как назло, все сходилось, кроме цвета брюшка. Мы шепчемся: «Он все равно цвета не видит, давайте скажем, что это синий, а не желтый». Так и сделали. Представили преподу результат наших изысканий, а он: «Ну вот как раз эти цвета я различаю».
- Сидели на лекции по системному анализу, делали с однокурсником бумажные самолетики. Лектор отвернулся, и мы их запустили (а в лекционном зале было рядов 20 сидячих мест, мы сидели на самом верху). Мой самолетик далеко не улетел, а вот у однокурсника он так плавно полетел по рядам и незаметно приземлился аккурат в головной убор одного парня. По залу аж аплодисменты прокатились, а лектор так и не понял, что происходит. © mikeymokey / Reddit
- Как-то знакомые ребята не успели подготовиться к экзамену. Придумали план: заявились, все в грязи и масле, прямо к декану и рассказали, что вечером у них лопнула шина и они всю ночь толкали машину до дома. Декан разрешил пересдать экзамен через 3 дня. А в день экзамена их рассадили по разным классам и выдали каждому тест с 2 вопросами. В первом надо было вписать свое имя, а во втором — ответить, какая именно из 4 шин лопнула тогда у их автомобиля. © Veetrag Lodha / Quora
- Я часто опаздывал на алгебру. Дверь в аудиторию жутко скрипела, преподавателя это отвлекало от лекции, и всех «опоздунов» он выставлял. Однажды говорит в сердцах: «Вот смажь ты дверь — я бы и не заметил, что ты опоздал!» Смазал. В следующий раз дверь открылась бесшумно, я действительно не услышал привычного окрика преподавателя. И все бы ничего, если бы не мое эго, требующее похвалы за «подвиг». Набрал я в легкие побольше воздуха и радостно воскликнул на всю аудиторию: «Игорь Игоревич, вот я опоздал, а вы и не заметили, потому что я петли смазал!» © BlanF / Pikabu
- На 1-м курсе был у нас лектор, который отвечал на чужие телефонные звонки. Всю 1-ю неделю он предупреждал, что телефоны на лекции надо выключать, а потом, если у кого-то все же звонил, он брал трубку и болтал с человеком на том конце провода. А на 2-м курсе был профессор, который, если у кого-то звонил телефон, заставлял петь песню, любую на выбор. И по меньшей мере 1 человек в неделю у него пел перед примерно двумя сотнями однокурсников, красный до кончиков волос. © jspectral / Reddit
- У меня всегда было хорошо с черчением, только листы получались немного неряшливыми, и высший балл мне никогда не ставили. И как-то решил я сделать идеально: засел за кульман (чертежный инструмент в виде доски. — Прим. ADME), потратил около часа, и получилось. Ни излишне жирных линий, ни следов ластика, заточка карандашей на уровне — в общем, точно на пятерку. Приношу преподавательнице. Она: «Да как вы посмели подсунуть мне чертеж, который сделали не вы! Я прекрасно знаю ваш стиль! Это недостойно!» Перечеркнула красной ручкой лист и отправила переделывать. Я, ругаясь, за 15 минут сделал новый неряшливый, получил за него свой трояк и поехал домой. С тех пор все чертежи делал в «своем» стиле, чтобы не ранить нежную душу препода. © 1881** / Pikabu
- На первом курсе универа был у нас препод по матану — справедливый мужик с чувством юмора. В день экзамена первого семестра приходит он с небольшим опозданием, смотрит на нас по-отцовски и говорит: «Кто меня сегодня удивит — поставлю 5 автоматом». И вот заходит первая пятерка в аудиторию, сидят, готовятся. Через несколько минут наш однокурсник открывает дверь с ноги, уверенным шагом проходит к столу препода, кидает зачетку и говорит: «Ставь!» Препод, недолго думая, вышвыривает его из аудитории, следом вылетает его зачетка. Он открывает, а там пятерка! © papazov1 / Pikabu
- Когда я была студенткой, главной моей проблемой был не недостаток еды (жила дома с родителями), а недостаток времени на еду. Было очень плотное расписание, а расстояние между аудиториями весьма значительное — иногда за 10 минут не успеваешь добежать из одного здания в другое. Зачастую ела уже в аудитории. Короче, сижу на социологии, ем булочку с сыром и овощами. Препод был жутко рассеянный, так что ничто не предвещало беды. Но в один прекрасный момент помидорка выскочила из булочки при укусе, полетела через стол и шлепнулась преподу на колени. Повеселила аудиторию знатно. © Лираэль / ADME
- В перерыве между лекциями друг подходит ко мне с просьбой встать за него на перекличке. Отказываюсь: он будет в общаге спать, а я тут рисковать? О том же он просит нашего общего друга, сидящего рядом со мной, — получает отказ. Махнув рукой, уходит с лекции. Профессор начинает перекличку, а я думаю: «С меня не убудет, друг все-таки». Как только слышу его фамилию, вскакиваю и вижу, что вместе со мной вскакивает этот наш общий друг, и мы оба громко гаркаем: «Я!» © Adoc / Pikabu
- На последней лекции семестра мы всегда аплодировали профессору, как только он заканчивал речь. Во время одной такой лекции профессор взял довольно долгую паузу, а я решил, что он уже закончил, и начал медленно хлопать в ладоши. Хлопнул разок и до меня дошло, что он собирается продолжить говорить, но было поздно. Прежде чем я успел отреагировать, все остальные студенты в зале, а их больше сотни, начали аплодировать. Бедный профессор пытался продолжить речь, но аплодисменты его заглушили, и он сдался. © rawritsandy / Reddit
- У нас в группе был парень, который вечно спал на лекциях. Фамилия его была в самом начале списка, и он постоянно пропускал перекличку, если его не разбудить. Однажды на лекции по математике он, как обычно, дрых, а мы с друзьями болтали, ну и решили его разбудить, чтобы он тоже с нами поговорил. Пытаюсь его растолкать, а он как заорет: «Да здесь я, профессор!» Хохотал весь класс, включая самого профессора. © Anonymous / Quora
- Был у нас преподаватель на первом курсе, лет 60–65. Препод как препод, шутил иногда. И вот у нас первый экзамен, его предмет. Все волнуются дико, и тут он говорит: «Ну что нам тут время терять? Кто четверку автоматом хочет, давайте зачетки». Все сидят, понять ничего не могут, но зачетки большинство отдали. И тут этот преподаватель выбрасывает зачетки в окно и говорит: «Нам такие студенты не нужны!» © Подслушано / Ideer
- Был в универе самый важный экзамен, самый сложный, препод из другого города приехала. А я забыла зачетку. Она мне дала час, сказала: «Если не успеешь, будешь пересдавать». До дома полчаса, обратно — столько же. Прибегаю к подъезду и, чтобы сэкономить время, звоню в домофон и кричу сестре: «Сбрось зачетку срочно!» А под окном росла рябина. И эта долбанная зачетка застревает прямо на рябине. Я ее трясу, прыгаю, чуть не плачу — она ни в какую. Короче, я побежала вызывать такси, а сестра вышла трясти рябину. Зачетку спасли, в универ успела. © Подслушано / Ideer
А какие моменты из студенческой жизни сильнее всего врезались вам в память?
AdMe/Ностальгия/15 историй из студенческих времен, которые словно возвращают в родную общагу
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