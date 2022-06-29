15 историй из студенческих времен, которые словно возвращают в родную общагу

Школьные и студенческие годы, как правило, оставляют в памяти целый ворох впечатлений. В особенности запоминается учеба в институте: тут и первые попытки жить самостоятельно, и новые знакомства, ранние подъемы и трудные экзамены. В общем, опыт незабываемый. Так что у каждого, кто был студентом, точно найдется парочка юморных историй об учебных буднях.