15 историй об отличниках, после прочтения которых задумаешься, что важнее — пятерки или собственное спокойствие

Быть отличником вроде бы хорошо: больше шансов поступить в вуз, родители гордятся тобой. Но порой от этих пятерок одна головная боль. То учителя подсаживают за парту двоечников и троечников, чтобы их подтянуть, то вообще тебя замечают лишь во время экзаменов. Мы решили разобраться в том, каково это — быть отличником.