15 историй об отличниках, после прочтения которых задумаешься, что важнее — пятерки или собственное спокойствие
Быть отличником вроде бы хорошо: больше шансов поступить в вуз, родители гордятся тобой. Но порой от этих пятерок одна головная боль. То учителя подсаживают за парту двоечников и троечников, чтобы их подтянуть, то вообще тебя замечают лишь во время экзаменов. Мы решили разобраться в том, каково это — быть отличником.
- Была отличницей до 6-го класса. При этом я была доброй и всем давала списать. Но некоторые учителя начали практиковать метод «от обратного». Всем, кто списал, ставили хорошие оценки, а мне двойки и тройки. Дала списать — значит виновата. А я просто хотела дружить, ведь если не дашь списать, то потом обижаются, не разговаривают. В итоге психанула и забила на учебу, чтобы не списывали и мои двойки были оправданны. Сейчас понимаю, что было глупо, но дети хотят дружить, общаться, а не зубрить и быть из-за этого изгоем. © Big.fish / Pikabu
- На 1-м курсе декан рассказал историю. Училась у них девочка, очень умная, отличница, активистка. Преподаватели ее любили, в пример ставили. Но в один день прямо на паре у нее случился срыв, буквально истерика. Никто не смог ничего сделать. Приехала скорая, положили в больницу. Когда декан с ребятами ее навестили, спросили врачей, как же так, мол, девочка такая умница, отличница. На что те ответили, что у них в основном только такие и лежат. © Подслушано / Ideer
- Сидел в библиотеке, уткнувшись в книги, как вдруг меня окутал аромат духов и я увидел рядом с собой самую красивую девушку класса. Она, мило хлопая глазками, попросила помочь с математикой, так как на следующий день предстоял экзамен. Я, конечно, помог и весь вечер потом витал в облаках. Через пару дней увидел ее снова, но она не обратила на меня никакого внимания. Через месяц был очередной экзамен, и она снова подошла ко мне с просьбой помочь. Я вздохнул и помог. Грустная правда в том, что отличников замечают только во время экзаменов. © Rohan Jain / Quora
- Ко мне подсаживали отстающих учеников, адекватных и неадекватных. Учиться лучше они не начали, но вот вшами пару раз меня заразили. А волосы у меня были длинные, ниже пояса. Помню, как сидела солнечным днем на пеньке, а мама перебирала мне волосы и вытаскивала вшей по одной. © Kototoro / Pikabu
- Шла по коридору, и тут кто-то меня позвал. Оборачиваюсь и вижу девочку из математического класса:
— Привет! Как тебе тригонометрия?
— Она реально сложная. Например, я не понимаю ту часть, где...
— Да ладно, ты же вроде самая умная в классе.
Не обратив внимания на мои попытки возразить, продолжила:
— Ты наверняка уже полностью подготовилась к экзамену. Ну ладно, мне пора бежать, пока!
Мои трудности просто не принимаются в счет. © Alexis Cedargren / Quora
- У второй жены 18-летний сын, моему 17, и они как две противоположности. Мой — примерный отличник, студент. Ее сын бросил учебу, работает на заводе, дружит непонятно с кем. Раньше смотрел на него свысока, но недавно увидел его настоящего: он постоянно приносит домой брошенных животных и пристраивает их, помогает деньгами своим друзьям. А недавно мне делали операцию, и он был первым, кто пришел в больницу. Мой же сын вечно занят учебой, кричит по поводу шерсти и запаха от бездомных котов. Пасынок всегда встает первым и рано уходит на работу, оставляя на столе для нас всех вкусный завтрак. Кроме меня никто даже спасибо ему не говорит. Понял, что хочу помогать этому человеку со светлым сердцем. © Подслушано / Ideer
- Я только и делаю, что учусь, так как не особо общительна. Единственное, что я люблю, помимо учебы, — это пешие походы. А так весь мой день вращается вокруг одной лишь учебы. Поэтому я отличница. Но так жить скучно. © Emotional-Ad-9843 / Reddit
- В школе иностранные языки давались тяжело. Отличница из класса всячески унижала меня. В институте подтянула английский, выучила новые языки. Работаю в международной компании. Приходит на собеседование та самая отличница. Увидев меня, растерялась. Я ей все припомнила. Провела собеседование исключительно на английском, немецком и французском, так как в резюме она указала, что владеет этими языками свободно. А на самом деле даже начального уровня нет, в том числе и в английском. © Подслушано / Ideer
- Классом старше училась одна девочка — отличница, спортсменка, комсомолка и просто хороший человек. И была у нее большая мечта — стать врачом. К осуществлению своей мечты она подошла основательно. Учила днем и ночью химию, биологию, физику, окончила школу с золотой медалью. Никто из учителей не сомневался в том, что она поступит. 2 экзамена она сдала, но на 3-м провалилась. Поплакала и устроилась лаборанткой, параллельно записавшись на курсы в том же медицинском. Следующие 2 лета снова пробовала поступить, но не получилось. В итоге поступила на химико-биологический факультет. © marrena / Pikabu
- Прошла встреча выпускников спустя 5 лет после окончания школы. Больше всего поменялась наша отличница, которая выглядела невероятной зубрилкой: тихая, скромная, в строгой одежде, скучная. Теперь у нее розовые волосы, все лицо в пирсинге, набиты тату. Говорит, что живет в лесу с парнем, катается по стране и наслаждается жизнью. © Палата № 6 / VK
- Я поступил в университет на специальность, которая мне не нравилась, под давлением родителей. Мама выходила из себя, когда я получал оценки ниже 5. В итоге в 19 лет я бросил учебу, мама перестала нормально со мной общаться. Теперь мне 32 года, я поступил в университет на интересную мне специальность, и я отличник. © MrBungle86 / Reddit
- В 6-м классе я была отличницей, любимицей учительницы русского языка. Однажды учительница заболела и на замену пришла мадам почтенного возраста. После диктанта она собрала тетради, а на следующем уроке в моей тетради красовалась тройка — и ни единого исправления не было. Я недоумевала, родители меня отчитали. И так продолжалось 3 недели. Оказалось, ей мой почерк не понравился: слишком мелкий. © Подслушано / Ideer
- Быть отличником иногда раздражает. Перед экзаменом друг спросил: «Ты подготовился?» Я ему: «Не очень, просто заметки почитал». Тот фыркнул: «Ага, рассказывай, готов поспорить, ты зачитал все книги до дыр!» Зачем спрашивать, если мой ответ не важен? © Mais S. / Quora
- В классе была отличница Аня. Не была зазнайкой, всем давала списывать. Но все равно ее не любили. Сидела одна, только на контрольной шла драка за место рядом с ней. Спустя 10 лет встреча выпускников. У Ани семья, хорошая работа. Через какое-то время увидел, как Аня сидит одна за столом, как тогда на задней парте, а рядом никого... Видимо, ни Аня, ни мы за эти 10 лет не изменились. © KonnorSara / Pikabu
- Я отличник, но не чувствую себя умным. Например, в математике я запоминаю пути решения задач, но не углубляюсь в суть и не понимаю их полностью. Могу сказать, что правильно, а что нет, но не могу толком объяснить, если не воспользуюсь интернетом. Все это очень расстраивает. Боюсь, что однажды получу плохую оценку и не смогу выделиться в классе. Ненавижу проигрывать другим. © DragonfruitTop1875 / Reddit
AdMe/Ностальгия/15 историй об отличниках, после прочтения которых задумаешься, что важнее — пятерки или собственное спокойствие
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