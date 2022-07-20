15 воспоминаний из детства, которые согреют, как бабушкина шаль
Некоторые детские воспоминания встают перед глазами ярче, чем то, что случилось с нами совсем недавно. А иные так сильны, что можно было бы с их помощью вызвать Патронуса, как в «Гарри Поттере».
Мы в ADME с большой теплотой вспоминаем свои детские годы. Как и герои этих трогательных историй.
- Как-то папа подарил мне Dendy. Это была фантастика! Родители, особенно мама, ворчали, что я слишком много времени провожу за приставкой, что это глупая игрушка. Однажды ночью, проснувшись, застал их на кухне за прохождением сложной игры. Первой мыслью было: «Ничто взрослым не чуждо»; второй: «Как вы могли дойти до этого уровня и не позвать меня?!» © Подслушано / Ideer
- Моя мама, когда приходила домой после работы, всегда трогала телевизор, чтобы посмотреть, нагрелся ли он. И если он был теплым, а уроки не были сделаны, я огребал по полной. © cbeam1981 / Reddit
- Я помню видеомагазины и запах пластика внутри. Проходя мимо раздела «Фильмы ужасов», я глаз не мог отвести от потрясающих обложек видеокассет. Во всем этом была такая наивность! Ведь вы должны были забрать их домой, чтобы посмотреть, и это делало контент гораздо более ценным. © axelfandango1989 / Reddit
- Было мне лет 5. Собрались родители в гости, нарядили меня, брата. Я такая принцесска: белый бант на всю голову, туфельки лаковые, пышное платье. И тут замечаю царапину на ноге. Надо срочно обработать! Взяла зеленку, стала открывать зубами, открыла. Зеленым был даже бант! И родители из дома выходят. Молчали минут 5, переодели меня и пошли. Принцесса-лягушка явилась в гости! Особенное впечатление произвели зеленые зубы и волосы. © Подслушано / Ideer
- Когда я был ребенком, у нас не было других вариантов, кроме как играть на улице до самой темноты. И каждый день я жил с надеждой «Пусть завтра будет отличная погода!», потому что прогнозы тогда не были такими точными, как сейчас. © HIDEO_KOJIMA_EN / Twitter
- Как вчера помню эти чудесные времена в детстве, когда начиналась гроза. Мы выдергивали все шнуры из розеток, все выключали, мама зажигала свечу, и мы дружно всей семьей лежали на кровати, болтали и вскоре засыпали. Сейчас мне этого очень не хватает. © Подслушано / VK
- Когда я выходил на улицу, чтобы поиграть, я просто кричал: «Я ухожу, мама!» Она отвечала: «Возвращайся к ужину, когда зажгут фонари». И до самого заката солнца я был предоставлен сам себе, без каких-либо звонков или сообщений. © Lelio-Santero579 / Reddit
- У нас в доме начали устанавливать телефоны, мне, 6-летнему пацану, хотелось как можно быстрее позвонить дедушке, чтобы похвастаться. В итоге я настолько достал рабочих вопросами, когда они доберутся до 10-го этажа, что они плюнули на половине проводки, бросили делать работу на 1-м этаже и пошли устанавливать телефон нам, только бы я от них отстал. © Подслушано / Ideer
- Я помню, как, услышав последний звонок в учебном году, все дети кричали и выбегали из класса. Мы играли на улице до ночи, ощущая тепло закатного солнца и осознавая, что у нас впереди целое лето. © Squeakies / Reddit
- Мне лет 5, зима. Иду в теплой тяжелой шубе утром к бабушке и дедушке, пока родители на работе, а сестры в школе. Под мышкой прописи и любимая книга, которую буду сегодня читать. Темно. Вижу дедушку в окне, это он высматривает меня — «профессора», как он любил меня называть. Там, в доме, уже отварены яйца, из которых я буду только желток, включен телевизор и показывают мультик про червяка в скафандре. Как же я скучаю по тем временам! © Wirkst / Pikabu
- В детстве елку украшали и игрушками, и конфетами — иначе что это за елка без конфет?! К концу новогодних каникул на ветках оставались только хвостики фантиков на нитке или просто пустые фантики в форме конфет. А какими вкусными были грецкие орехи в золотых обертках! Родители не ругались, ведь сладости для того и вешались, чтобы их можно было снять. © ingrid222 / Pikabu
- Долго выпрашивала у мамы тамагочи. Наконец пошли на рынок, выбрали с миленькой желтой собачкой на корпусе. Я тогда с ума сходила по собачкам, и мне нужно было, чтобы обязательно была она. Я радостная, ухаживаю за «щенком». А там бесформенное пятно ползало по экрану. Но я-то знала, что это щенок, поэтому нареканий не было. И в один прекрасный день, когда пятно превратилось во взрослую особь, я увидела, что это петух! Как так?! Моему возмущению не было предела! Обещали собачку, а подсунули цыпленка! © ekovalinskaya / Pikabu
- Дело было во 2-м классе. Мы с подругой готовились ко дню рождения учительницы. Выучили стишок. Рисуем открытку. Запнулись на фразе: «С днем рождения! Оставайтесь такой же доброй, умной, красивой!» — и все, нет фантазии. Подружка — к бабушке, просит перечислить хорошие качества человека. «Расчетливость — очень хорошее качество! Хитрость, изворотливость». До сих пор помню взгляд учительницы, когда она прочитала: «С днем рождения! Оставайтесь такой же доброй, умной, красивой, расчетливой, хитрой, изворотливой, себе на уме, самоуверенной, хорошей...» © Подслушано / Ideer
- Я помню книжные каталоги. И то, как я мучился с выбором, лежа на полу в гостиной, обводя варианты разноцветными гелевыми ручками, сужая список до 2–4 книг из дюжины. Теперь я знаю, что мама скупила бы мне весь каталог. Но она заставляла меня сделать выбор, чтобы я действительно ценил эти книги. И я читал их сразу же, читал всю ночь, если нужно, прячась под одеялом с фонариком. © IAlbatross / Reddit
- Одна из моих бабушек работала в аптеке. Поэтому в качестве лакомства выступали шарики-аскорбинки, гематогенки и таблетки глюкозы. Выдавала она их строго по счету: «А то высыпет, и будешь до конца лета чесаться». В общем, мы были уверены, что, если съесть больше 1 витаминки, будет что-то типа ветрянки. Уж не знаю, где бабушка раздобыла M&M’s. Их тогда в ларьке еще не было. И мы с братьями недели 2 получали новый вид «витаминов». Строго по одной. © Alisa2K / Pikabu
А какие детские воспоминания самые ценные для вас?
AdMe/Ностальгия/15 воспоминаний из детства, которые согреют, как бабушкина шаль
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