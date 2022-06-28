15+ доказательств того, что у каждого воспоминаний из детства вагон и маленькая тележка
Наверное, у каждого есть какие-то триггеры, которые пробуждают воспоминания из детства. Это может быть все что угодно: какие-то поступки, ситуации, люди, предметы, даже книги или фильмы. Дорогие сердцу кусочки нашей собственной истории, моментально погружающие в ностальгию по тем счастливым временам.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые решили поделиться своими детскими воспоминаниями со всем интернетом.
- В детстве обожала фильм «Люди в черном». Однажды случайно перевернула мамину любимую вазу. Она была в шоке, хотела меня ругать, но я ей сказала: «Стой, подожди!» Достала папины черные очки, взяла шариковую ручку, навела на маму и говорю: «Ваза сама разбилась, я не виновата, ты не будешь ругаться и кричать на меня! Щелк!» Не сработало, пришлось стоять в углу. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было 3 года, мои родители красили пол. Я не заметил и пробежал по нему, оставив свои следы на краске. Сейчас мне 21. Недавно при перестановке дивана увидел те самые отпечатки. Оказалось, что мои родители специально не стали перекрашивать в этом месте пол, чтобы я увидел их, когда вырасту. © Suryansh Bhanti Kulshreshtha / Quora
- Обожал играть в прятки со своими двоюродными братьями в доме бабушки. У нее был огромный дом, а у меня — много двоюродных братьев. Это были лучшие прятки, в которые я когда-либо играл. © Krank33/ Reddit
- В детский сад приехал фотограф, мальчикам и девочкам из нашей группы выдали костюмы для фотосессии. Родители просто обалдели, когда увидели фотографию, на которой я единственная из всех девчонок обнаглела и нарядилась морячком. Я наотрез отказалась фотографироваться в платьишке, так и хранится у меня фотография, где я без одного зуба и в бескозырке.
- Каким бесконечным казалось лето, когда я была маленькой. Помню, что я все время проводила на улице, моя кожа становилась коричневой, как орех, а волосы выгорали на солнце почти добела. © Bobannon / Reddit
- Съел батончик и бросил обертку. Папа сказал: «Кто мусорит, до конца жизни работает дворником. Давай я тебе дам 10 рублей, а ты подберешь и выбросишь свой мусор в урну?» Я обрадовался, побежал и выбросил, получил деньги. А папа мне грустно сказал: «Вот видишь, ты уже дворник». И я настолько обалдел, что это стало прививкой на всю жизнь. Даже в школе мусор в карманах до урны носил, хоть некоторые одноклассники над этим смеялись. © Balzamo / Pikabu
- Папа начал учить меня ловить рыбу, когда мне было 6 лет. Каждый год мы ездили на выходные на его любимую реку, чтобы разбить лагерь и порыбачить. Как мы проводили выходные с ним вдвоем — самое приятное воспоминание из детства. © Tina Crafton / Quora
- Помню, как папа сделал мне деревянный меч и я играл с ним весь день. © snowbirbirl / Reddit
- В 7-м классе моя школьная любовь поцеловала меня. А потом мы весь день бродили, держась за руки. © FriskeeRL / Reddit
- Я любил просыпаться раньше родителей, пробираться в комнату младшего брата и будить его, чтобы мы могли вместе поиграть с нашими игрушечными машинками. У каждого их было около 12 штук, мы дали им имена. И каждый раз придумывали новые сценарии для игры. © unknown author / Reddit
- Меня на каждый день рождения возили в парк аттракционов, обязательно было поесть пончиков и покататься на машинках. И я все мечтала, что когда-нибудь я сама дотянусь до педалей. © Елена Макарова / ADME
- Моя бабушка была настоящей мастерицей, она научила всех своих внучек шить, в том числе на швейной машинке. У меня одной ничего не получалось. Зато она меня одну научила делать шелковую вышивку. Помню, как чувствовала себя особенной. © mac_n_cheese_is_life / Reddit
- На прогулке в садике нашла граненое зеленое сердечко размером с ноготь. Воспитательница: ’’Дай мне, а то потеряешь, придет мама, я ей отдам«. Вечером пришла мама, я ей говорю: «Сейчас ты увидишь, что я сегодня нашла!» — и к воспитательнице, а та в ответ: «Да она нашла кусок зеленого стекла, я его выбросила!» © Luka13 / Pikabu
- В детстве я часто хлопала дверью, когда обижалась на родителей. В одну из ссор я снова так сделала. Мой батя уже не вытерпел такой выходки, подошел к двери, а потом просто взял, снял, унес и выбросил, чтобы я больше не позволяла себе хлопать ею. © Подслушано / VK
- Одна из бабушек — фармацевт, работала в единственной на всю округу аптеке. И, что логично, в качестве вкусняшек у нее выступали шарики-аскорбинки, гематоген и таблетки глюкозы. Выдавала она их строго по счету: «А то высыпет — и будешь до конца лета чесаться». © Alisa2K / Pikabu
- В летнем лагере после отбоя рассказывали друг другу страшные истории. И в тот самый момент, когда черная рука потянулась за девочкой, моя подруга краем глаза заметила, что по подоконнику медленно двигается какая-то тень. Она резко повернулась в сторону окна, мы все за ней — и как закричим! Оказалось, что это мальчишки из другого отряда решили нас напугать. И время выбрали как нельзя лучше. Короче, досталось от вожатых всем за то, что лагерь на уши подняли.
А какие воспоминания вас связывают с детством?
AdMe/Ностальгия/15+ доказательств того, что у каждого воспоминаний из детства вагон и маленькая тележка
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