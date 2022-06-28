15+ доказательств того, что у каждого воспоминаний из детства вагон и маленькая тележка

Наверное, у каждого есть какие-то триггеры, которые пробуждают воспоминания из детства. Это может быть все что угодно: какие-то поступки, ситуации, люди, предметы, даже книги или фильмы. Дорогие сердцу кусочки нашей собственной истории, моментально погружающие в ностальгию по тем счастливым временам.