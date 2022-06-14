15 модных фишек, которые сводили с ума наше поколение и современную молодежь тоже покорили

Многие тренды, которые последние пару лет на пике популярности у молодого поколения, уже гремели в эпоху дерзких нулевых и даже раньше. Дизайнеры и стилисты не прочь переосмыслить опыт прошлого, поэтому смело вдыхают новую жизнь в «старые» веяния.