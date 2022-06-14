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15 модных фишек, которые сводили с ума наше поколение и современную молодежь тоже покорили

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Многие тренды, которые последние пару лет на пике популярности у молодого поколения, уже гремели в эпоху дерзких нулевых и даже раньше. Дизайнеры и стилисты не прочь переосмыслить опыт прошлого, поэтому смело вдыхают новую жизнь в «старые» веяния.

Мы в ADME словили нотку ностальгии при создании этой статьи и еще раз убедились в том, что мода циклична.

Брови-ниточки

Макияж со стразами

Мини-косички у лица

Джинсы с заниженной талией

Обесцвеченные брови

Гламурные очки

Бандана

«Дедушкин» свитер

2005.

2022.

Обувь на массивной платформе

Шляпа-ведро

Драматические прически с завитками на лбу

Ремень с бляхой

2006.

2021.

Брюки карго

Цветные пряди

Розовый тотал-лук

Какой вернувшийся тренд навеял на вас чувство ностальгии?

Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News
928313
AdMe/Ностальгия/15 модных фишек, которые сводили с ума наше поколение и современную молодежь тоже покорили
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