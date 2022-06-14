15 модных фишек, которые сводили с ума наше поколение и современную молодежь тоже покорили
Многие тренды, которые последние пару лет на пике популярности у молодого поколения, уже гремели в эпоху дерзких нулевых и даже раньше. Дизайнеры и стилисты не прочь переосмыслить опыт прошлого, поэтому смело вдыхают новую жизнь в «старые» веяния.
Мы в ADME словили нотку ностальгии при создании этой статьи и еще раз убедились в том, что мода циклична.
Брови-ниточки
Макияж со стразами
Мини-косички у лица
Джинсы с заниженной талией
Обесцвеченные брови
Гламурные очки
«Дедушкин» свитер
2005.
2022.
Обувь на массивной платформе
Шляпа-ведро
Драматические прически с завитками на лбу
Ремень с бляхой
2006.
2021.
Брюки карго
Цветные пряди
Розовый тотал-лук
Какой вернувшийся тренд навеял на вас чувство ностальгии?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News
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