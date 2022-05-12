16 сравнений крупным планом, которые покажут, как изменились люди, по которым в 90-е мир сходил с ума

В биографии многих звезд есть моменты, когда слава достигает максимума и когда популярность идет на спад. У одних получается вновь привлечь к себе внимание публики, других постепенно забывают. Например, для Сары Мишель Геллар роль Баффи была, пожалуй, вершиной карьеры. Многие помнят, как она выглядела в свои 20 лет, а вот то, какая она в 44 года, знают лишь преданные поклонники.