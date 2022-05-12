16 сравнений крупным планом, которые покажут, как изменились люди, по которым в 90-е мир сходил с ума
В биографии многих звезд есть моменты, когда слава достигает максимума и когда популярность идет на спад. У одних получается вновь привлечь к себе внимание публики, других постепенно забывают. Например, для Сары Мишель Геллар роль Баффи была, пожалуй, вершиной карьеры. Многие помнят, как она выглядела в свои 20 лет, а вот то, какая она в 44 года, знают лишь преданные поклонники.
Нам в ADME стало любопытно сравнить фотографии звезд 1990–2000-х на пике их популярности и сейчас.
Сара Мишель Геллар
Роуз Макгоуэн
Шер
Джим Керри
Наталия Орейро
Вупи Голдберг
Леонардо Ди Каприо
Джульетт Льюис
Антонио Бандерас
Мег Райан
Том Хэнкс
Гэри Олдмен
Джиллиан Андерсон
Кармен Электра
Джон Малкович
Мэрайя Кэри
Кому из знаменитостей, по-вашему, годы пошли только на пользу, а кого сейчас вы едва узнали бы на экране?
AdMe/Ностальгия/16 сравнений крупным планом, которые покажут, как изменились люди, по которым в 90-е мир сходил с ума
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