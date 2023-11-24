16 учителей, которые даже спустя годы вызывают нервный тик

Обычно в каждой школе есть педагог, о котором ходит дурная слава. Он или она занижает оценки, предвзято относится и любит поорать на детей. Пользователи сети поделились воспоминаниями об этих неадекватных людях.

К счастью, не все педагоги такие, как в этой подборке. А здесь у нас 17 крутых учителей, которые навсегда завоевали сердца своих учеников, а теперь и наши.