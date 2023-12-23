16 ярких комиксов о том, что такое разница поколений

Разница между поколениями сегодня очевидна, как никогда, ведь в современном мире за 20 лет может измениться практически все. Каждый год появляются новые технические приборы, делаются открытия, появляются новые изобретения, а вместе с этим меняются и сами люди. Старики ворчат о том, что нас растили без стиралок и памперсов, мы пеняем детям на то, что они без гугла не могут ответить на простейшие вопросы, а молодежь, в свою очередь, посмеивается над тем, как их родители пытаются освоить оплату по QR-коду. На самом деле в каждом времени есть свои плюсы и минусы. Мы решили сравнить, насколько сильны различия между поколением современных детей, нами и нашими родителями в их далеком детстве. И приступа ностальгии здесь не избежать.

30 лет назад выбор товаров для малышей был не сильно велик, зато и стоили пустышки и пеленки копейки. Сейчас приходится спускать на эти нужды не одну зарплату

Зато молодым мамам стало проще: им на помощь пришли стиральные машины, баночное пюре, радионяни и роботы-пылесосы

Дети стали более «тепличными», ведь у мам на них теперь больше времени. Общение с чадами — это хорошо, но такой самостоятельности, как 40 лет назад, у детей сейчас нет

Раньше дети подчеркивали в программе интересные им передачи, ведь выбор был не велик, а сегодня в море информации не могут определить, чего бы им хотелось

Зато сейчас родители стараются уделять детям больше внимания, а не сплавлять их в деревню на все лето

Поменялись и признаки «крутости»: раньше гордились количеством собранного металлолома или макулатуры, а сейчас — количеством лайков в соцсетях

Современные родители стараются внимательно относиться к желаниям детей. С нами так никто не цацкался

Да и вкусы чад изменились. Зато у бабушек сейчас меньше хлопот

Да и у мам, в общем-то, тоже

Перспектива разговора с отцом о личном заставлял сыновей краснеть от неловкости. Нынешние дети склонны меньше стесняться — они сами все знают не хуже взрослых

Гаджеты — это не только источник информации, но и игрушка, от которой современных детей не оторвать. Иногда думаешь: «Уж лучше бы бардак устроили»

Изменились и отношения родителей со школой: раньше о поведении чада доводилось узнавать несколько раз в год, а теперь сообщения от учителя могут поступать ежедневно

Зато современные дети круто разбираются в технике и модных трендах. А раньше нашим личным стилистом была мама. А иногда... продавщица на вещевом рынке

Длинная коса была гордостью девочек, и сменить прическу было той еще проблемой. Сейчас сами мамы и папы не прочь поэкспериментировать и детям не мешают

Раньше игры и игрушки поджидали детей на каждом шагу, нужно было только проявить смекалку. Сейчас в море игрушек дети скучают и не знают, чем себя развлечь

А вот семечки и 20 лет назад были, и, наверное, через 20 лет будут любимым лакомством, окутанным туманом загадок и слухов