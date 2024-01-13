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16 звезд нашей юности, которым в 2024 году исполнится 55 лет. Вот это поворот!

Ностальгия
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Многие кумиры нашей юности уже давно отпраздновали «полтинник», а в нашей памяти они — все те же 20-30-летние красавицы и красавцы из любимых фильмов и сериалов. Мы решили выяснить, кого из звезд в 2024 году ждет очередной юбилей, и вот какие артисты скоро будут принимать поздравления с 55-летием.

Дженнифер Эль сыграла свою звездную роль в сериале «Гордость и предубеждение» в 26 лет, а в конце 2024 года она отметит 55-летие

Рене Зеллвегер свела всех с ума, когда сыграла Бриджит Джонс. Эту роль актриса получила, когда ей было 32 года

А в этом материале вы найдете кучу занятных фактов о самом фильме «Дневник Бриджит Джонс». Оказывается, Бриджит могла сыграть Кейт Уинслет.

Международную известность Кейт Бланшетт принесла кинолента «Елизавета». На момент ее выхода актрисе было 29 лет

А вот Питер Динклэйдж взялся за свою самую легендарную роль в 42 года. Речь идет, конечно же, о Тирионе из «Игры престолов»

Улыбка героини 29-летней Наташи Макэлхон в фильме «Шоу Трумана» свела с ума как главного персонажа, так и зрителей

А Мэттью Макконахи устроил «Свадебный переполох», когда ему было 32 года

© The Wedding Planner / Columbia Pictures and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Свою первую большую роль Дженнифер Энистон сыграла всего в 24 года — в хорроре «Лепрекон»

© Leprechaun / Trimark Pictures, Jordan Strauss / Invision / East News

Немецкий актер Гедеон Буркхард появился в сериале «Комиссар Рекс» в 28 лет и просто похитил сердца зрительниц

© Kommissar Rex / Österreichischer Rundfunk (ORF) and co-producers, IMAGO / Frederic Kern / Imago Stock and People / East News

Пересматривая фильм «Маска Зорро», мы любуемся 29-летней Кэтрин Зета-Джонс. А вот-вот ей стукнет 55

© The Mask of Zorro / TriStar Pictures and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Роль Лео в сериале «Зачарованные» актер Брайан Краузе начал исполнять также в 29 лет

© Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

В сериале «Клон» 32-летняя Даниела Эскобар хоть и играла злодейку, но от нее глаз было не отвести

А в этой статье мы как раз анализировали злодеек из сериалов и пришли к выводу, что Маиза была адекватнее главной героини.

На фото слева — Джерард Батлер в возрасте 38 лет. Это кадр из культовой мелодрамы «P. S. Я люблю тебя»

Гвен Стефани покорила публику не только вокальным диапазоном, но и актерским талантом — когда в свои 35 сыграла в фильме «Авиатор»

© The Aviator / Warner Bros. and co-producers, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Одна из самых известных работ австралийского актера Саймона Бейкера — роль в ленте «Дьявол носит Prada». На момент выхода фильма ему было 37 лет

© The Devil Wears Prada / Twentieth Century Fox and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

В 34 года Норман Ридус сыграл эпизодическую роль в сериале «Зачарованные». А сейчас это маститый актер с кучей крутых проектов за плечами

© Charmed / Paramount Network Television and co-producers, Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Дженнифер Лопес было 33 года, когда она исполнила главную роль в кинокартине «Госпожа горничная»

И на пороге 55-летия Дженнифер выглядит просто роскошно. К слову, история успеха этой певицы и актрисы была наполнена такими виражами, что голливудским сценаристами и не снились. Ознакомиться с ней можно здесь.

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão and co-producers
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AdMe/Ностальгия/16 звезд нашей юности, которым в 2024 году исполнится 55 лет. Вот это поворот!
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