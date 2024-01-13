16 звезд нашей юности, которым в 2024 году исполнится 55 лет. Вот это поворот!

Многие кумиры нашей юности уже давно отпраздновали «полтинник», а в нашей памяти они — все те же 20-30-летние красавицы и красавцы из любимых фильмов и сериалов. Мы решили выяснить, кого из звезд в 2024 году ждет очередной юбилей, и вот какие артисты скоро будут принимать поздравления с 55-летием.

Дженнифер Эль сыграла свою звездную роль в сериале «Гордость и предубеждение» в 26 лет, а в конце 2024 года она отметит 55-летие

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Рене Зеллвегер свела всех с ума, когда сыграла Бриджит Джонс. Эту роль актриса получила, когда ей было 32 года

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А в этом материале вы найдете кучу занятных фактов о самом фильме «Дневник Бриджит Джонс». Оказывается, Бриджит могла сыграть Кейт Уинслет.

Международную известность Кейт Бланшетт принесла кинолента «Елизавета». На момент ее выхода актрисе было 29 лет

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А вот Питер Динклэйдж взялся за свою самую легендарную роль в 42 года. Речь идет, конечно же, о Тирионе из «Игры престолов»

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Улыбка героини 29-летней Наташи Макэлхон в фильме «Шоу Трумана» свела с ума как главного персонажа, так и зрителей

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А Мэттью Макконахи устроил «Свадебный переполох», когда ему было 32 года

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Свою первую большую роль Дженнифер Энистон сыграла всего в 24 года — в хорроре «Лепрекон»

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Немецкий актер Гедеон Буркхард появился в сериале «Комиссар Рекс» в 28 лет и просто похитил сердца зрительниц

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Пересматривая фильм «Маска Зорро», мы любуемся 29-летней Кэтрин Зета-Джонс. А вот-вот ей стукнет 55

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Роль Лео в сериале «Зачарованные» актер Брайан Краузе начал исполнять также в 29 лет

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В сериале «Клон» 32-летняя Даниела Эскобар хоть и играла злодейку, но от нее глаз было не отвести

А в этой статье мы как раз анализировали злодеек из сериалов и пришли к выводу, что Маиза была адекватнее главной героини.

На фото слева — Джерард Батлер в возрасте 38 лет. Это кадр из культовой мелодрамы «P. S. Я люблю тебя»

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Гвен Стефани покорила публику не только вокальным диапазоном, но и актерским талантом — когда в свои 35 сыграла в фильме «Авиатор»

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Одна из самых известных работ австралийского актера Саймона Бейкера — роль в ленте «Дьявол носит Prada». На момент выхода фильма ему было 37 лет

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В 34 года Норман Ридус сыграл эпизодическую роль в сериале «Зачарованные». А сейчас это маститый актер с кучей крутых проектов за плечами

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Дженнифер Лопес было 33 года, когда она исполнила главную роль в кинокартине «Госпожа горничная»

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