17 человек, которые нашли странные предметы и потеряли сон, пока не выяснили, для чего они нужны

За всю историю человечества люди придумали множество различных вещей, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. Когда мы видим эти предметы, чаще всего сразу понимаем, для чего они нужны. Но иногда попадаются такие устройства и приспособления, что даже представить сложно, как они работают. В таких случаях мы обычно обращаемся к помощи интернета, чтобы понять, что это вообще за штука.

1. «Я купил старый дом и нашел вот это в кладовке, которую не открывали с 1960-x годов. Есть идеи, что это такое?»

Ты неправильно это держишь. Похоже на нос с усами из магазина приколов. © steveshaw*** / Reddit

2. «Нашла этот пакетик с непонятной жидкостью в своем гостиничном номере. Что это вообще такое?»

Этот пакетик впитывает влагу, чтобы одежда оставалась сухой при хранении. © hadoyastopthis / Reddit

3. «Моя жена нашла на барахолке эту штуку. Но мы понятия не имеем, для чего она»

Это энергетический кристалл эпохи нью-эйдж. Центральный кристалл взят из настольной лампы, а остальное — это детали разных подсвечников. © Franken****** / Reddit

4. «Что это за красный стальной шар? Он светится внутри»

Тут не хватает нескольких деталей, это светильник для хирургов. © trixel121 / Reddit

5. Какая-то сумка из металла, внутри клетка, есть также дырочки для воздуха

Это старая переносная грелка. © Southpontiac / Reddit

6. «Для чего это? Я нашла этот стул на барахолке. У него есть ремень, чтобы пристегнуться. А нижняя часть и вовсе подвижная»

Это специальное кресло для малышей. Помогает приучить ребенка правильно сидеть. © DoctorOfMeat / Reddit

7. Что это за деревянные палки в кафе во Флоренции?

Держатели для газет. У них в середине щель, куда газеты и вставляются. © Agile_Marzipan / Reddit

8. У этой штуки длинная ручка, как у лопаты, но на конце что-то вроде корзины

Это точно инструмент для собирания фруктов. © sgruenbe / Reddit

9. «Что это за странные барьеры перед дверями? Встретили множество таких на Майорке»

Без таких барьеров в ветреную погоду дождь будет попадать внутрь помещения. У нас в Хорватии тоже такие заслонки встречаются. © cekosfranz / Reddit

10. «Что это за штука? Похоже на кольцо»

Это специальный инструмент для нажимания на кнопки. © sarduchi / Reddit

11. Эти штуки примерно 15 см в длину и сделаны из не очень твердого пластика. Для чего они?

Это лопатка для вскрытия корпусов электронных девайсов. © michasbra / Reddit

12. Для чего нужен красный наконечник?

Думаю, для открывания старых банок, где нужно было просто сверху нажать. Такой наконечник помогает не порезаться. © whyyoutwofour / Reddit

13. Какой-то странный горшок. У него плоские дно и одна из сторон, и даже есть пробка

Я знаю! Это же кроватная свинка. У меня точно такая же есть. © Midnightraven3 / Reddit

Это керамическая грелка, чтобы нагревать кровать. © MaryN6FBB110117 / Reddit

14. «Нашел крючок непонятого предназначения»

Раньше женщины использовали его для того, чтобы застегнуть крошечные пуговицы на обуви. © CLShirey / Reddit

15. Маленькая воронка, 4 см, внутри еще воронка с откручивающейся крышкой

Это насадка для аппарата кормления ребенка. К нему можно подключить либо мешочек со смесью, либо шприц. © GothBuni / Reddit

16. «Что это за кнопки на полу под раковиной в туалете университета? Ничего не происходит, когда на них нажимаешь»

Это педаль управления краном — теперь их заменили на сенсоры. Это настоящий клапан, и, кстати, более надежный, чем сенсор, но более дорогой. © Scott_Carlsbad / Reddit

17. ’’Нашел эту штуку на дне ящика. Весит примерно 1 г, 3 см в длину, сделана из твердого прозрачного пластика. Что это?"

Мне кажется, это поилка для маленького хомячка. У меня такая была в детстве. © outletsurplus / Reddit