18 человек показали фото из семейных архивов и доказали, что люди в прошлом были по-особенному очаровательны
Рассматривать старые снимки — особое удовольствие. Всегда любопытно сравнивать людей из прошлого с нами, ведь в те времена были совсем иные стандарты красоты, мода и другие правила. Люди на фотографиях 50—100-летней давности не похожи на нас, но выглядят изумительно, в духе своего времени.
Мы в AdMe.ru относимся к ретроснимкам с особым трепетом. Для сегодняшней статьи мы нашли фото, которыми поделились пользователи сети. На них изображены их мамы, бабушки и прабабушки — молодые и беззаботные. Предлагаем вам тоже порассматривать их и немного погрузиться в прошлое.
«Мои прабабушка и прадед вскоре после свадьбы, примерно в ноябре 1897 года. Их последний ребенок, моя двоюродная бабушка, прожил 103 года»
«Мы простились с бабушкой 8 лет назад, а вчера тетя прислала вот эту фотографию. Это единственное фото моей бабушки в молодости, которое я видела»
«Бабуля в день своей свадьбы. Италия, 1957 год»
«Мама в 1972-м. На фото ей 19 лет»
- Твоя мама — воплощение очарования 1970-х. © unknown author / Reddit
«Моя 18-летняя бабушка. Приблизительно 1950 год»
«Свадьба моих родителей»
«Мои бабушка и дедушка. Они прожили вместе 78 лет»
«Мой папа с моими бабушкой и дедушкой»
«Бабушка и ее Corvette»
«Увидел тут фото бабушки с Corvette. А вот это моя бабуля и ее Stingray»
«Мама с папой на пляже в 1956 году. Маме здесь 16»
- Все-таки люди раньше выглядели гораздо старше. © craigeeeeeeeeee / Reddit
- Мне кажется, твоя мама похожа на Вайнону Райдер. © kayfeldspar / Reddit
«Бабушка готовит обед для дедушки в их новой квартире, 1955-й»
«Моя мама во время своего кругосветного путешествия»
«Моя бабушка в начале 1940-х»
- Очень необычный кадр. Ее лицо завораживает! Сразу вспоминаются красавицы из 1920-х. © Fifty-Cent-Words / Reddit
«Родители празднуют Рождество в середине 1960-х»
«Это Лукреция, двоюродная бабушка моей крестной. Она построила первую школу для женщин в своей деревне в Перу»
«Мой прадедушка с отцом и братьями, 1911 год»
- Я бы посмотрела кино про них! © eLizabbetty / Reddit
«Бабушка в 1960-х»
- Такая утонченная дама. © TheRealBobbyC / Reddit
- Люди в те времена были куда красивее. © Cyber2354 / Reddit
Как часто вы, собравшись всей семьей на диване, пересматриваете старые фото и вспоминаете истории, связанные с ними?
Фото на превью auxx64 / Reddit
AdMe/Ностальгия/18 человек показали фото из семейных архивов и доказали, что люди в прошлом были по-особенному очаровательны
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