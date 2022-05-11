18 человек показали фото из семейных архивов и доказали, что люди в прошлом были по-особенному очаровательны

Рассматривать старые снимки — особое удовольствие. Всегда любопытно сравнивать людей из прошлого с нами, ведь в те времена были совсем иные стандарты красоты, мода и другие правила. Люди на фотографиях 50—100-летней давности не похожи на нас, но выглядят изумительно, в духе своего времени.

Мы в AdMe.ru относимся к ретроснимкам с особым трепетом. Для сегодняшней статьи мы нашли фото, которыми поделились пользователи сети. На них изображены их мамы, бабушки и прабабушки — молодые и беззаботные. Предлагаем вам тоже порассматривать их и немного погрузиться в прошлое.

«Мои прабабушка и прадед вскоре после свадьбы, примерно в ноябре 1897 года. Их последний ребенок, моя двоюродная бабушка, прожил 103 года»

«Мы простились с бабушкой 8 лет назад, а вчера тетя прислала вот эту фотографию. Это единственное фото моей бабушки в молодости, которое я видела»

«Бабуля в день своей свадьбы. Италия, 1957 год»

«Мама в 1972-м. На фото ей 19 лет»

Твоя мама — воплощение очарования 1970-х. © unknown author / Reddit

«Моя 18-летняя бабушка. Приблизительно 1950 год»

«Свадьба моих родителей»

«Мои бабушка и дедушка. Они прожили вместе 78 лет»

«Мой папа с моими бабушкой и дедушкой»

«Бабушка и ее Corvette»

«Увидел тут фото бабушки с Corvette. А вот это моя бабуля и ее Stingray»

«Мама с папой на пляже в 1956 году. Маме здесь 16»

«Бабушка готовит обед для дедушки в их новой квартире, 1955-й»

«Моя мама во время своего кругосветного путешествия»

«Моя бабушка в начале 1940-х»

Очень необычный кадр. Ее лицо завораживает! Сразу вспоминаются красавицы из 1920-х. © Fifty-Cent-Words / Reddit

«Родители празднуют Рождество в середине 1960-х»

«Это Лукреция, двоюродная бабушка моей крестной. Она построила первую школу для женщин в своей деревне в Перу»

«Мой прадедушка с отцом и братьями, 1911 год»

Я бы посмотрела кино про них! © eLizabbetty / Reddit

«Бабушка в 1960-х»