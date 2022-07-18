18 романтических фото прошлых лет, от которых веет душевностью и счастьем
Фотография зародилась в 1830-х годах. Но целое столетие понадобилось, чтобы люди перешли от скучных постановочных кадров к снимкам реальной жизни. На следующих фото прошлых лет изображены люди в один из ярчайших периодов их жизни — в момент любви или влюбленности.
Редакция ADME отыскала фотографии пар, сделанные начиная с 30-х годов прошлого века, чтобы и вы могли насладиться той атмосферой счастья и нежности, которую они излучают.
«Я прошел путь от металлиста из 90-х до человека, у которого за плечами 25 лет брака»
«В старом альбоме я нашел фото моих двоюродных бабушки и дедушки, сделанное в 1930-х годах»
«Дядя уверен, что тетя в молодости была самой хорошенькой из всех девушек вокруг. На этом фото они в 60-е годы. Они женаты до сих пор»
«Бабушка с дедушкой отрываются в свой медовый месяц в Швейцарии»
«Родители на своей свадьбе в 1981 году. Они наслаждаются обществом друг друга по сей день»
«Бабушка и дедушка были по уши влюблены друг в друга»
«Мой папа — серьезный человек. А это фото рядом с мамой — единственное, на котором он прямо сорвался с катушек. Они прожили вместе 48 лет»
«Эту открытку я сделал для папы на День отца».
«Бабушка с дедушкой зажигают на пляже в 50-х»
В конце 70-х любовь начиналась вот с такого взгляда
«Бабушка была на 8-м месяце беременности, когда они с дедушкой поженились. Это единственное фото, которое сделали в день их свадьбы»
«Родители гуляют за 4 года до моего рождения, 1969 год»
- Это объясняет, почему они так счастливы. © Unknown author / Reddit
«На вечеринку в начале 50-х бабушка и дедушка решили нарядиться друг в друга»
«Дедушка с бабушкой проводили вместе каждую минуту»
«Фото в день, когда мои родители заключили помолвку»
«Родители через несколько минут после того, как поженились»
Любовь в начале 90-х выражалась такими сияющими улыбками
«Папа и мама на вечеринке в 90-е»
«Мы в 2003 году и в 2019-м на нашей свадьбе»
- Ох и непростой путь был у ваших волос! © winter83 / Reddit
А как вы проводили время со своей второй половинкой, когда только начинали встречаться?
Фото на превью Sisterinked / Reddit
AdMe/Ностальгия/18 романтических фото прошлых лет, от которых веет душевностью и счастьем
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