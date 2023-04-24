18 везунчиков, которые среди гор барахла откопали настоящее винтажное сокровище и теперь не могут нарадоваться

Часто мы увлекаемся предметами из прошлого — времени, когда наши мамы и бабушки были молоды. Винтажные вещи, а именно те, которым уже больше 20 лет, всегда привлекают внимание. Есть настоящие любители поохотиться за такими сокровищами, и нередко им удается отыскивать поистине уникальные и очаровательные предметы одежды и быта.

1. «Нашел вот такое кресло 1999 года»

2. «На прошлой неделе я узнал, что брелок на карманных часах моего покойного дедушки сплетен из человеческих волос. Скорее всего, принадлежавших моей прапрабабушке»

3. «Это серьги с бриллиантами старой огранки 1930-х годов. Ну как, клевые?»

4. «В антикварном магазине нашел сегодня бейсболку, в которую встроили радиоприемник. Просто поменял батарейки, и все отлично работает»

5. «Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то он светится»

6. «Посмотрите на это клевое винтажное кресло в виде яйца. Оно очень удобное, еще и крутится. Ю-ху-у!»

7. «Мама купила в антикварном магазине набор чашек. Если держать их против света, то внутри видно не что иное, как образ женщины»

8. «Смотрите, какая удивительная находка в местном секонд-хенде. Не верится, как же хорошо сидит на мне это платье и шляпка»

9. «Хочу похвастаться полкой, которую откопала на распродаже»

10. «Зефирный» диван, изготовленный мебельной компанией Herman Miller

11. «В нашем магазине есть потрясающее пальто. Мы обнаружили на нем бирку, которая нас немало удивила. Оказывается, в прошлом веке такие пальто продавали в Диснейленде»

12. «Обожаю чайную атрибутику. Вы только посмотрите на эту крутую тележку»

13. Винтажный коврик Casa Pupo

14. «Сегодня сбылась мечта, которая была у меня еще в 10-летнем возрасте. Купил за $ 26»

15. Уличная мебель Giovanni Travasa Eva, 1965 год

16. «Нашла это кольцо в винтажном магазине. Сразу купила, и в этот же день мы с любимым обручились! Я влюблена в старину»

17. «Только что купил эту уникальную тележку в местном комиссионном магазине. Правда, она не совсем подходит под мой довольно современный интерьер»

18. «Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, а под ней оказалось спрятано красивое переливающееся стекло»