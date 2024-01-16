19 ностальгических фото из тех времен, когда мама читала журнал «Бурда», а папа откладывал на новый сервант с получки

Порой старые фотографии действуют как машина времени: на мгновение они переносят нас в прошлое. Всматриваясь в выцветшие снимки, которые зачастую не отличаются высоким качеством, мы испытываем чувство глубокой ностальгии и тепла. Дело в том, что в них отражается целая история тех мест и вещей, которые оставили глубокий след в нашей душе.

«Слеза школьника из 80-х. Нашел в комиссионке»

«Модные девчата. Я в белой майке»

Квас и молоко продавали чуть ли не на каждом шагу из таких бочек

«Примерно 1999 год. Жили скромно, но с ковром»

Такие серьги и прическа были на пике моды

Кстати, посмотрите еще подборку ностальгических фото со звуками, вкусами и ощущениями, которые сохранили наше детство, пока мы взрослели.

«Эх, умели мы повеселиться в сентябре. Дождались выходных. От рассвета и до заката. Тут и фитнес, и дискотека, и ресторан — все включено»

Вагон-купе. Чай в подстаканнике. Настоящая романтика

«Шел мимо соседнего дома и увидел у подъезда кем-то выброшенный древний артефакт. А ведь у меня на столе было почти так же»

Завтрак в детском саду. Ох уж эта манная каша

«Нашел старое фото своего компьютера»

Игрушек в магазинах было не так много, как сейчас

«Дочка подрастает. Пришло время доставать раритет»

«Была у бабушки, и мне подарили вот такой миксер с полным комплектом»

Позвонить на улице могли только так

Кондитерский магазин

«Я с братом. Сзади в коридоре на стене пленка. До сих пор у мамы осталась, вечное покрытие»

Эх, как же мощно разблокирует воспоминания эта атмосфера. © wormsign / Pikabu

Непередаваемый запах свежих овощей и фруктов на рынке

«Разбирал вещички и нашел. Теперь наш ребенок играет»

Автоматы с газированной водой стояли на каждом углу