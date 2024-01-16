19 ностальгических фото из тех времен, когда мама читала журнал «Бурда», а папа откладывал на новый сервант с получки
Порой старые фотографии действуют как машина времени: на мгновение они переносят нас в прошлое. Всматриваясь в выцветшие снимки, которые зачастую не отличаются высоким качеством, мы испытываем чувство глубокой ностальгии и тепла. Дело в том, что в них отражается целая история тех мест и вещей, которые оставили глубокий след в нашей душе.
«Слеза школьника из 80-х. Нашел в комиссионке»
- Божечки, он прекрасен! © Kives****i / Pikabu
«Модные девчата. Я в белой майке»
Квас и молоко продавали чуть ли не на каждом шагу из таких бочек
«Примерно 1999 год. Жили скромно, но с ковром»
Такие серьги и прическа были на пике моды
Кстати, посмотрите еще подборку ностальгических фото со звуками, вкусами и ощущениями, которые сохранили наше детство, пока мы взрослели.
«Эх, умели мы повеселиться в сентябре. Дождались выходных. От рассвета и до заката. Тут и фитнес, и дискотека, и ресторан — все включено»
Вагон-купе. Чай в подстаканнике. Настоящая романтика
«Шел мимо соседнего дома и увидел у подъезда кем-то выброшенный древний артефакт. А ведь у меня на столе было почти так же»
Завтрак в детском саду. Ох уж эта манная каша
«Нашел старое фото своего компьютера»
Игрушек в магазинах было не так много, как сейчас
«Дочка подрастает. Пришло время доставать раритет»
«Была у бабушки, и мне подарили вот такой миксер с полным комплектом»
Позвонить на улице могли только так
Кондитерский магазин
«Я с братом. Сзади в коридоре на стене пленка. До сих пор у мамы осталась, вечное покрытие»
- Эх, как же мощно разблокирует воспоминания эта атмосфера. © wormsign / Pikabu
Непередаваемый запах свежих овощей и фруктов на рынке
«Разбирал вещички и нашел. Теперь наш ребенок играет»
Автоматы с газированной водой стояли на каждом углу
Поразительно, как простые фотографии могут вызывать так много эмоций. Согласитесь, что многие из них насквозь пропитаны духом ностальгии и теплой грусти.
Фото на превью Deduu / Pikabu
AdMe/Ностальгия/19 ностальгических фото из тех времен, когда мама читала журнал «Бурда», а папа откладывал на новый сервант с получки
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