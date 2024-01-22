20+ фотографий, которые согревают лучше, чем пуховые варежки
Фотографии способны сохранить на долгие годы лучшие моменты нашей жизни. Такие снимки приятно пересматривать, ведь от них на душе становится теплее, а улыбка появляется на лице сама собой. Мы нашли во Всемирной сети такие кадры, от которых замирает сердце даже у прожженных скептиков.
«Олина мама выходит замуж, девочка не рада. Отношения с отчимом не клеятся. Это первый день девочки на новом месте»
«На фото — начало новой жизни и большой дружбы, ведь здесь мы первый раз видим радость и улыбку Оли, которую так долго все ждали. С этого момента они с собакой стали настоящими друзьями, а впоследствии и со всеми остальными тоже. Здорово, когда получается сохранить такие моменты, как этот».
«Мои родители только что отпраздновали очередную годовщину совместной жизни. Вот как выглядит любовь 54 года спустя»
«Первый день рождения в приемной семье. Только нам не годик, а уже 7 лет»
«Бабуле 81 год»
- Что ж она в молодости-то вытворяла! © Vovans / Pikabu
Сторож на посту не спит!
«Бабушка и дедушка играют с водным пистолетом»
«Это было прошлым летом, столько радости было у них, бабушке 83 года, дедушке — 85».
«93-й или 94 год. Мы поехали на речку помыть машину, поесть шашлыки. Папа занимался бизнесом, и это была его первая машина»
«Иногда бывают мысли найти такую же и утонуть в ностальгии».
«А вот и я! Дратути!»
«Дарите девочкам цветы. Даже если этой девочке 78 лет»
«Открытка на день отца. Клей, ножницы, цветная бумага, немного души — и мама смеется до слез»
Минуты счастья — окунуться в детство
«Нашел кусочек своего детства»
«Случайно наткнулся на данный артефакт и сначала не поверил своим глазам. Но, взяв в руки этот потрясающий предмет, окончательно убедился в его подлинности. Пощупал, понюхал, повертел в руках, смахнул слезу счастья и запустил его далеко-далеко... Поностальгировал на стремительно улетающие воспоминания 20-летней давности и пошел дальше работать взрослую работу с нелепой улыбкой во все лицо».
«Мои бабушка и дедушка 100 лет назад на своей свадьбе. Деда не застал, а бабушка меня растила. Сейчас трудно осознать, что она родилась в позапрошлом веке»
Начало романтической встречи
«20 лет спустя. Я в центре внизу»
«Сегодня моя морковка пяти лет от роду принесла мне — маме — такой ужин»
Дедушка с внуком. Мадрид, 2016 год
«У моей бабушки до сих пор так»
Цветы к 8 Марта
«Сказали сидеть и охранять. Сижу и охраняю...»
Счастливы вместе
Многие фотоснимки таят в себе целую историю, а иногда наполнены таким количеством ностальгии, что так и тянет достать свои фотоальбомы и пересмотреть их все до одного.