20+ фотографий, которые согревают лучше, чем пуховые варежки

Фотографии способны сохранить на долгие годы лучшие моменты нашей жизни. Такие снимки приятно пересматривать, ведь от них на душе становится теплее, а улыбка появляется на лице сама собой. Мы нашли во Всемирной сети такие кадры, от которых замирает сердце даже у прожженных скептиков.

«Олина мама выходит замуж, девочка не рада. Отношения с отчимом не клеятся. Это первый день девочки на новом месте»

«На фото — начало новой жизни и большой дружбы, ведь здесь мы первый раз видим радость и улыбку Оли, которую так долго все ждали. С этого момента они с собакой стали настоящими друзьями, а впоследствии и со всеми остальными тоже. Здорово, когда получается сохранить такие моменты, как этот».

«Мои родители только что отпраздновали очередную годовщину совместной жизни. Вот как выглядит любовь 54 года спустя»

«Первый день рождения в приемной семье. Только нам не годик, а уже 7 лет»

«Бабуле 81 год»

Что ж она в молодости-то вытворяла! © Vovans / Pikabu

Сторож на посту не спит!

«Бабушка и дедушка играют с водным пистолетом»

«Это было прошлым летом, столько радости было у них, бабушке 83 года, дедушке — 85⁠⁠».

«93-й или 94 год. Мы поехали на речку помыть машину, поесть шашлыки. Папа занимался бизнесом, и это была его первая машина»

«Иногда бывают мысли найти такую же и утонуть в ностальгии».

«А вот и я! Дратути!»

«Дарите девочкам цветы⁠⁠. Даже если этой девочке 78 лет»

«Открытка на день отца⁠⁠. Клей, ножницы, цветная бумага, немного души — и мама смеется до слез»

Минуты счастья — окунуться в детство

«Нашел кусочек своего детства»

«Случайно наткнулся на данный артефакт и сначала не поверил своим глазам. Но, взяв в руки этот потрясающий предмет, окончательно убедился в его подлинности. Пощупал, понюхал, повертел в руках, смахнул слезу счастья и запустил его далеко-далеко... Поностальгировал на стремительно улетающие воспоминания 20-летней давности и пошел дальше работать взрослую работу с нелепой улыбкой во все лицо».

«Мои бабушка и дедушка 100 лет назад на своей свадьбе. Деда не застал, а бабушка меня растила. Сейчас трудно осознать, что она родилась в позапрошлом веке»

Начало романтической встречи

«20 лет спустя⁠⁠. Я в центре внизу»

«Сегодня моя морковка пяти лет от роду принесла мне — маме — такой ужин»

Дедушка с внуком. Мадрид, 2016 год

«У моей бабушки до сих пор так»

Цветы к 8 Марта

«Сказали сидеть и охранять. Сижу и охраняю...⁠⁠»

Счастливы вместе