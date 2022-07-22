20+ записей из детских дневников и тетрадок, которые никто не должен был видеть, но мы покажем вам их по секрету

Наверняка все помнят дневники с замочком, которым мы доверяли свои детские секреты. У некоторых они сохранились, и перечитывать свои каракули во взрослом возрасте — наслаждение, смешанное со стыдом. Сюда же можно отнести школьные тетрадки, где мы старательно решали свои первые задачи и подчас выводили такие ответы, от которых у взрослых глаза на лоб лезли.

Для тех, у кого не сохранилось своих напоминаний о детстве, мы в ADME подсмотрели самые трогательные и уморительные записи в чужих дневниках и тетрадках. Перед их непосредственностью невозможно устоять.

Маленький манипулятор подрастает

Исполнитель хита — Ле Дигага

Бабушка Аня: «Готовь сани летом»

Еще один день из жизни будущего гения

«Однажды я стану знаменитым, но пока я застрял во 2-м классе с кучей придурков».

Коварные буквы опять подвели

Когда выгорела еще в детстве

Пыталась вспомнить Хатико, но вспомнила только...

«Друзья жалуются, что я часто пропадаю посреди переписки. На днях я нашел свой детский дневник. Это было на последней странице. Теперь я знаю, что они чувствуют»

«Я нашел тебя! Уже 13-е августа, и, дружище, столько всего случилось! Рассказываю в хронологическом порядке».

«Скрапукинк»

«Грусная исторея»

Когда визит к стоматологу как путешествие в Мордор

Главное — не терять силы духа

Когда долго смотрела My Little Pony

«Я был сопровождающим на школьных танцах моей дочери (13 лет). Вчера жена нашла этот контрольный список в одном из блокнотов, разбросанных по всему дому»

«Обязательно сделать на танцах: 1. Сбежать от папы».

Такая маленькая, а уже все поняла

Интересно, что осталось от Маши

«Нашла дневник, который я вела в 9-летнем возрасте, и, господи, умом я не блистала»

«Дорогой дневник, угадай, какой сегодня день. 4 июля! Прощай, 2007-й, здравствуй, 2008 год!»

Будущее хип-хопа

«Запись в дневнике после моего первого разрыва отношений»

«Средний взрослый скажет вам, что в 11 невозможно найти любовь. Я была согласна... Но потом появился он. Мое сердце колотилось сильнее, быстрее, когда он был рядом. Я посмотрела на него, а он посмотрел на меня. На мгновение наши взгляды встретились. Мои глаза с любовью, его без. Затем он повернулся и посмотрел на [другую девушку]. В его глазах была любовь... и моя душа умирает».

Дневник маленького темного властелина

Когда перешла в 5-й класс, но проблемы все те же

«Я наконец-то получила карманный дневник. Однако я до сих пор не получила никакого представления о жизни».

Ждем Нюшу на разогреве у Metallica