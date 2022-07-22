20+ записей из детских дневников и тетрадок, которые никто не должен был видеть, но мы покажем вам их по секрету
Наверняка все помнят дневники с замочком, которым мы доверяли свои детские секреты. У некоторых они сохранились, и перечитывать свои каракули во взрослом возрасте — наслаждение, смешанное со стыдом. Сюда же можно отнести школьные тетрадки, где мы старательно решали свои первые задачи и подчас выводили такие ответы, от которых у взрослых глаза на лоб лезли.
Для тех, у кого не сохранилось своих напоминаний о детстве, мы в ADME подсмотрели самые трогательные и уморительные записи в чужих дневниках и тетрадках. Перед их непосредственностью невозможно устоять.
Маленький манипулятор подрастает
Исполнитель хита — Ле Дигага
Бабушка Аня: «Готовь сани летом»
Еще один день из жизни будущего гения
«Однажды я стану знаменитым, но пока я застрял во 2-м классе с кучей придурков».
Коварные буквы опять подвели
Когда выгорела еще в детстве
Пыталась вспомнить Хатико, но вспомнила только...
«Друзья жалуются, что я часто пропадаю посреди переписки. На днях я нашел свой детский дневник. Это было на последней странице. Теперь я знаю, что они чувствуют»
«Я нашел тебя! Уже 13-е августа, и, дружище, столько всего случилось! Рассказываю в хронологическом порядке».
«Скрапукинк»
«Грусная исторея»
Когда визит к стоматологу как путешествие в Мордор
Главное — не терять силы духа
Когда долго смотрела My Little Pony
«Я был сопровождающим на школьных танцах моей дочери (13 лет). Вчера жена нашла этот контрольный список в одном из блокнотов, разбросанных по всему дому»
«Обязательно сделать на танцах: 1. Сбежать от папы».
Такая маленькая, а уже все поняла
Интересно, что осталось от Маши
«Нашла дневник, который я вела в 9-летнем возрасте, и, господи, умом я не блистала»
«Дорогой дневник, угадай, какой сегодня день. 4 июля! Прощай, 2007-й, здравствуй, 2008 год!»
Будущее хип-хопа
«Запись в дневнике после моего первого разрыва отношений»
«Средний взрослый скажет вам, что в 11 невозможно найти любовь. Я была согласна... Но потом появился он. Мое сердце колотилось сильнее, быстрее, когда он был рядом. Я посмотрела на него, а он посмотрел на меня. На мгновение наши взгляды встретились. Мои глаза с любовью, его без. Затем он повернулся и посмотрел на [другую девушку]. В его глазах была любовь... и моя душа умирает».
Дневник маленького темного властелина
Когда перешла в 5-й класс, но проблемы все те же
«Я наконец-то получила карманный дневник. Однако я до сих пор не получила никакого представления о жизни».
Ждем Нюшу на разогреве у Metallica
А когда вы в последний раз перечитывали свои старые дневники? Какие откровения из них заставляют вас заливаться краской?