20+ новогодних фото, глядя на которые все «детишки» 30+ всплакнут и побегут доставать с балкона запутанную гирлянду

С приближением новогодних праздников многие люди все активнее начинают готовиться: заранее составляют список блюд для стола и присматривают в магазине новые украшения для дома. Но в глубине души все мы хотим хоть на мгновение вернуться в далекое детство, чтобы снова ощутить то непередаваемое чувство радости в преддверии Нового года.

А в бонусной части вы узнаете небольшой секрет, благодаря которому можно ненадолго ощутить себя ребенком с горящими глазами.

«Рубашка заправленная в колготки. В 90-е это был писк моды»

«33 года назад. Новый год у бабушки с дедушкой»

«Дед Мороз проводит беседу. Да, это был мой отец. В руках я держу что-то очень классное. Круто, что хоть и отрывками, но помню эти мероприятия. Было словно вчера, но жаль, что это не так».

«1991 год, мне 4 года»

Начал искать на общем фото себя и почти нашел. © CozyMozg / Pikabu

«Нашел старую фотку с Нового года»

«Новогоднее чудо»

«Однажды родители повели меня перед Новым годом в ледовый городок. Счастью не было предела: бегал и прыгал, как все дети. И вот на выходе из ледового городка подходит ко мне Дед Мороз и обращается ко мне по имени, говорит что я очень хорошо себя вел и достает из своего огромного мешка подарок. Я посмотрел на родителей вопросительным взглядом, они кивнули. Тогда я рассказал стишок и забрал свой крутой подарок — машинку на пульте управления, в то время еще на проводе. Счастью не было предела, а я потом еще долго верил, что Дед Мороз существует».

«Старые елочные игрушки — отражение нашей истории⁠⁠»

«У многих из нас до сих пор хранятся елочные игрушки наших родителей и бабушек. Помните волшебство, которое происходило, когда вы брали коробку с елочными игрушками? И какой печалью оборачивалась каждая случайно разбитая игрушка».

«Это я в костюме светофора. Мне 3,5 года, а это значит, что на фото — утренник перед 1986-м годом»

«Мы с сестрой в 1995 году. Дед Мороз и снегурочка — знакомые родителей»

«Как сейчас помню, подарили нам сладкие подарки и по аудиокассете. До сих пор переслушиваю песни, они возвращают меня в детство»

«Я не удержалась. Настоящая ностальгия — вот она, в гордиевом узле детства»

«Эта гирлянда со мной, сколько себя помню, а мне ведь весной уже 40 стукнет. Я распутывала ее в бабушкином доме, в родительской квартире, в нашем общем доме, в новом городе. Окончила школу, институт, переехала, родила, еще один институт... Гирлянда связывалась узлами, желтела, но работала».

«Навестил на выходных маму и поймал небольшой приступ ностальгии. Все детство я не мог оторвать взгляд от этого комнатного салюта»

«40 лет назад»

«Конфетти и серпантин прямиком из детства. Новые, так и не дождались своего Нового года»

«Как же классно было почувствовать запах елки, когда приходил домой, а на шерстяных рейтузах, шубе и шапке комья снега налипли. И щеки красные. А дома тепло, бабушка с дедушкой и елка».

«Эта елка „увидела“ 42 Новых года. Вчера у мамы ее внуки наряжали»

«1987 год. Мой самый крутой новогодний костюм за всю жизнь. В роли Деда Мороза самая лучшая в мире воспитательница — тетя Валя»

«Вот вроде бы такая растрепанная вся, несуразная, украшения все разношерстные, „немодная“ елка, но у меня от ее вида на душе защемило»

«Помню, как мама сшила мне костюм гномика. Я был самым гламурным и блестящим гномом»

«Новогоднее настроение»

«1994 год в глухом северном городе»

«Нашел свое старое фото»

«А вы помните, что вам Дед Мороз подарил на Новый год в 10 лет? Мне была подарена пачка жвачек и лук, а моему брату — игрушка. Судя по фото, брат был просто счастлив. А если посмотреть на мое лицо, то станет ясно, что лук как-то к сердцу не пришелся. Тем более, за год до этого мне подарили дорогую железную дорогу. Батя из командировки привез».

«В моем детстве фигуры в новогодних елочных городках делали из снега. Они были громадные и производили неизгладимое впечатление»

«Мама показала мое детское письмо Деду Морозу. Вместо копилки у меня был кошелек»

Бонус: «Кусочек детства, который мы в силах себе вернуть»

«Когда их вырезаешь, то кажется, что никакого взросления не было: все тот же ребенок смотрит на мир распахнутыми глазами, радуется красоте и ждет чуда».