20+ ярких воспоминаний из детства, которые моментально окутывают объятиями теплой ностальгии
Ностальгия по детству — это чувство, которое может охватить нас в любой момент жизни. Даже если мы уже давно стали взрослыми, воспоминания о тех днях, когда были еще маленькими и беспечными, могут вызвать у нас теплые чувства. И каждый из нас наверняка имеет свои любимые истории из этого периода жизни, которые мы вспоминаем с нежностью в сердце.
- Ходила я в школу мимо одной красной «копейки». Выпал снег, и сквозь него так красиво проглядывала красная краска, что я решила что-нибудь изобразить. Написала пальцем просто имя АСЯ и пару сердечек по бокам. Целый месяц я писала одно и то же на капоте бедного мужика. От него жена к маме переехала. Как потом рассказывал мужик: «Стою с раннего утра у окошка, караулю художника. Часов с 6 не сплю, гляжу. Захотел в туалет. Возвращаюсь — уже написано! И так неделю! Пока не понял, что в выходные надпись не появляется. Ну а потом узнал, кто из школьников на этом краю деревни живет». Помню, приходил мужик, жену приводил. Спрашивали меня, я ли писала, ну я призналась. © asyazuzik5310 / Pikabu
- Я помню, когда в недавнем 1991 году шли с матерью по центральному рынку в родной глуши и увидели мужика, продающего «Сникерсы» из фирменной коробки, стоящей на табуретке. Мне даже показалось, что это тот самый мужик из рекламы «Сникерса» по телику. Как закричу: «Мам, это тот дядя из рекламы, давай купим!» А он услышал и умилительно заулыбался. Это был мой первый «Сникерс», который мы дома разрезали на дольки, как колбасу, и тщательно дегустировали. Конечно, понравилось. Это был лучший «Сникерс» в моей жизни. © KrisBlackDress / Pikabu
- Я в детстве любила, когда отключали свет. Мы с родителями зажигали свечи и играли в настолки, в словесные игры, рисовали. Родители рассказывали мне истории из своего детства. Папа готовил для нас «восточную сладость»: грецкие орехи, перетертые с медом. Тогда мне они казались нереально вкусными. Родители разговаривали, а я засыпала под их беседы. Потом просыпалась уже в постели. Для меня до сих пор запах горящих свечей — это что-то спокойное, умиротворяющее, связанное с домашним уютом и покоем. © Мария Денисюк / ADME
- Заехал на заправку, она немного в отдалении от домов, в окружении небольшого лесочка. Вышел из машины, а запах весны и пение птиц такие, что я на мгновение вернулся в свои 8 лет. Когда на даче у бабушки ранним утром выходил в туалет, а все вокруг залито утренним солнцем и пением птиц, роса на траве. Счастье — вот оно прямо тут. © Vitols / Pikabu
- Папа решил развивать самостоятельность и предложил мне самому полностью собрать сумку на месяц. Проверять не стал, просто понес в багажник. Уже на месте выяснилось, что в сумке не было ни одной майки, ни носков, вообще ничего, кроме книг. Папе пришлось оставить нам с бабушкой денег на полное обновление гардероба. И, кажется, он до сих пор считает, что это я тогда специально. © Подслушано / Ideer
- Играли мы в ресторан. Делали супы и вторые блюда из глины, травы, песка, напитки из лужи. Нашли где-то там же в траншее наполовину полную бутылку растительного масла. Как у нас цены подскочили в ресторане! Инфляция 300 %! В рамках игры покупатели жаловались, но листья сирени выкладывали пачками. © karakedi / Pikabu
- Мне 7 лет. Я осенью должна идти в 1-й класс. Мы с родителями возвращаемся с дачи в город. Мама пожарила кабачки в муке и с чесноком. Мы сидим и смотрим «Возвращение джедая» с тем самым гнусавым переводом на кассете. © Миранда Буш / ADME
- Ходили в детстве гулять на плиты. Помню, стройка была заброшенная рядом — плиты и бетонная коробка для дома. Там мы и проводили свою жизнь. Все лето играли в прятки, а повзрослели, так сидели и слушали первые кассеты в плеере, семечки ели. © Tonia Smelova / Twitter
- В детстве иногда путала маму с другими женщинами. Отвлекусь или не замечу и ка-а-ак схвачу руку чужой тети. Чувство страха в этой неловкой ситуации неописуемо. А мама рядом стоит, смеется. Мне сейчас 25 лет. Гуляла в парке, и тут меня хватает за руку маленький мальчик — перепутал. Когда я успела так повзрослеть? © Подслушано / Ideer
- Раньше, когда была маленькая и ходила к бабушке, перед сном у нас с ней был свой маленький ритуал. Она каждый раз включала мультик про Незнайку, во время просмотра гладила меня по спине и говорила разные приятные слова. Как жалко, что в те моменты я принимала это как данность. Хочу обратно в детство. © Подслушано / Ideer
- Мне 5 лет было. Приехали мы в гости к тетке в Хабаровск. Дом с балконом. Пока мама увлеклась обсуждением знакомых, мы с братиком решили поиграть новым детским кофейным сервизиком, который тетя мне подарила. Играли в очень интересную игру — «Спаси от жары друга». Наливали в посудку холодную воду и поливали ею прохожих с балкона. Носились, как 2 бегемота, с кухни в гостиную, и нас ни разу не тормознули. А обратили на нас внимание только тогда, когда облитые граждане пришли ругаться. © tama / ADME
- В 1-м классе нужно было нарисовать своих домашних животных и подписать. Я мадам впечатлительная — проведя лето у бабушки, нарисовала собаку, 2 котов, курей, свинью и нутрий. Нутрий всех подписала: «Лариски». Моя учительница, которую звали Лариса Николаевна, заценила. А дед и правда называл всех нутрий Ларисками. © Подслушано / Ideer
- Помню, я играла в детский сад, но не с живностью, а с мамиными помадами и лаками. Помады были мальчиками, лаки — девочками, типа в платьях. Жаль, тогда не было стикеров со смайликами, лица бы им наклеивала. Устраивала им утренники, ставила в пары для танцев. А в сончас они у меня спали на новеньких посудных губках, которые я из кухонного шкафа таскала. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве горела страстью к «Последнему герою» и теме выживания в диких условиях. У меня была тетрадочка с карандашными схемами создания жилья и утвари подручными средствами и разными идеями для улучшения жизни. Веревки из волокон пальмовых листьев, техники раскалывания кокосов и сбора воды в углублениях шатров с несколькими палочными опорами, идея везде ходить в многослойной одежде, чтобы при традиционно внезапной отправке на остров быть максимально утепленной. Правда, была одна нерешаемая проблемка: я бы до него просто не доплыла. © Подслушано / Ideer
- Для меня запах дома — запах жареных семечек. Так и вижу, как мы с мамой возвращаемся домой из садика, покупая по пути 2 заветных кулечка сырых, покрупнее, у бабуль возле магазина. Мама достает чугунную сковородку, полощет семена, и по квартире разливается этот запах — запах, от которого, ну честное слово, до сих пор сердце щемит. © Подслушано / Ideer
- Недавно приезжал в поселок, где жила бабушка. Что-то екнуло в груди и решил подъехать к дому, где она жила. Старенький многоквартирный 3-этажный дом на 4 подъезда. Подхожу к крыльцу ее 1-го подъезда и вижу на бетонном крыльце след. Этот след в бетоне я оставил, когда мне было лет 6. Как сейчас помню: залили крыльцо и положили доски, чтобы люди ходили, а я промахнулся и наступил на бетон. Если бы не бабушка, которая меня держала за руку, то и упал бы плашмя. © Arti1502 / Pikabu
- Когда мне было 5 лет, мы с бабушкой вышли во двор и решили поиграть в прятки. Я хотела спрятаться очень хорошо. Искали меня час, пока я сама не вылезла. Бабушка тем временем уже успела вызвать маму с работы и поднять на уши соседей. А я на самом деле просто пошла домой, где залезла под кровать. © Подслушано / Ideer
- В моем детстве папа долгое время не мог понять, что за странная зелень появляется на его бритве. Ответ нашелся довольно скоро: 4-летняя я решила брить этой бритвой огурцы. Моя детская головушка решила, что раз они колючие, то их надо обязательно брить. © Подслушано / Ideer
- Была я мелкой, в садике еще. В то утро у мамы были дела и в садик собирал меня папа. Разбудил, одел, умыл. Но вот незадача: что же делать с моими волосами? А они, между прочим, длинные были. Папа не стал заморачиваться, он просто побрызгал их лаком для волос. © Подслушано / Ideer
- Училась в 6-м классе. По литературе нам нужно было принести книгу, прочитанную за каникулы. Ну я и принесла. Учитель округлила глаза и не знала, какие мне задать вопросы по книге «Терминатор», на обложке которой красовался Шварценеггер. А я с детства обожала фантастику, читала все, что могла найти. © Подслушано / Ideer
- Когда был маленьким, насмотрелся реклам про прокладки. Был наглядно показан эксперимент, как льют на прокладку воду, кладут ее в книгу, твердо закрывают. И книга остается сухой! Потом ее разрезают, а внутри гель. Прости, мама, за воровство прокладок. Простите, Пушкин, Некрасов, Лермонтов и другие, за промокшие произведения. © Подслушано / Ideer
В детстве мы всецело стремимся познавать мир самыми разными способами. Порой они бывают настолько безбашенными, что впечатления хранятся всю оставшуюся жизнь.
AdMe/Ностальгия/20+ ярких воспоминаний из детства, которые моментально окутывают объятиями теплой ностальгии
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