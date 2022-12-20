Бьемся об заклад, что не каждый сможет узнать 15+ знаменитых мужчин, которых мы превратили в Дедов Морозов

Каждый из нас в детстве искренне верил, что пожилой мужчина в длинном красном кафтане, с густой белой бородой, который приходил к нам домой под Новый год, является настоящим волшебником, ведь он всегда точно знал, о каких подарках мы мечтали. Сегодня мы продолжаем верить в чудеса, когда начинаем смотреть очередной новогодний фильм, в котором популярный голливудский актер превращается в Дедушку Мороза. Мы решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые мужчины, если бы гримеры очень сильно постарались превратить их в главного рождественского киногероя.