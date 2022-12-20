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Бьемся об заклад, что не каждый сможет узнать 15+ знаменитых мужчин, которых мы превратили в Дедов Морозов

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Каждый из нас в детстве искренне верил, что пожилой мужчина в длинном красном кафтане, с густой белой бородой, который приходил к нам домой под Новый год, является настоящим волшебником, ведь он всегда точно знал, о каких подарках мы мечтали. Сегодня мы продолжаем верить в чудеса, когда начинаем смотреть очередной новогодний фильм, в котором популярный голливудский актер превращается в Дедушку Мороза. Мы решили представить, как могли бы выглядеть знаменитые мужчины, если бы гримеры очень сильно постарались превратить их в главного рождественского киногероя.

1.

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© Stable Diffusion, Invision/Invision/East News

2.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Invision/Invision/East News

3.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Invision/Invision/East News

4.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

5.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Invision/Invision/East News

6.

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© Stable Diffusion, JMHAEDRICH/JPPARIENTE/SIPA/SIPA/East News

7.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

8.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

9.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Invision/Invision/East News

10.

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© Stable Diffusion, JUNG YEON-JE/AFP/East News

11.

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© Stable Diffusion, Chris Pizzello/Invision/East News

12.

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© Stable Diffusion, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

13.

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© Stable Diffusion, Richard Shotwell/Invision/East News

14.

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© Stable Diffusion, Jordan Strauss/Invision/East News

15.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Stable Diffusion, Jordan Strauss/Invision/East News

16.

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© Stable Diffusion, Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News

Какого знаменитого мужчину оказалось сложнее всего узнать в новогоднем образе?

Фото на превью Stable Diffusion, Invision/Invision/East News, Stable Diffusion, Jordan Strauss/Invision/East News
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AdMe/Ностальгия/Бьемся об заклад, что не каждый сможет узнать 15+ знаменитых мужчин, которых мы превратили в Дедов Морозов
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