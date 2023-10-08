Как сегодня выглядят 20 актрис из бразильских сериалов, ради которых мы бросали все дела и со всех ног бежали к телевизору
В 90-е латиноамерканские новеллы приковывали к экранам телевизоров миллионы людей. Забросив все дела, мы бежали домой, чтобы на час погрузиться в волшебную атмосферу экзотических краев, искренне сопереживали героям и с нетерпением ждали хеппи-энда. Давайте посмотрим, как с годами изменились бразильские актрисы, полюбившиеся нам по ролям в любимых сериалах.
Мариана Шименес в 18 и 40 лет
- Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Власть желания», «Если я сейчас закрою глаза».
Дебора Секку в 20 лет и 41 год
- Где можно увидеть: «Нежный яд», «Семейные узы», «Буги-вуги».
Нивея Мария в 54 и 74 года
- Где можно увидеть: «Клон», «Пророк», «Дороги Индии».
Вивиане Пазмантер в 28 и 50 лет
- Где можно увидеть: «Во имя любви», «Воздушные замки», «Новый мир».
Дебора Блок в 36 и 56 лет
Где можно увидеть: «Воздушные замки», «Дороги Индии», «Второй звонок».
Каролина Феррас в 29 лет и 53 года
- Где можно увидеть: «Во имя любви», «Шальные деньги», «Проспект Бразилии».
Летисия Спилер в 25 и 48 лет
- Где можно увидеть: «Нежный яд», «Хозяйка судьбы», «Спаси меня, святой Георгий».
Глория Пирес в 29 и 57 лет
- Где можно увидеть: «Секрет тропиканки», «Нежный яд», «Вавилон».
Жулиана Паэс в 22 года и 41 год
- Где можно увидеть: «Клон», «Дороги Индии», «Хозяйка кондитерской».
Клаудия Райа в 32 и 54 года
- Где можно увидеть: «Вавилонская башня», «Фаворитка», «Спаси меня, Святой Георгий».
Адриана Эстевес в 28 и 49 лет
- Где можно увидеть: «Вавилонская башня», «Проспект Бразилии», «Любовь матери».
Тотия Мейрелеш в 42 и 62 года
- Где можно увидеть: «Клон», «Спаси меня, Святой Георгий», «Сила желания».
Соланж Коуту в 44 и 64 года
- Где можно увидеть: «Клон», «Америка», «Время не остановить».
Каролина Кастинг в 24 года и 45 лет
- Где можно увидеть: «Неукротимая Хильда», «Земля любви», «Любовь к жизни».
Адриана Лесса в 30 и 50 лет
- Где можно увидеть: «Земля любви», «Клон», «Седьмой хранитель».
Патрисия Пилар в 32 года и 57 лет
- Где можно увидеть: «Роковое наследство», «В мире женщин», «Фаворитка».
Стефани Бриту в 14 и 35 лет
- Где можно увидеть: «Клон», «Страницы жизни», «Карибский цветок».
Силвия Файфер в 36 и 65 лет
- Где можно увидеть: «Вавилонская башня», «Тропиканка», «Роковое наследство».
Летисия Сабателла в 30 лет и 52 года
- Где можно увидеть: «Клон», «Вавилонская башня», «Дороги Индии».
Даниела Эскобар в 32 и 54 года
- Где можно увидеть: «Тропиканка», «Клон», «Секрет любви».
Многие из наших любимых бразильских актрис по-прежнему снимаются в кино и телепроектах и из года в год радуют поклонников новыми ролями. Полюбившаяся зрителям по образу Жади Джованна Антонелли предстала в необычном для себя амплуа властной владелицы косметической компании, которая готова идти по головам ради достижения своих целей. А Глория Пирес перевоплотилась в коварную манипуляторшу в новом сериале «Земля и страсть».