Как выглядят и чем занимаются 20 лет спустя актеры из культовых «Дрянных девчонок»

Линдси Лохан (Кэди Хирон)

Аманда Сейфрид (Карен Смит)

Рейчел Макадамс (Реджина Джордж)

Николь Крими (Кайли Джордж, младшая сестра Реджины)

Лейси Шабер (Гретхен Виннерс)

Со времен "Девчонок «Лейси снималась во множестве сериалов и фильмов, но эти проекты не гремели на весь мир. Зато актриса попробовала себя в озвучке мультфильмов и видеоигр: ее голос можно услышать в многопользовательской игре «Star Wars: The Old Republic» 2008 года.

Лиззи Каплан (Дженис Иэн)

Тина Фей (миссис Норбери)

Тим Медоуз (директор Дюваль)

Эми Полер (мама Реджины и Кайли)

KGC-502 / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Ана Гастейер (мама Кэди)

Faye Sadou / Associated Press / East News

Джилл Моррисон (плачущая девушка)

,

,

,

Фото на превью Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East NewsKGC-502 / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News