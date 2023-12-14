Как выглядят и чем занимаются 20 лет спустя актеры из культовых «Дрянных девчонок»

Вообразите только, в следующем году популярной комедии «Дрянные девчонки» исполнится 20 лет. И в этот юбилейный год на экраны как раз выйдет ремейк — та же история, но с новым актерским составом. Вот нам и стало интересно, чем же все это время занимались актеры из оригинального фильма.

Линдси Лохан (Кэди Хирон)

Поклонники знают, что в нулевые Линдси вела не самый правильный образ жизни — до такой степени, что, как однажды заметила сама актриса, ее ночная жизнь стала привлекать больше внимания, чем работы в кино. Мы уверены, она прошла долгий путь, и сейчас неприятности для нее в прошлом: Линдси замужем за любимым человеком, финансистом Бадером Шаммасом, а в июле родила сына. Что касается карьеры в кино, то в последние годы мы не так часто видим актрису на экране. За последние 10 лет на ее счету 6 фильмов (и 3 из них вышли в 2013-м), но в следующем году выйдет романтическая фэнтези-комедия с Линдси в главной роли — наверняка получится что-то любопытное.

Аманда Сейфрид (Карен Смит)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Еще с середины нулевых Сейфрид не сходит с экрана: мы видели ее в знаменитом фильме-мюзикле «Mamma Mia!» (и во второй части, вышедшей спустя 10 лет, тоже), играла она и в «Отверженных». В отличие от Линдси Лохан, испытывавшей немало трудностей, карьера Аманды, кажется, идет все время в гору. Актриса замужем за коллегой по съемочной площадке, актером Томасом Садоски, и у пары двое детей.

Рейчел Макадамс (Реджина Джордж)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Роль в «Дрянных девчонках» стала для Рейчел прорывной. Работу актрисы высоко оценили критики, и, возможно, именно благодаря успеху «Девчонок» мы вскоре увидели Макадамс в культовой романтической драме «Дневник памяти» вместе с Райаном Гослингом. Ох, сколько зрительских слез в свое время было пролито над этим фильмом! Да и сейчас карьера Макадамс не сбавляет обороты. Вы могли видеть ее в одном из фильмов «Доктор Стрэндж» в 2016 или в 2022 году, например. А в 2023 году вышла трогательная драма о взрослении с ее участием: «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет». В общем, поклонники точно регулярно видят любимую актрису на экране.

Николь Крими (Кайли Джордж, младшая сестра Реджины)

После съемок в «Девчонках» и еще нескольких фильмах из нулевых о карьере Николь в кино больше ничего не слышно. Зато она начала пробовать себя в других областях искусства: например, стала создавать картины и преподавать художественное дело, и даже открыла свою арт-студию. Кроме всего прочего, Николь и учиться успевает: в 2018 году она получила степень бакалавра, и на следующий же год поступила в медицинскую школу. Так что, может, талантливой актрисы мир кино и лишился, зато она свой талант раскроет в других областях.

Лейси Шабер (Гретхен Виннерс)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Hallmark Entertainment / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News Hallmark Entertainment / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Со времен "Девчонок «Лейси снималась во множестве сериалов и фильмов, но эти проекты не гремели на весь мир. Зато актриса попробовала себя в озвучке мультфильмов и видеоигр: ее голос можно услышать в многопользовательской игре «Star Wars: The Old Republic» 2008 года. Кинокомпании отмечают, что портфолио работ Лейси «обширное и разностороннее», и как знать — может, самые громкие и крутые ее фильмы еще ждут нас впереди?

Лиззи Каплан (Дженис Иэн)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Allison Dinner / Invision / East News Allison Dinner / Invision / East News

Для Лиззи роль в «Дрянных девчонках» была одной из первых в кино — впервые актриса сыграла в полнометражном фильме в 2002 году. Кстати, вы знали, что когда-то она встречалась с Мэттью Перри? Они познакомились, когда Лиззи было 23 года, но дальнейшие отношения у них не сложились. Сейчас актриса замужем за коллегой по фильму «Иллюзия обмана 2», а в 2021 году у супругов родился сын.

Тина Фей (миссис Норбери)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

А Тина Фей, между прочим, решила вернуться к роли миссис Норбери в ремейке «Дрянных девчонок», который увидит свет в 2024 году — у нас даже статья об этом выходила. И мы не знаем, как ей это удается, но на кадрах из трейлера она выглядит точно так же, как 20 лет назад. Чем же занималась Тина все это время? Снималась в кино, конечно, и озвучивала роли. Вы вот наверняка не прошли мимо анимационного фильма «Душа», где актриса озвучила одну из главных героинь, душу под номером 22, которая никак не может найти свое предназначение.

Тим Медоуз (директор Дюваль)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Тина Фей не единственная, кто снова вернется к старой роли: Тим Медоуз тоже сыграет директора Дюваля, как и 20 лет назад. Признаемся, только из-за возвращения любимых актеров уже хочется посмотреть ремейк. А вообще-то, Тим даром времени не терял и успел засветиться во многих классных сериалах. Так, его можно увидеть в «Космических войсках», а еще в «Чудотворцах» и даже в «Мандалорце».

Эми Полер (мама Реджины и Кайли)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , KGC-502 / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News KGC-502 / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Мы просто обожаем ее неугомонную героиню в «Девчонках». Мама Реджины доказывает, что зрелый возраст и наличие взрослой дочери — не повод забить на себя и забыть об удовольствиях. Она не стесняется танцевать в зале на шоу талантов, где выступает дочь, и вообще ведет себя как идеальная мама тинейджера. Актриса, к слову, сейчас и сама уже мама двух подростков, и нам кажется, что для своих ребят она такая же крутая родительница, какой была ее героиня для Реджины и Кайли. «Девчонки», кстати, были не единственным фильмом, где Эми снималась вместе с Тиной Фей — есть и другой: «Ой, мамочки». А если вы смотрели мультфильм «Головоломка», то, быть может, знаете, что там Эми озвучила персонажа по имени Радость.

Ана Гастейер (мама Кэди)

© Mean Girls / Paramount Pictures and co-producers , Faye Sadou / Associated Press / East News Faye Sadou / Associated Press / East News

А вот эту неотразимую красотку помните? Она, кстати, несколько лет назад снялась в фильме, где режисером и продюсером выступила Эми Полер. Так что команда «Девчонок» иногда все еще работает вместе. Ана счастлива замужем аж с 1996 года — такому крепкому браку можно лишь позавидовать. У нее с супругом двое детей.

Джилл Моррисон (плачущая девушка)

Роль Джилл в «Девчонках» была эпизодической, у ее героини не было имени и она даже не училась в старшей школе вместе с остальными, но запомнилась она не хуже главных героинь. Из современных значимых ее работ, пожалуй, стоит отметить фильм «Всем парням: P.S. Я люблю тебя» — трогательную мелодраму, и крутой сериал «Проект Синяя книга», там еще Эйдан Гиллен снимается — тот самый Петир Бейлиш из «Игры престолов».