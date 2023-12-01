Как выглядит ремейк наших обожаемых «Дрянных девчонок», который выйдет 20 лет спустя после оригинала

Киношники часто перезапускают удачные сериалы и фильмы прошлых лет. Конечно, они не всегда вызывают такие же эмоции, как оригиналы. Ведь теплые чувства к определенным фильмам связаны у нас не только с самим фильмом, но и с тем временем, когда он вышел на экраны. А пока мы рассуждаем, в сети появился трейлер «Дрянных девчонок» — обновленная культовая комедия вернется на экраны в 2024 году. Давайте посмотрим, кто сыграет главных героев.

Кэйди Хирон

В 2004 году роль Кэйди, девчонки, отчаянно желающей влиться в компанию крутых, сыграла оторва Линдси Лохан. В ремейке ее место займет молодая австралийская актриса Энгаури Райс — ей 22 года, а список работ уже внушительный.

Реджина Джордж

Рейчел Макадамс настолько убедительно сыграла гламурную королеву школьной тусовки, что мы даже не представляем никого другого на ее месте. Однако актриса и певица, которая сыграет ее в 2024 году, подает надежды — пусть и образ самой героини в кадре уже не напоминает нам о гламурном шике нулевых.

Карен Смит

Карен — на наш взгляд, самую добрую из группы популярных девчонок, — сыграла Аманда Сейфрид. За эту роль она даже получила награду MTV и, конечно, обрела известность. Станет ли звездой и новая Карен, актриса Авантика Ванданапу?

Гретхен Виннерс

У Лэйси Шабер и Бебе Вудс есть кое-что общее: для обеих роль в «Девчонках» не первая и стали известны зрителям они еще до нее. Лэйси начала сниматься еще в детстве и даже озвучивала роли в мультфильмах, а Вудс вовсю снимается в сериалах.

Дженис Иэн

Помните честную речь Дженис в той сцене в спортзале? Тогда Лиззи Каплан включила свой актерский талант на полную. Интересно, удастся ли новой актрисе повторить или даже превзойти ее успех? И как будет выглядеть знаменитая сцена в спортзале в ее исполнении?

Аарон Сэмьюэлс

Любовный интерес сразу нескольких девчонок, красавчик Аарон, мало изменился — типаж у Кристофера Брайни, который сыграет в перезапуске, очень близок к изначальному персонажу. А Брайни, к слову, к своим 25 годам уже успел сняться в мощной биографической драме «Быть Сальвадором Дали».

Кое-кто из старого актерского состава вернется к своим ролям. Например, Тина Фей снова сыграет Шэрон Норбери, учительницу

Только нам кажется, что Тина Фей будто заморозила время и ни капельки не изменилась? Актрисе сейчас 53 года — а выглядит она, словно ей все еще 33.

А Тим Медоуз — директора Дюваля

А Тим Медоуз обзавелся сединой, но стал выглядеть только круче и солиднее. Кстати, если вы смотрели «Мандалорца», то могли заметить знакомое лицо в одной из серий.